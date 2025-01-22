18 человек, у которых денек как-то не удался

Фотоподборки
1 день назад

У каждого из нас бывают такие дни, когда будто встал не с той ноги. Кто-то случайно что-то забывает и попадет впросак. У кого-то на новенькую машину падает дерево. А кому-то госпожа удача не дает просто спокойно попить чаю. Главное не унывать и помнить, что любое фиаско вскоре забудется или же превратится в семейный анекдот.

"Я приготовила несколько шариков фруктового льда, а потом обнаружила в одном из них это сокровище"

Hangover Unicorn
18 часов назад

Что может быть хуже, чем откусить яблоко и увидеть в нём червяка? - Откусить яблоко и увидеть в нём полчервяка!

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"Это мои парадные ворота. И я не могу выйти из-за редкого животного, которое блокирует замок. Пожалуйста, пришлите кофе. Это единственный известный наземный рак-отшельник"

"Осенью впервые купил новую машину. На нее просто упало дерево. С Новым годом!"

"Купил новый холодильник, а он образует много льда в морозильной камере. Мне приходится выключать его каждые две недели, чтобы избавиться от льда и снега"

Iosi Merson
1 день назад

Холодильник может и новый, да вот модель... ещё у Ноя такой был.

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"Я работал над монтажом рамы горки для бассейна, когда это случилось. Зато ясно, что горка работает"

"Что ж, зато мы отлично провели время"

Татьяна Татьяна
3 дня назад

Никогда не понимала, как (и главное зачем) можно собрать однотонный пазл! Это ж сколько свободного времени и здоровых нервов у человека! Мои аплодисменты, переходящие в овации! 👏

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"Я заснул, разогревая томатный суп"

Nati Ja
18 часов назад

Как можно заснуть, поставив что-то не вариться, а только разогревать?

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"Собирался на свой первый рабочий день и случайно сбил крышку задней фары, пытаясь очистить машину от снега и льда"

"Я просто хотела насладиться кружкой чая этим вечером"

Iosi Merson
1 день назад

Так ополосни сперва холодную кружку кипятком, а потом уж и чай заваривай! Мы с детства это знаем.

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"Сильный ветер сдул все недозрелые авокадо с моего дерева"

Svetlana
20 часов назад

У нас в позапрошлом году абрикосы сдуло. Пол деревом был оранжевый "ковёр".

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"Только что сняла чехол, который должен был защищать от кошки, с моего компьютерного кресла"

"Мой муж немного увлекся новым вакуумным запайщиком. Это дюжина круассанов"

"Мои трусы улетели на чужой балкон"

"Уронил ключ на заснеженной стоянке - вернулся за ним, а стоянку только что вычистили"

Соседка Клоунов
1 день назад

Мы с подругой так один раз вечером решили пойти в клуб. Выходим из двора - коробки до места где ждёт такси.
У неё в руках клатч и мусорный пакет, чтоб по дороге выбросить. Ну, дальше классика. Она заболталась и в ящик выбрасывает клатч...

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"Переделывал ванную, снял гипсокартон и обнаружил вот это!"

"Отличное начало рабочего понедельника. Без них я не вижу"

"Я потерял свой наушник 2 дня назад и нашел его сегодня в восковой свече"

Анастасия
1 день назад

Если это не Apl Airpods за бешеную цену, то неприятно конечно, но можно пережить. И ещё это одна из причин, по которой мне всё время хочется заснуть наушник поглубже в ухо, что бы чувствовать его и быть уверенной, что я его всё ещё не потеряла.

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"Моя сестра заказала подарок для моих детей через интернет. Открываем, а там вот это. Одеяло вместо настольного мини-аэрохоккея"

А вот еще подборка фото от людей, смотря на которые можно подумать: "Ну ты там держись, брат".

Фото на превью quietlikesnow / Reddit

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
3 дня назад

Интернет-заказ повеселил 😎.
Еще в конце ноября заказала себе легкую курточку na сайте, где давно пасусь. Вещи обычно приезжали за 5-7 дней, самое большее - 10 дней с извинениями.
В конце декабря ее все еще не привезли, я написала в поддержку, они проверили, сообщили, что "посылка потеряна после прибытия в страну назначения" и вернули деньги.
Сегодня, 20 января, пришло извещение, что таки да, оно до меня доехало 😅😁😀

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