18 примеров того, как люди дали вторую жизнь мебели, которую хотели выбросить

Иногда старые стулья, шкафы и столы кажутся совсем потерянными, но правильный подход творит чудеса. Реставрация превращает их в уникальные и стильные предметы интерьера. Каждое преображение доказывает: вещи могут засиять заново, если им дать второй шанс.

«Привела в порядок этот старющий комод»

Даже не верится, что это он! © theopoullitsa / Reddit

«Мой первый большой проект»

«Восстановлена старая тумбочка»

«Купил за копейки и восстановил»

«Дал вторую жизнь старому комоду — теперь это тумба для ТВ»

«Дал новую жизнь антикварному креслу»

Если бы у меня был твой талант, я бы перетягивал мебель день и ночь! © withthiscandleiwill / Reddit

«Моя первая реставрация»

«Нашла на свалке комод и вот как его преобразила»

Можно я пришлю тебе свой? © BlueOrbifolia / Reddit

«На это ушло 3 месяца и немало слез, но я наконец-то отреставрировала столик»

«Проект, который я недавно завершил»

«Я решил заняться перетяжкой мебели без всякого опыта и знаний. Это мое первое готовое кресло»

«Стол на террасе треснул, так что я взял его ножки и сделал новую столешницу — с плиточной мозаикой, да еще и под заказ»

«Комод обновлен»

«Притащил с работы это кресло, ему лет 20–30. Ржавое, грязнющее... а теперь — просто супер»

«До/после»

«Первая работа»

«Завершенная реставрация»