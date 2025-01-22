Что может быть хуже, чем откусить яблоко и увидеть в нём червяка? - Откусить яблоко и увидеть в нём полчервяка!
18 человек, у которых денек как-то не удался
У каждого из нас бывают такие дни, когда будто встал не с той ноги. Кто-то случайно что-то забывает и попадет впросак. У кого-то на новенькую машину падает дерево. А кому-то госпожа удача не дает просто спокойно попить чаю. Главное не унывать и помнить, что любое фиаско вскоре забудется или же превратится в семейный анекдот.
"Я приготовила несколько шариков фруктового льда, а потом обнаружила в одном из них это сокровище"
"Это мои парадные ворота. И я не могу выйти из-за редкого животного, которое блокирует замок. Пожалуйста, пришлите кофе. Это единственный известный наземный рак-отшельник"
"Осенью впервые купил новую машину. На нее просто упало дерево. С Новым годом!"
"Купил новый холодильник, а он образует много льда в морозильной камере. Мне приходится выключать его каждые две недели, чтобы избавиться от льда и снега"
"Я работал над монтажом рамы горки для бассейна, когда это случилось. Зато ясно, что горка работает"
"Что ж, зато мы отлично провели время"
Никогда не понимала, как (и главное зачем) можно собрать однотонный пазл! Это ж сколько свободного времени и здоровых нервов у человека! Мои аплодисменты, переходящие в овации! 👏
"Я заснул, разогревая томатный суп"
Как можно заснуть, поставив что-то не вариться, а только разогревать?
"Собирался на свой первый рабочий день и случайно сбил крышку задней фары, пытаясь очистить машину от снега и льда"
"Я просто хотела насладиться кружкой чая этим вечером"
Так ополосни сперва холодную кружку кипятком, а потом уж и чай заваривай! Мы с детства это знаем.
"Сильный ветер сдул все недозрелые авокадо с моего дерева"
У нас в позапрошлом году абрикосы сдуло. Пол деревом был оранжевый "ковёр".
"Только что сняла чехол, который должен был защищать от кошки, с моего компьютерного кресла"
"Мой муж немного увлекся новым вакуумным запайщиком. Это дюжина круассанов"
"Мои трусы улетели на чужой балкон"
"Уронил ключ на заснеженной стоянке - вернулся за ним, а стоянку только что вычистили"
Мы с подругой так один раз вечером решили пойти в клуб. Выходим из двора - коробки до места где ждёт такси.
У неё в руках клатч и мусорный пакет, чтоб по дороге выбросить. Ну, дальше классика. Она заболталась и в ящик выбрасывает клатч...
"Переделывал ванную, снял гипсокартон и обнаружил вот это!"
"Отличное начало рабочего понедельника. Без них я не вижу"
"Я потерял свой наушник 2 дня назад и нашел его сегодня в восковой свече"
Если это не Apl Airpods за бешеную цену, то неприятно конечно, но можно пережить. И ещё это одна из причин, по которой мне всё время хочется заснуть наушник поглубже в ухо, что бы чувствовать его и быть уверенной, что я его всё ещё не потеряла.
"Моя сестра заказала подарок для моих детей через интернет. Открываем, а там вот это. Одеяло вместо настольного мини-аэрохоккея"
"... а варежки, дорогой Дедушка Мороз, не получил, наверное na почте украли.."
А вот еще подборка фото от людей, смотря на которые можно подумать: "Ну ты там держись, брат".
Комментарии
Интернет-заказ повеселил 😎.
Еще в конце ноября заказала себе легкую курточку na сайте, где давно пасусь. Вещи обычно приезжали за 5-7 дней, самое большее - 10 дней с извинениями.
В конце декабря ее все еще не привезли, я написала в поддержку, они проверили, сообщили, что "посылка потеряна после прибытия в страну назначения" и вернули деньги.
Сегодня, 20 января, пришло извещение, что таки да, оно до меня доехало 😅😁😀