15 человек, которые точно не предвидели такого поворота
Жизнь может обернуться неожиданной стороной — иногда приятной, иногда не очень, это уж как повезет. Но как бы то ни было, таким неординаным событием хочется поделиться с другими пользователями сети, что и сделали герои нашей статьи.
- Ехал в метро. Возле меня сидела девушка и листала фотки в своем телефоне. Я внаглую залип в ее экран. А она вдруг подвинулась ближе и что-то сказала. Я вытащил наушник и понял, что она уже показывает мне фото своей кошки и маленьких котят. Они были такие прикольные — рыже-белые! Спросил, что за котята. Она сказала, что 2 недели назад кошка родила. Я давно хотел себе рыжего кота и спросил, продает ли она их. Оказалось, что отдает даром. В общем, через месяц у меня появился малыш! По такой вот счастливой случайности уже год у меня живет мой милый пушистый друг. А девушка, конечно, предприниматель от бога. © Палата № 6 / VK
- Встречалась с мужчиной полгода. Все было хорошо, проводили вместе много времени. Подумала, что уже пора съезжаться, предлагаю ему, а он выдает: «Ой, нет. Жена и сын не поймут». Я в шоке, а он продолжает: «А я разве тебе не говорил? Да точно говорил!» Конечно, он мне ничего не говорил. © Палата № 6 / VK
«Сегодня я увидел это. Мне определенно нужны объяснения»
- Разбилась у меня в душевой дверь. Ну, я же шутница, выставила объявление: «Продам пазл „Дверь в душевую“, авторский дизайн, каждый кусочек уникален. Защитные перчатки в подарок». Буквально через несколько минут прилетает сообщение: «О, я покупаю стекло для смолы. Мне подходит». Покупатель должен был остаться доволен, поэтому промыла стекло и написала ему: «Товар промыт, взвешен (13 кг) и готов к транспортировке. Доставка бесплатно». Поверить не могу, я реально их продала! © koma4554 / Pikabu
Невероятно! Есть же такие везунчики, которые зимой снег могут продать (в Сибири)
- У жены привычка собирать чеки от крупных покупок. Чеки хранятся в кошелечке, тот — в файле, файл — в ящичке комода. Сегодня провели ревизию и обалдели. Чеки, которым нет еще и года, превратились в практически чистые листочки резаной бумаги. Притом что гарантия на некоторую бытовую технику составляет 2–3 года, а эта самая техника последнее время начала пошаливать, сюрприз был не из приятных. © B9ksTheMan / Pikabu
- Пригласил меня на свидание директор автошколы, где я училась. Сразу после получения прав. Гуляем с ним по набережной туда-сюда. Он предлагает взять кофе в ларьке. Я киваю, берем 2 капучино, он расплачивается. И тут началось! «Вот это цены, да я в жизни такой дорогой кофе не пил! Да если бы не ты, не купил бы никогда!» И так 40 минут! Я даже предложила возместить стоимость своего кофе, но он отказался. Второго свидания не случилось. © Shadlin / Pikabu
«Волны во время шторма были такие высокие, что укрыли галькой всю набережную»
Красиво. Люблю ходить по гальке босиком. Гальке только не нравится, орёт.
- Однажды я шла домой, а навстречу мне шел мужчина. Я была уставшая и как-то очень зло подумала, что мужчина неприятный, неопрятный. И вот мы с ним поравнялись, я смачно поскользнулась на грязи и упала. И этот мужчина с крайне обеспокоенным видом метнулся ко мне, помог мне встать, достал из сумки платок, дал его мне и спросил: «Как вы себя чувствуете, все в порядке?» И я подумала: «Вот что значит мгновенная карма». © RedMorningLight / Pikabu
«Эй, сосед, у тебя точно ничего не протекает?»
Вот это сиська! Слышала что в таких случаях надо аккуратно просунуть шланг с насадкой между светильником и потолком и вывести в раковину.
- Мой парень при расставании признался, что моя мама давала ему деньги на проезд, цветы, вкусняшки, подарки и кино. Когда он привык к такой помощи, начал и сам просить. А я еще и не получала большую часть того, что вроде бы предназначалось мне. В кино ни разу не была с ним, в кафешки не водил, а подарки получала только на день рождения. Мама до последнего все отрицала, но в конце концов призналась и сказала, что хотела как лучше. © Подслушано / Ideer
«Вот такую неведомую конструкцию я увидел в уборной своего друга»
Мама, дававшая деньги парню дочери, видимо очень богатая, но глупая женщина. Хотела как лучше, а получилось как всегда.
- У нас с соседями по площадке общая дверь на 2 квартиры. Однажды прихожу домой, а в предбаннике, как назло, перегорела лампочка, темно, хоть глаз выколи. Открываю свою дверь, свечу себе телефоном. Вдруг слышу — у соседей кто-то шебуршит замком-щеколдой и дергает ручку. Отхожу, чтобы их выпустить. Открывается дверь, свечу телефоном на уровне глаз, а там никого, и свет в квартире не горит. Что за фигня, думаю... Я же отчетливо слышала, как двигали щеколду и дверь открылась! И тут что-то мокро-тепло-волосатое дотрагивается до моей руки. Визг мой, наверное, было слышно с первого до последнего этажа. Так я познакомилась с соседской собакой Адой. Огромной угольно-черной псиной, которая никогда не лает, и о существовании которой я и не догадывалась. Пока я орала от неожиданности, Ада, меланхолично обнюхав меня, ушла обратно в квартиру, а на мой вопль выбежала соседка, объяснив что собака научилась открывать щеколду и дверь, а в это время обычно приходит муж, и она его так встречает. © AnnBy / Pikabu
«Сегодня получил это письмо. Они что, издеваются? Серьезно?»
Не только собаки, но и кошки и некоторые другие животные умеют открывать двери и окна.
Животные тоже эволюционируют.
Надпись на конверте: «Не сгибать!»
- Знакомая с мужем сняла квартиру. Через пару недель стали замечать, что вещи стоят не так, как они их оставили с утра перед работой, но не придали значения. Но как-то знакомая заболела, не пошла на работу. Лежит с температурой, слышит ключ в замочной скважине, заходит хозяйка квартиры с ребенком. Раздеваются, идут на кухню, ставят чайник. Знакомая:
— Здрасьте.
Хозяйка:
— Ой, а мы думали, вы на работе.
— А чего это вы пришли?
— А мы тут рядом проходили, решили зайти, чай попить, в туалет сходить.
В общем, хозяйка заявила, что это ее квартира, и она имеет полное право приходить, когда захочет. Когда ситуация повторилась еще раз, знакомые съехали оттуда. © Allesja / Pikabu
«Эту „мышиную парикмахерскую“ я заметил на улице Мальмё в Швеции»
Ох, с этими съёмными квартирами столько историй! Меня всегда удивляет и возмущает заявление хозяев, что раз это их квартира, то они могут иметь право заходить в любое время. Я однажды сказала хозяйке квартиры, у которой снимала жильё, что если она хоть раз зайдёт в квартиру без предупреждения, то я заявлю нна неё в полицию что она украла у меня деньги и ценные вещи. Пусть потом доказывает, что она не верблюд.
А вот и еще несколько статей, посвященных столкновению с неожиданностью: