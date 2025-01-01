20+ собеседований, которые пошли не по плану и запомнились на всю жизнь

Слабак массажный... Вот если бы она потребовала за задницу ее укусить. Или пригласила бы секретаршу в латексе и с кнутом - это был бы повод беспокиться.

А вообще... Пошел устаиваться к тем кто тебе вообще ответил? Ну хотя бы в интернете попробуй поискать про фирму информацию, чтоб тестирование начальскийх ног не стало ужос-ужос...