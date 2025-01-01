"У меня тоже конкурс, вы платите мне предоплату, а я подумаю подходите вы мне или нет..." Никто почему то не соглашается.
20+ собеседований, которые пошли не по плану и запомнились на всю жизнь
Поиск работы — занятие не из легких: нужно и на работодателя произвести благоприятное впечатление, и не забыть о своих интересах. Иногда стандартные вроде бы собеседования перерастают в нечто такое, о чем соискатели потом годами вспоминают.
- Искала работу после декрета. Хоть и была до этого директором по продажам, пошла собеседоваться на менеджера. Прошла тест на IQ. Секретарша засуетилась, мол, у них таких высоких результатов ни у кого не было! Но меня все равно не взяли, так как начальник заявил: «Умную не брать!» А через 1,5 года эта девушка мне перезвонила (видимо ведут базу, все-таки хорошая компания была) и пригласила на должность директора по продажам, потому что прежний директор (сын собственника), который отказался меня брать, ушел на повышение в столицу. Но, увы, я была уже в другой компании и не могла уйти. © Оксана И. / Dzen
- У нас в городе открывался магазин бытовой техники. Я решил устроиться туда грузчиком. Пришел, мол, так и так, хочу у вас работать, а мне в ответ: «У нас на эту вакансию конкурс!» Я так удивился, спрашиваю, типа, в чем суть конкурса? А мне в ответ: «Послезавтра к нам должна прийти фура с товаром. Вы ее разгрузите, а мы посмотрим, как вы работаете. Если нас устроит, то мы вас возьмем». Естественно, я на конкурс не пришел. Зачем бесплатно разгружать фуру? А фирма, кстати, уже давно не существует. © Sergo Familiay / Dzen
- Нужно было срочно устроиться куда-нибудь. Нашел вакансию: рабочий сцены в кукольном театре. Первый же вопрос:
— Какое у вас образование?
— Высшее.
А мне в ответ с презрением:
— Нет, нам такие не нужны!
Видимо, испугались, что я кукол плохому научу. © Aleksei Krapivin / Dzen
- Пошел устраиваться в крупную компанию. Собеседование проводила дама лет 35-40. Она вежливо велела мне сесть на диван, после чего разулась, протянула мне свои ноги и предложила «посмотреть и пощупать их». На вопрос: «Зачем?» ответила, что это — «часть собеседования». А потом оказалось, что эта компания занимается поставками массажных масел и массажных приспособлений для ног. И чтобы устраивающийся убеждался, что они не мошенники, начальница каждому показывала свои ноги. От данной работы я отказался, хотя обещали приличную зарплату (от 100 тысяч и выше). © Евгений / Dzen
Слабак массажный... Вот если бы она потребовала за задницу ее укусить. Или пригласила бы секретаршу в латексе и с кнутом - это был бы повод беспокиться.
А вообще... Пошел устаиваться к тем кто тебе вообще ответил? Ну хотя бы в интернете попробуй поискать про фирму информацию, чтоб тестирование начальскийх ног не стало ужос-ужос...
- Я познакомился с одним парнем на ярмарке вакансий, он дал мне свою визитку и сказал позвонить на следующий день. Звоню, договариваемся о собеседовании. Прихожу в его офис, он смотрит мое портфолио, говорит, что оно великолепно и я отлично подхожу для его компании. Он проводит мне экскурсию по всему офису, знакомит с кучей людей и рассказывает, где лучше обедать в этом районе. В конце собеседования мы снова садимся, и он говорит: «Ты замечательный кандидат. Жаль, что мы сейчас никого не нанимаем, но я буду иметь тебя в виду». Что это вообще было?! © Burrito_Loyalist / Reddit
- Не забуду, как в свое время устраивался в банк внутренним курьером. На собеседовании мне дали IQ тест. Зачем он курьеру, я до сих пор в догадках. Так как я в этот момент работал и рассчитывал, что собеседование продлится минут 30, то пришлось этот тест проходить в ускоренном темпе. Потом мне дали еще один, но поменьше. Тоже накидал его по-быстрому. Кадровики удивились и пригласили к начальнику, который сначала вроде нормально все пояснил, а после моего вопроса о том, кто будет мой шеф и каковы прямые мои обязанности, выпалил: «Главных нет, выполняй задания всех и сразу. Временами будешь бегать за шоколадками и тортиком в магазин». До сих пор рад, что попрощался и ушел оттуда, узнав о такой замечательной работе. © SPIDER3220 / Pikabu
- Самое адекватное собеседование в моей жизни было 4 года назад, когда я устраивалась в компанию, занимающуюся привозом авто. Нужен был специалист со знанием японского языка. Владелица фирмы дала мне экономический текст на перевод, со словами: «Всякую ерунду у вас спрашивать не буду, смотреть на ваши оценки и сертификаты — тоже. Если переведете текст, прямо завтра на работу выходите». И это были лучшие 4 года работы! С хорошей зарплатой, без выноса мозга. Если бы не переехала, так бы и работала. © Подслушано / Ideer
- Звонок по телефону. Голос вещает, что прежде, чем пригласить на интервью, со мной хотят немного пообщаться. Сначала были стандартные вопросы, а потом пошли странности: «А вы замужем? А с кем вы живете? А чем занимаются ваши родители, а другие родственники?» Я ответила, что категорически не буду разговаривать на эти темы, все мои качества и профессиональные навыки есть в резюме, читайте. Голос возмутился, что у их шефа такая политика. Я ответила: «А у меня нет!» — и прекратила звонок.
Но нет, этим история не закончилась. Через пару дней мне перезванивает
барышня, которая представляется начальницей предыдущего голоса из трубки, и говорит, что ей бы хотелось, чтобы я все-таки ответила на их вопросы и не теряла шанс получить хорошую работу. Занавес! © Aline Dichka / ADME
Дебильные вопросы про родственников до 7го колена - это тема госкомпаний. С меня еще потребовали 2 заявления, подписанные родителями (мне 40 было в тот момент). Я отказалась заниматься заполнением их форм, т.к. не была особо заинтересована, наоборот, это им я была нужна. Тоже звонили еще пару раз, спрашивали, когда ждать бумажки.
- Я проходил собеседование на обычную должность в отеле. Менеджер спросил, почему я ушел с прошлой работы. Я честно признался, что охрана там плохо выполняла свои обязанности и мне по горло хватило всяких происшествий с участием гостей. Менеджер озадаченно посмотрел на меня и сказал: «Знаете, у нас тут тоже всякое бывает». Я уставился на него, а потом понял, что он не шутит. Встал, сказал ему, что мне это не подходит, поблагодарил за уделенное время и ушел. © attheark / Reddit
- Пришел на работу устраиваться, влюбился в администратора, которая проводила собеседование. Помню лишь ее цвет глаз и аромат духов, а что там насчет работы — как в тумане. На следующей неделе должны позвонить и сказать, берут или нет. Сижу и думаю, нужна ли мне эта работа, может, не по мне она. Но фамилию девушки и свои обязанности я должен узнать. © Подслушано / Ideer
- Хотела поработать библиотекарем в колледже. Беседа с заместителем директора протекала очень приятно, он даже предложил должность с более высокой зарплатой. А потом открыл мою трудовую, через полминуты с отвращением на лице захлопнул и заявил: «Вакансий для вас нет!» Позже узнала, что товарища когда-то в местной газете обидели и он ненавидит всех журналистов. А в моей трудовой как раз все записи соответствующие. Так и не удалось сменить профессию. © Старушка-веселушка / ADME
- Сижу на собеседовании. Все идет идеально, меня почти взяли. Но вдруг начальник снова смотрит на мое распечатанное резюме, меняется в лице и говорит: «Ой, такие люди, как вы, плохие работники». Интересуюсь, что стряслось. А он: «Вы слишком много хотите получать. Вы нам не подходите, на деньгах слишком зациклены». Было еще одно собеседование. Тоже проходило хорошо, пока я не сказала, что не работаю бесплатно сверхурочно. И тут жадиной окрестили. © Assassinanny911 / Pikabu
- Мне надо было срочно найти какую-то подработку на пару месяцев и я просто совалась в каждое кафе с вопросом: «Официанта надо?» И вот в одном из них мне дали такую анкету, которую я никогда не забуду. Сами вопросы уже точно не воспроизведу, но что-то типа «если вы шли по горам и к вам подлетел розовый морской еж, сколько вы ему заплатите за грибной чай». Посидела я там две минуты, поржала и пошла дальше, не заполняя. Поняла, что в настолько креативном коллективе я не готова работать. © Mme Constant / ADME
- Дядька один рассказывал: он какой-то крутой инженер, в его отрасли таких человек 10 на всю страну. И вот его приглашают с долгими уговорами с периферии на какое-то столичное предприятие. Он соглашается, прилетает. Приходит в отдел кадров, а там сидит юная цаца, которая начинает его мурыжить вопросами типа «кем вы себя ощущаете». И в конце выдает: «Вы нам не подходите». Соискатель в непонятках звонит директору и спрашивает: «А что тут вообще творится?» Тот, тоже в недоумении, звонит кадровикам, а те начинают ему какую-то дичь городить про психологический профиль и отсутствие навыков работы в команде. © Тревожное Пирожное / ADME
- В компании просмотрели мое резюме, от пробной работы были в восторге, пригласили на собеседование, все шло к трудоустройству. И тут вдруг они замечают, что я работаю не в той программе, что им нужно! Они же 7 раз просматривали мое резюме на сайте, во время собеседования то и дело его листали, я через раз упоминала где, как и что делала. В итоге те, кто проводил собеседование, тихо слились их кабинета и даже не попрощались. Вот такая крутая фирма. © Todote / Pikabu
