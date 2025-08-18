18 примеров того, как люди дали вторую жизнь мебели, которую хотели выбросить

Сделай сам
4 часа назад

Иногда старые стулья, шкафы и столы кажутся совсем потерянными, но правильный подход творит чудеса. Реставрация превращает их в уникальные и стильные предметы интерьера. Каждое преображение доказывает: вещи могут засиять заново, если им дать второй шанс.

«Привела в порядок этот старющий комод»

«Мой первый большой проект»

«Восстановлена старая тумбочка»

«Купил за копейки и восстановил»

«Дал вторую жизнь старому комоду — теперь это тумба для ТВ»

Alex Levsha
18 часов назад

Верхняя полка быстро прогнётся по середине, опоры между ящиками не просто так стояли.

-
-
Ответить

«Дал новую жизнь антикварному креслу»

«Моя первая реставрация»

«Нашла на свалке комод и вот как его преобразила»

«На это ушло 3 месяца и немало слез, но я наконец-то отреставрировала столик»

«Проект, который я недавно завершил»

«Я решил заняться перетяжкой мебели без всякого опыта и знаний. Это мое первое готовое кресло»

«Стол на террасе треснул, так что я взял его ножки и сделал новую столешницу — с плиточной мозаикой, да еще и под заказ»

«Комод обновлен»

«Притащил с работы это кресло, ему лет 20–30. Ржавое, грязнющее... а теперь — просто супер»

«До/после»

«Первая работа»

«Завершенная реставрация»

«Моя первая реставрация! Мне 17! Надеюсь, вам всем нравится результат так же сильно, как и мне»

Фото на превью InstanceFresh / Reddit

Комментарии

Уведомления
tama
19 часов назад

Комоды реставрированы неплохо. Масштабные работы. С покраской мне не очень понравились, я про те, что из дорогого дерева. Сосновый комод и тумба из ДСП тоже интересными стали

-
-
Ответить
Руконожка Ай-Ай
3 часа назад

Есть очень красивые работы. Не понимаю только, зачем закрашивать природное дерево в дикий цвет, и зачем выбирать кислотные цвета обивки, которая никуда не впишется...

-
-
Ответить

Похожее