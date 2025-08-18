18 примеров того, как люди дали вторую жизнь мебели, которую хотели выбросить
Сделай сам
4 часа назад
Иногда старые стулья, шкафы и столы кажутся совсем потерянными, но правильный подход творит чудеса. Реставрация превращает их в уникальные и стильные предметы интерьера. Каждое преображение доказывает: вещи могут засиять заново, если им дать второй шанс.
«Привела в порядок этот старющий комод»
- Даже не верится, что это он! © theopoullitsa / Reddit
«Мой первый большой проект»
«Восстановлена старая тумбочка»
«Купил за копейки и восстановил»
«Дал вторую жизнь старому комоду — теперь это тумба для ТВ»
Верхняя полка быстро прогнётся по середине, опоры между ящиками не просто так стояли.
-
-
Ответить
«Дал новую жизнь антикварному креслу»
- Если бы у меня был твой талант, я бы перетягивал мебель день и ночь! © withthiscandleiwill / Reddit
«Моя первая реставрация»
«Нашла на свалке комод и вот как его преобразила»
- Можно я пришлю тебе свой? © BlueOrbifolia / Reddit
«На это ушло 3 месяца и немало слез, но я наконец-то отреставрировала столик»
«Проект, который я недавно завершил»
«Я решил заняться перетяжкой мебели без всякого опыта и знаний. Это мое первое готовое кресло»
«Стол на террасе треснул, так что я взял его ножки и сделал новую столешницу — с плиточной мозаикой, да еще и под заказ»
«Комод обновлен»
«Притащил с работы это кресло, ему лет 20–30. Ржавое, грязнющее... а теперь — просто супер»
«До/после»
«Первая работа»
«Завершенная реставрация»
«Моя первая реставрация! Мне 17! Надеюсь, вам всем нравится результат так же сильно, как и мне»
Если вам не хватило вдохновения — вот еще несколько подборок:
Фото на превью InstanceFresh / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комоды реставрированы неплохо. Масштабные работы. С покраской мне не очень понравились, я про те, что из дорогого дерева. Сосновый комод и тумба из ДСП тоже интересными стали
-
-
Ответить
Есть очень красивые работы. Не понимаю только, зачем закрашивать природное дерево в дикий цвет, и зачем выбирать кислотные цвета обивки, которая никуда не впишется...
-
-
Ответить
Похожее
20 объявлений, которые выделяются из общей массы тем, что могут вызвать приступ хохота
Народное творчество
1 год назад
18 доказательств того, что женщины непредсказуемы, как солнце среди зимы
Народное творчество
2 года назад
14 историй о том, как долги могут повлиять на отношения с близкими
Народное творчество
1 год назад
15 человек, которых поймали на лжи так эффектно, что им стало не по себе
8 звездных сыновей, чьи редкие фото вызвали переполох в сети
Культура
5 лет назад
15 диалогов с таким резким сюжетным поворотом, что поди догадайся, чем дело кончилось
Народное творчество
11 месяцев назад
10 обалденных лайфхаков на все случаи жизни, о которых мы узнали благодаря кино
Кино
2 года назад
12 историй о людях, чьи секреты раскрылись самым неожиданным образом
18 добрых историй, после которых аж на душе может стать теплее
Истории
9 месяцев назад
10+ свиданий, которые иначе как запоминающимися и не назовешь
20+ хозяев, которые души не чают в своих питомцах. Хоть иногда и влипают из-за них в истории
Народное творчество
10 месяцев назад
Как изменились 12 актрис, от красоты которых всем сносило крышу
Кино
4 года назад