17 историй о школе, которые врезались в память, как дважды два четыре
Школьные годы у одних людей были чудесными, а у других не очень. Но звук мела, пишущего на доске, запах обеда в школьной столовой и холодок по спине после фразы «достаем двойные листочки» — это то, что пробуждает множество воспоминаний и у первых, и у вторых. Герои нашей статьи тоже вспомнили забавные, обидные и курьезные моменты из времен, когда все мы ждали звонка с урока как манны небесной.
- Когда я училась то ли во втором, то ли в третьем классе, пришла уставшая после учебы и заявила своим домашним, что ухожу из школы и пойду работать. Они: «Тебя на работу не возьмут без образования! Надо школу закончить, потом институт». А я им: «Вот не надо мне врать! Я видела в газете объявление: „Требуются водители троллейбуса 2-3 класса“!» © mrs.thanx / Dzen
- Моему крестному поставили двойку в школе в первом классе за задачку: «Есть 3 горшка, в каждом растет по 2 цветка. Сколько всего растет цветков?» Он написал в тетрадке 2×3=6, и ему влепили двойку. Родители были в шоке. Пошли разбираться, а преподаватели говорят: «В условиях задачи сначала нам было известно количество горшков, а потом количество цветков, поэтому писать надо 3×2. С точки зрения программирования это, может, и логично, но ставить оценку 2, а не 3 или 4 за такую ошибку — это перебор, мне так кажется. © Bivshu / Pikabu
- Зашел я в школу забрать сына с урока. Класс смотрит фильм о перелетных птицах. В основном, речь идет о том, что утки осенью летят на юг. Дети вопят: «Это неправда! У нас рядом на озере тысячи уток, и ни одна из них никуда не летит!» Учительница на это выдает: «Это неправильные утки. Они, как и вы, не знают школьной программы. Ученые, которые пишут учебники, лучше знают об утках, чем утки!» Тут я и выпал в осадок.
- Одноклассник любил троллить училок. Помню, спрашивает у одной:
— Отгадайте загадку: белый, стоит на огороде и крыльями машет?
Учительница сразу без раздумий:
— Психиатр.
Пацан обалдел, мол, почему?
Гениальный ответ учительницы:
— Не «почему», а «кому». Тебе. Тебе психиатр нужен.
Ржал весь класс, а парень больше эту учительницу не пытался зацепить © Видеть, узнать, рассказать всем. / Dzen
- Дочка поступала в школу и проходила какой-то дикий тест. Выкладывают перед ней карточки с животными: свинья, волк, корова, обезьяна, коза. И спрашивают, мол, кто лишний? Дочка отвечает, что лишний волк, так как остальные животные травоядные, а он — хищник. Ответ неправильный! Оказалось, лишняя обезьяна, поскольку остальные звери в нашей стране водятся, а обезьяна — нет. © Роман Коршунов / Dzen
- В старшей школе возникла проблема с девочками: они додумались красить губы, а потом целовать зеркало в туалете, оставляя на нем отпечатки. Директриса решила, что нужно что-то с этим делать. Она вызвала уборщицу, позвала всех девочек в туалет и говорит такая: «Вы знаете, как нашей уборщице трудно оттирать следы от вашей помады? Вот покажите нам, пожалуйста, как вы это делаете!» Та берет швабру, окунает ее в унитаз и начинает оттирать зеркало. Все! После этого проблема со следами помады на зеркалах отпала сама собой. © Unknown author / Reddit
- Первая любовь, третий класс. За ручки не держались, но нравились друг другу. Классная руководительница даже посадила нас за одну парту. В один ненастный вторник на уроке математики я достал из кармана подаренный родителями калькулятор и прошептал возлюбленной: «Давай я все решу, и мы получим пятерки?» И тут она встает и говорит: «Марина Викторовна, у него калькулятор!» Так погибла любовь. © Подслушано / Ideer
