Я написала письмо себе 20-летней, и мне захотелось себя обнять
Многие с тоской и ностальгией вспоминают о временах своей молодости, но я к числу этих людей не отношусь. Если бы кто-нибудь предложил мне сейчас вернуться на 20 лет назад, я бы тут же с благодарностью отказалась. Спасибо, мне и в мои 44 вполне комфортно. Но недавно я подумала, чем бы я хотела поделиться с собой 24-летней. Так что решила написать письмо той милой девочке, и вот что из этого вышло.
Привет, дорогая Маша! Пишу тебе из прекрасного далека (не бойся, особо жестоко оно к нам не будет). Ну как ты там? Хотя что я спрашиваю? Ты же сейчас в полном восторге и предвкушении — только что устроилась на первую приличную работу. Модный офис, большой коллектив, серьезные перспективы. Не то что вся эта ерундовая подработка в университете.
Прямо вижу, как ты радостно листаешь ежедневник за столом, таращишься в монитор и мечтаешь, что через 15-20 лет будешь сидеть в своем личном кабинете (конечно, шефском) и активно развивать бизнес. Ну что ж. Свой кабинет у тебя есть. Приличного такого размера. В нем стоит телевизор, диван и гладильная доска. А еще по кабинету постоянно носятся дети и собака.
Нет, Маш, это не офис будущего. Просто ты работаешь на удаленке. Не переживай, ничего страшного. Сначала тебе это жутко понравится, потом ты волком взвоешь, но в конце концов привыкнешь. А еще у тебя потрясающие коллеги. Правда, вживую ты их никогда не видела, но работать с ними классно.
Ты, наверное, сейчас думаешь, как я могла такую офисную красоту на удаленку променять? Повернись налево — видишь роскошную блондинку Татьяну? Замечательная женщина! Вы с ней подружитесь, будете вместе на обед бегать и вечера в кафешке просиживать. Ты с Таней поделишься всеми своими планами и идеями. А потом Таня твои мысли аккуратно структурирует и отнесет руководству на бумажке, получит повышение, и ваши дружеские посиделки закончатся раз и навсегда.
Чтобы ты не переживала, сразу скажу: начальником ты таки успеешь побыть (но очень недолго). А еще официанткой, менеджером, аниматором и администратором. В общем, перепробуешь кучу профессий. Так что давай, пожалуй, дождемся письма от 65-летней Маши, вдруг все-таки твоя мечта исполнится, и ты откроешь свой бизнес.
Тебя, наверное, интересует, что там с семейной жизнью? Не переживай, замуж ты выйдешь. Но не за Петьку. Вернее, за Петьку, но не за того, с которым ты сейчас встречаешься. Петька № 1 окажется тем еще фруктом, но ты, покручинившись, найдешь другого Петю, краше прежнего. На твоем месте я бы задумалась, откуда такая фиксация на Петях.
Помнишь, ты с ужасом представляла, как однажды тебе придется знакомиться с будущей свекровью? Расслабься! Никакая бурная фантазия к этому не подготовит. Тебе с порога расскажут о всех бывших твоего жениха, потом расспросят о твоем финансовом положении. Но вишенкой на торте станет окончание вечера. Ты, как хорошая девочка, решишь помыть посуду, а свекровь будет стоять рядом и сетовать, как много моющего средства ты используешь. Но не отчаивайся! Во-первых, сейчас вы со свекровью живете в разных городах. А во-вторых, у нас подрастает сын. Так что однажды ты сама сможешь блеснуть не слишком симпатичными чертами своего характера.
Сразу хочу тебя предупредить: наш Петя № 2 окажется натурой совсем не романтичной. Ты будешь долго переживать, с завистью поглядывая на подружек. Им-то мужья бесконечно цветы дарят и свидания устраивают. Вы с Петей даже пару раз крупно поссоритесь. Но потом выяснится, что столь же нежно эти идеальные супруги относятся ко всему женскому полу в целом. Подружки с романтиками разведутся, а ты без конфет и букетов так с мужем живешь и поживаешь.
Помнишь, ты недавно ужасно расстроилась, что родители, ни слова не сказав, поменяли мебель в твоей комнате? Ты на них потом месяц дулась. Не переживай, через 10 лет у тебя будет собственная квартира, которую можно украшать как угодно. Ох, как же ты будешь радоваться. Вы с Петей тут же решите обустроить семейное гнездо. Немного опрометчивая мысль — подождите хотя бы пару лет.
Уже в середине первого ремонта тебя посетит предательская мысль: вот бы кто-нибудь другой его сделал, а заодно еще и мебель купил. Поверь, переделка квартиры только в телевизионных программах смотрится хорошо. Как человек, переживший 2 ремонта, ответственно тебе это заявляю! И умоляю: оставь ты в покое несчастную стену между кухней и коридором, не бери тот кафель (он жутко скользкий) и даже не вздумай покупать джакузи (замучаешься отмывать).
Помнишь однокурсницу Ленку? Ты еще так завидовала ее неземной красоте. Встретила Лену недавно на улице. Все такая же богиня! Честно рассказала Ленке, как завидовала ее эффектной внешности. А она в ответ выдает совершенно невероятную вещь: «А я всегда завидовала твоему умению заводить друзей, у меня их никогда не было. Ты же всегда была главной заводилой в компании». В субботу идем с ней на пилатес. Что такое пилатес? Узнаешь в свое время, когда твоя спина об этом попросит.
