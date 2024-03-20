14 историй о мужчинах, с которыми настойка пустырника лишней точно не будет

Мужчины способны покорить благородными поступками. Но ровно с той же силой они могут и, мягко говоря, ввести в ступор. Наши герои — как раз такие. Бойфренды, которые на свиданиях говорят только о себе. Мужья, не помогающие по дому. Отцы — неплательщики алиментов. И прочие, и прочие: от историй про эти диковинные экземпляры точно не заскучаете.