- Учительница литературы отправляла мои сочинения на всевозможные конкурсы, на открытых уроках всегда прикрывалась именно мной, выставляла меня защищать честь класса. На экзаменах у меня были только пятерки, а вот в аттестате она мне поставила четверку! После школы я поступала на престижный филфак и сдала вступительное сочинение на 5/5. Когда учительница встретила мою маму, то спросила, как у меня с поступлением. Мама озвучила результат. Учительница тут же нашлась: «Я всегда говорила, что у вас очень талантливая девочка». Мама тоже не растерялась и ответила: «Именно поэтому вы оценили ее знания четверкой». Прошло много лет, а я до сих не понимаю, что это было и ради чего. © Просто Я / Dzen
- Сына тестировали при поступлении в первый класс. Одно из заданий было такое: «За ширмой стоят куры. Сколько там кур, если лап столько-то?» Сын ответил, исходя из того, что у куриц по две лапы. А учитель говорит: «Неправильно! Несколько куриц могут же поднять по одной лапке и стоять только на одной». Сын посмотрел на нее и выдал: «Да вы что! У них может быть нарушена координация, и тогда они будут падать». Учительница в ступоре, я в шоке. Откуда у ребенка такие мысли? Оказывается, сын с дедом передачу какую-то смотрел, а там про болезни домашней птицы рассказывали. © Чипита Негодяева / Dzen
Среди учителей также, как и среди людей любой другой профессии, есть туповатые и находчивые. Но почему то, чаще встречаются "тупочки". Хотя в такой сфере должны, как раз работать адекватные и быстрые нa реакцию педагоги. Такие, как в рассказе "психиатoр".
- Сын не хотел учиться. На линейке в первом классе его мутило. Пришел он домой, забросил в угол пиджак и говорит: «Как хорошо, что все это закончилось!» Я ему: «Как это закончилось? Только началось. Еще 10 лет». А он такой: «Как 10 лет? Я не пойду туда больше! Мне не понравилось...» Ничего, пошло-поехало: и школа, и колледж, и ВУЗ. © L.K. / Dzen
- В нашей школе был самый лучший учитель физики! Он работал, несмотря на возраст — ему было 75 лет. На своих уроках он любил рассказывать разные истории о том, как ездил с учениками в дальние походы и учил их преодолевать трудности. Он перенес несколько операций на колене, но не сдался. Признавался, что каждый день перед уходом на работу обливается холодной водой, а по возвращении занимается на тренажере. Когда у него случился инфаркт, мы с одноклассницей приехали в больницу и первое, что мы услышали от него: «Что? Видите, я не расклеился. А ваши мозги расклеятся, если три закона Ньютона не выучите!» Я благодарна своему учителю не за знания, а за неиссякаемый оптимизм, добрый юмор, желание жить и первые уроки критического мышления. © Палата № 6 / VK
- По окружающему миру во втором классе на проверочной работе надо было вставить пропущенные слова в текст. Под текстом были варианты слов, которые надо вставлять. Тема была «Неживая природа». В предложении «Поздней осенью идет сухой, колючий или мокрый...» мой сын написал: «Еж!» На вопрос, почему не выбрал из списка слов подходящее слово «снег», сказал, что варианты вообще не заметил. Молодец, думаю, ответы из головы берет, а не из подсказок! Если смех продлевает жизнь, то, спасибо, сынок, продлил! © Лариса Щ. / Dzen
- До конца жизни не забуду подарок от одноклассниц. Я учился в шестом классе, у нас на 5 пацанов было 20 девочек, и вот в мужской праздник я получил б/у книгу Стендаля. Это была такая невообразимая муть! Было обидно наблюдать за подарками одноклассников: им вручили какие-то пеналы, наборы цветных ручек. На 8 Марта я выпросил у отца «Справочник по подшипникам качения» и притащил его в школу в качестве подарка. Девочки обиделись. Классная долго стыдила меня и записала замечание в дневник. Батя, когда узнал, в чем дело, долго смеялся. Книгу почему-то никто забирать не хотел, и она у меня до сих пор где-то на шкафу пылится. © BanPObespredelu / Pikabu
- Когда мне было 6 лет, мы всей семьей переехали в другой город. Я познакомился с Катериной — огненно-рыжей девочкой, которую я зачем-то принялся дразнить бесстыжей. Каждый раз, когда она выходила гулять, я ее подначивал и вообще не давал прохода.
