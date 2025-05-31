15 человек, которые точно не предвидели такого поворота

Ох, с этими съёмными квартирами столько историй! Меня всегда удивляет и возмущает заявление хозяев, что раз это их квартира, то они могут иметь право заходить в любое время. Я однажды сказала хозяйке квартиры, у которой снимала жильё, что если она хоть раз зайдёт в квартиру без предупреждения, то я заявлю нна неё в полицию что она украла у меня деньги и ценные вещи. Пусть потом доказывает, что она не верблюд.