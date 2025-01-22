18 человек, у которых денек как-то не удался

У каждого из нас бывают такие дни, когда будто встал не с той ноги. Кто-то случайно что-то забывает и попадет впросак. У кого-то на новенькую машину падает дерево. А кому-то госпожа удача не дает просто спокойно попить чаю. Главное не унывать и помнить, что любое фиаско вскоре забудется или же превратится в семейный анекдот.

"Я приготовила несколько шариков фруктового льда, а потом обнаружила в одном из них это сокровище"

"Это мои парадные ворота. И я не могу выйти из-за редкого животного, которое блокирует замок. Пожалуйста, пришлите кофе. Это единственный известный наземный рак-отшельник"

"Осенью впервые купил новую машину. На нее просто упало дерево. С Новым годом!"

"Купил новый холодильник, а он образует много льда в морозильной камере. Мне приходится выключать его каждые две недели, чтобы избавиться от льда и снега"

"Я работал над монтажом рамы горки для бассейна, когда это случилось. Зато ясно, что горка работает"



"Что ж, зато мы отлично провели время"

"Я заснул, разогревая томатный суп"

"Собирался на свой первый рабочий день и случайно сбил крышку задней фары, пытаясь очистить машину от снега и льда"

"Я просто хотела насладиться кружкой чая этим вечером"

"Сильный ветер сдул все недозрелые авокадо с моего дерева"

"Только что сняла чехол, который должен был защищать от кошки, с моего компьютерного кресла"

"Мой муж немного увлекся новым вакуумным запайщиком. Это дюжина круассанов"

"Мои трусы улетели на чужой балкон"

"Уронил ключ на заснеженной стоянке - вернулся за ним, а стоянку только что вычистили"

© Otters64 / Reddit Соседка Клоунов 1 день назад Мы с подругой так один раз вечером решили пойти в клуб. Выходим из двора - коробки до места где ждёт такси.

У неё в руках клатч и мусорный пакет, чтоб по дороге выбросить. Ну, дальше классика. Она заболталась и в ящик выбрасывает клатч... - - Ответить

"Переделывал ванную, снял гипсокартон и обнаружил вот это!"

"Отличное начало рабочего понедельника. Без них я не вижу"

"Я потерял свой наушник 2 дня назад и нашел его сегодня в восковой свече"

© CrushedYaHomie / Reddit Анастасия 1 день назад Если это не Apl Airpods за бешеную цену, то неприятно конечно, но можно пережить. И ещё это одна из причин, по которой мне всё время хочется заснуть наушник поглубже в ухо, что бы чувствовать его и быть уверенной, что я его всё ещё не потеряла. - - Ответить

"Моя сестра заказала подарок для моих детей через интернет. Открываем, а там вот это. Одеяло вместо настольного мини-аэрохоккея"