Потом был первый класс. Я бы и в школе продолжил дразниться и всячески задирать Катю, если бы не строгая учительница, сказавшая, что оставит меня на второй год, если я не закрою рот. Потом было несколько лет начальных классов, средняя школа и... я влюбился в Катерину! Я пытался приударить за Катей и сделал это наихудшим образом. Я сказал самое тупое, что только можно было: «Кать, если хочешь, я опять буду приставать к тебе». Я даже не понял смысла сказанного, но она улыбнулась и ответила: «Ну ладно, приставай». До девятого класса мы вместе гуляли и проводили время. В десятом классе оба планировали, куда будем поступать, чтобы учиться вместе. С тех пор мы фактически и не расставались надолго.
Сейчас нам по 29 лет. Хоть и говорят, что первая любовь мимолетна и редко бывает удачной, но у меня она первая и единственная! Сейчас у нас трое детей, и все огненно-рыжие, прямо как моя Катерина. © admin / y-story
- В школе на уроке истории нам раздали листочки: учитель говорила событие, а мы должны были написать дату, когда это событие произошло. Сосед по парте, троечник, откровенно у меня списывал. Сдали листочки. На следующем уроке их раздали уже с оценками. У соседа оценка пять, у меня лист просто перечеркнут, ничего не исправлено, оценка два. Я отобрала у соседа лист, сравнила: ответы один в один. Я к учительнице, вся в праведном негодовании: «За что мне двойку влепили? Где у меня ошибки?» Ответ педагога: «А не надо было у Игоря списывать!» А чуть позже я узнала, что наша историчка и мама этого Игоря были подругами. © Наталья В. / Dzen
- Мой младший сын, когда учился в школе, не отличался особым усердием. Однажды он пришел после болезни на математику, а они там закрепляют новую тему. Мой, конечно, ничего не понимает. Подошел к учительнице, а она ему: «Читай учебник!» Дома он тему прочитал, но ничего особо не понял. Я объяснила ему на «пальцах», как нас учили, и — вуаля! — домашку сделали. На следующий день учительница вызвала сына к доске и пыталась поставить двойку за неправильное решение, но мой малыш заявил: «У мамы два высших образования. Она лучше знает, как решать!» В итоге двойку она не поставила, но собрала родительское собрание и рассказала алгоритм решения этих заданий специально для «мам с высшими образованиями». Демарш я, конечно, оценила, но лучше бы она детям лишний раз тему объяснила. © Олеся Сидорова / Dzen
- Сыновья у меня погодки: первоклашка Вася и второклассник Павлик.
Хлопочу на кухне, входит Вася и спрашивает:
— Мамуль, а кто такие ращеголы?
Я, замотанная готовкой, переспрашиваю:
— Может, щеглы? Так это птицы!
— Не-е-ет, именно ращеголы!
— Васятка, да откуда ты слово такое взял? Нет такого слова.
— Есть! Его Павлик сказал!
Идем в детскую: за письменным столом сидит Павлик, учит наизусть стих Есенина:
— Нивы сжаты,
рощи голы,
от воды туман и сырость... © Ирина Землянская / Dzen
Школа во времена нашего детства и сейчас отличаются друг от друга, как небо и земля. А если вы любите сравнивать вещи или явления, то вам наверняка придется по душе статья о том, что такое большая разница.
Комментарии
Историю про уборщицу, зеркало и помаду я услышала в первый раз лет 40 назад
Я старшему брату в тетрадях красной ручкой ставил оценки, влетело потом знатно 😁хорошо не в дневнике)
Когда дочь была примерно такого же возраста, как Павлик из истории, ей надо было выучить стихотворение о природе. Любое, для конкурса. Записывала она под мою диктовку, а там, кроме прочего, такие строчки:
Вспоминал я, как в зимнем бору,
Без ветвей от верхушек до пят,
Чуть качаясь в снегу _na_ ветру,
Корабельные сосны скрипят.
Записала, сидит, учит. Я решила проверить, правильно ли записала. Читаю: "Без ветвей макушек опят".
Занавес)
Я пыталась своему объяснить, что такое " ходят грачи в полосе" и сразу не нашлась