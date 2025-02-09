Это ж надо накопить столько грязных детских носков - два месяца не стирать!
15 неожиданностей, которые с трудом можно назвать приятными
Чуть ли не каждый наш день может быть полон сюрпризов. Но, к сожалению, они далеко не всегда могут приятными. То во вкусняшках внезапно обнаружиться паук. То кто-то вместо мыла подсунет крем для рук. Или ребенок втихую сделает шалость. Именно такими фото и поделились герои нашей статьи.
"Постирала ребенку около 60-ти носков. А когда их разобрала, то до меня наконец-то дошло, что что-то не так. Они все разные. Похоже, детские носки просто пропадают безвозвратно"
"Пошел помыть руки в туалете на работе. Оказалось, что это было не мыло"
"Я потеряла дар речи, когда обнаружила это. Вместо того чтобы завернуть вилку в салфетку и положить ее в рюкзак, мой парень сделал такое. Согнул ее так, чтобы она поместилась в тару, в которой лежал его обед"
О, в прошлый раз эту вилку просто принесли из похода, теперь история обрастает новыми подробностями
"Открыл новую упаковку сыра и обнаружил, что он заплесневел"
"Почистила ковер в нашем новом доме, ключи от которого мы получили сегодня. Перед этим его «профессионально почистили»"
Иногда в коврах бывает столько пыли, что приходится их чистить несколько раз, и всё равно вычистить всё невозможно в домашних условиях.
"Я хотел начать свое утро с теплого кофе и шоколадного круассана, но все пошло не так"
"Собрался съесть тарелку вкусняшек. А там паук"
Взять большую ложку и вытащить паука вместе с кусочком шоколадного завтрака, na котором он сидит. Остальное съесть.
"Мой авокадо на 90% - косточка"
"Что делает шуруп в моей картошке?"
"Вместе с пиццей я приготовила свой любимый нож"
"Я получила подарок с пожеланием скорейшего выздоровления, так как во вторник у меня была операция. А оттуда на меня высыпалось конфетти"
Я бы собрала и отправила обратно в благодарственной открытке. И еще блесток всыпать для шикарности
"Что заказывала моя жена, и что пришло"
Такое не просто связать. И весить будет прилично. Вопрос, конечно, как связана зелёная вставка, что она не перетягивает светлую часть, которая достаточно рыхлая
"Рисунок - это принт, хотя сказано было, что все будет вязаное".
"Заказал печать на холсте с изображением меня и моих детей"
"Они забыли добавить соус в мою пиццу. Это был просто сыр и хлеб"
«Нашел на дороге $ 20. Но есть нюанс. Купюра вмерзла в лед»
А вот еще подборка фото от людей, которые знают, какого это, когда день ну прям таки не задался.
Комментарии
Зачем копить 60 носков для стирки? И сколько тогда нужно иметь этих носков, ведь еще чистые должны остаться....