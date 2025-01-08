17 историй о школе, которые врезались в память, как дважды два четыре

Школьные годы у одних людей были чудесными, а у других не очень. Но звук мела, пишущего на доске, запах обеда в школьной столовой и холодок по спине после фразы «достаем двойные листочки» — это то, что пробуждает множество воспоминаний и у первых, и у вторых. Герои нашей статьи тоже вспомнили забавные, обидные и курьезные моменты из времен, когда все мы ждали звонка с урока как манны небесной.