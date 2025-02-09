15 неожиданностей, которые с трудом можно назвать приятными

Чуть ли не каждый наш день может быть полон сюрпризов. Но, к сожалению, они далеко не всегда могут приятными. То во вкусняшках внезапно обнаружиться паук. То кто-то вместо мыла подсунет крем для рук. Или ребенок втихую сделает шалость. Именно такими фото и поделились герои нашей статьи.

"Постирала ребенку около 60-ти носков. А когда их разобрала, то до меня наконец-то дошло, что что-то не так. Они все разные. Похоже, детские носки просто пропадают безвозвратно"

"Пошел помыть руки в туалете на работе. Оказалось, что это было не мыло"

"Я потеряла дар речи, когда обнаружила это. Вместо того чтобы завернуть вилку в салфетку и положить ее в рюкзак, мой парень сделал такое. Согнул ее так, чтобы она поместилась в тару, в которой лежал его обед"

"Открыл новую упаковку сыра и обнаружил, что он заплесневел"

"Почистила ковер в нашем новом доме, ключи от которого мы получили сегодня. Перед этим его «профессионально почистили»"

"Я хотел начать свое утро с теплого кофе и шоколадного круассана, но все пошло не так"

"Собрался съесть тарелку вкусняшек. А там паук"

"Мой авокадо на 90% - косточка"

"Что делает шуруп в моей картошке?"

"Вместе с пиццей я приготовила свой любимый нож"

"Я получила подарок с пожеланием скорейшего выздоровления, так как во вторник у меня была операция. А оттуда на меня высыпалось конфетти"

"Что заказывала моя жена, и что пришло"

"Рисунок - это принт, хотя сказано было, что все будет вязаное".

"Заказал печать на холсте с изображением меня и моих детей"

"Они забыли добавить соус в мою пиццу. Это был просто сыр и хлеб"

«Нашел на дороге $ 20. Но есть нюанс. Купюра вмерзла в лед»