- Получила приглашение на собеседование. Причем какое-то чудное: пишет какая-то тетенька, ставит меня перед фактом, что мне надо подойти в такое-то время туда-то. Даже не спросила, удобно ли мне будет. Фирма большая, известная. В поисковике сразу же нашла упоминание про нее и про ту самую тетку, которая присылала мне приглашение. Узнала, что она на всех орет, срывается и все это проходит безнаказанно. Не поехала на это собеседование. Не хочу такую работу, нервы важнее. © Подслушано / Ideer
- Искала специально работу без командировок, терпеть не могу это дело. Сначала все понравилось, подтвердили, что ездить никуда не надо. На втором собеседовании потенциальный начальник сказал, что работа будет исключительно разъездная. На мой вежливый вопрос, почему мне в первый раз сказали прямо противоположное, кадровичка с ухмылкой выдала, что забыла. Я встала, вежливо попрощалась и пошла к выходу. Смотрели на меня так, что спина чуть не задымилась. © Тру-ру-ру / ADME
- Я поехал на собеседование в другой город. Там, где я живу, было солнечно и довольно жарко, поэтому я надел джинсы и футболку. Когда поезд подъезжал к моей станции, я увидел, что над головой висят темные тучи, и вскоре начал лить дождь. А я даже не подумал взять с собой куртку или зонтик. Оказалось, что в тот день выпало рекордное количество осадков.
По дороге к офису я промок с ног до головы. Я вошел через черный ход, снял футболку, выжал из нее воду и снова надел эту мокрую тряпку. Хорошо, что начальник отнеслась к этому спокойно, хоть и рассмеялась, когда увидела меня. Дальше все шло нормально, но внезапно раздался странный звук. Моя собеседница встала и распахнула дверь. Оказалось, что из-за дождя обрушилась часть потолка. Ох, это было самое сумасшедшее собеседование в моей жизни. Кстати, работу я все-таки получил. © Eremitic23 / Reddit
- Менеджер позвал меня в офис на собеседование, но по факту не задал ни одного вопроса. Он просто представил меня людям и рассказал про обязанности. Затем он попросил меня заполнить заявку на трудоустройство, пожал руку и сказал готовиться к выходу на работу. На следующий день мне пришло письмо, в котором говорилось, что моя кандидатура им не подходит, потому что у меня нет машины. © CPSux / Reddit
- Когда я искала работу бухгалтером, причем простым, а меня спрашивали: «Что вы знаете о нашей компании?» Подразумевалась детальная история, что они производят, рынки сбыта и тому подобное. У меня в голове: «У вас общая система налогообложения, я много часов буду проводить за тупой монотонной работой, какая мне разница, какие шестеренки вы производите и чем вы лучше конкурентов».
Сейчас тоже работаю в отделе, где тоже неважно, что производит компания, но опять же работодатель почему-то хочет, чтобы я знала ассортимент продукции, все подразделения и их особенности. А я в это время бьюсь с отчетом о движении денежных средств, которому все равно, строите вы космические корабли, выращиваете помидоры, моете офисы или просто перепродаете товары. © Marletka / ADME
- Приезжаю в поисках работы в офис на отшибе, захожу в разваливающееся заплесневевшее здание. Внутри работники еле разворачиваются, столы завалены, коридоры узкие, зато снаружи домофонный замок.
Первая девочка вышла с собеседования с ужасом в глазах и трясущимися руками. Думаю: «Что же там такое происходит?» И тут уже меня пригласили в кабинет начальника. Ого! Кожаные кресла, дубовые столы, полумрак. И босс тут же выдает: «Что? Все инструкции „как понравиться работодателю“ прочитала?»
После собеседования потенциальный начальник прислал мне в мессенджер картинку заросшего лозой здания, мол, измени что-то на свой вкус. От попыток уточнения отмахнулся: «Ты же художник, лучше должна знать». Конечно, не худшее мое собеседование, но номер его я заблокировала. © msthhl / Pikabu
Сложности бывают в любой работе — и у тех, кто трудится в магазинах, и у работников такси или медиков. Некоторые истории заканчиваются увольнением, и порой это даже к лучшему.