Кстати о спорте. Ты, наверное, удивишься, когда узнаешь, что мы-таки научились получать удовольствие от тренировок. Зря ты воротишь нос от бассейна. Хотя с другой стороны, в том бассейне, куда ты сейчас плетешься, не занимается команда ватерполистов. Большое упущение. Поверь мне, следить за их тренировками совсем не то же самое, что созерцать занятия аквааэробикой.
Кстати, мама тебя недавно утешала, когда ты жаловалась на очередную россыпь прыщей, украсившую твое лицо. Сказала, что пару лет нужно потерпеть, и все пройдет. Не хотелось бы тебя расстраивать, но мама ошибалась. Похоже, они будут коварно преследовать тебя всю жизнь. Но есть и положительный момент: еще лет десять и тебе на это будет решительно наплевать.
Ох, и не завидую я тебе, ведь впереди эти тревожные годы, когда каждое утро с легким ужасом изучаешь свое лицо, отмечая новые морщинки. А этот первый выдранный седой волос, первый крем для возрастной кожи... Кстати, не покупай его — потом будешь еще 2 недели от сыпи избавляться. Зато пройдет всего-то десять лет, и вы с подружками будете хихикать, сравнивая, у кого больше седых волос в шевелюре. Спойлер: пока не у тебя. Но впереди выпускные классы у детей, так что еще есть шанс всех догнать и перегнать.
Ты, конечно, до сих пор с ужасом вспоминаешь, как у тебя на последнем курсе юбка прямо на паре порвалась. Ужас! Позор! Ты тогда еще в туалете спряталась и думала, что в жизни оттуда не выйдешь. Не бойся, все познается в сравнении, ведь через десять лет тебе предстоит встреча выпускников.
И вот когда ты увидишь фотографии с этого торжественного мероприятия, позор с юбкой будет забыт раз и навсегда. Особенно удались снимки из финальной части, где ты почему-то решила, что итальянский ресторан просто создан для караоке. Даже микрофон раздобыла, правда, не очень понятно, как и где. Я бы посоветовала тебе туда не ходить, но кто ж тебя удержит? С другой стороны, тоже какой-никакой опыт. На следующие встречи ты уже точно не пойдешь, гарантирую.
Ты ужасно удивишься, но мы научились печь торты. Сама в шоке. И даже безе у меня тут на днях получилось. Жаль, только ни муж, ни дети сладкое не любят, а мне врач запретил. С другой стороны, всегда есть подружки, которых этой вкусностью можно соблазнить. Кстати, о друзьях. Зря ты с Катькой поссорилась. Повод-то ерундовый был, а вы еще 10 лет разговаривать не будете (пока не поумнеете, наверное). А вот от Аньки лучше держаться подальше. Сильно подозреваю, что именно с ее легкой руки тебя бросит Петя № 1. С другой стороны, тот Петр был не слишком большой потерей, поэтому пусть Анька пока побудет.
А вообще постарайся не отправлять хороших друзей в закат с такой легкостью. Поверь, с каждым годом найти интересных людей, на которых не жалко потратить вечер, будет только сложнее. А приятели, которые не стоят переживаний, и так потихоньку исчезнут с горизонта.
И ради бога, перестань ты покупать вещи на размер меньше с мыслью: вот через пару месяцев похудею. Во-первых, ты и так хорошо выглядишь, просто пока еще этого не поняла. Во-вторых, все твои фантазии о строгой диете так никогда и не воплотятся в жизнь.
Я тут недавно очередную кипу твоих неношеных вещей на антресолях нашла. Например, юбку замшевую, которую ты недавно купила. Представляешь, она даже еще по швам от старости не расползлась. В общем, ты уж меня прости, но я все это добро отправила на помойку.
Помнишь, ты все время бесилась, когда мама сердито указывала на груду барахла, валяющуюся в комнате, и заваленный всякой всячиной стол? Творческий беспорядок — вот твоя стихия, утверждала ты. Поздравляю, теперь ты маниакальная чистюля. Звучит пугающе, да? Нет, носки по цветам я пока не складываю и кафель зубной щеткой не тру, но кто знает, что будет через пару лет. Зато не переживай по поводу утюга, ты им так и не обзавелась.
Ты, наверное, очень удивишься, но я вот уже десять лет живу в маленьком городке. Знаю, знаю: как можно обитать в месте, где даже метро нет, а пешая прогулка из одного конца в другой длится пару часов максимум. Но вот увидишь, в небольших городах есть своя прелесть. Да и вообще, как выяснилось, жить можно где угодно, лишь бы любимые люди были рядом. Так что приготовься, Машка, жизнь готовит тебе массу открытий. Как, надеюсь, и мне. Наслаждайся!
С большим приветом, твоя Маша!
А вы бы какие советы написали в таком письме к себе? Хотели бы снова вернуться в свои 20 лет? Пишите в комментариях.
Комментарии
Единственное, что бы я написала: "Живи своим умом и ничего не бойся. Сваливай от родителей, пока тебя окончательно не сломали".
Люблю читать Марию, кроме экспериментов с ИИ. Качественное чувство юмора и здоровая самокритика в наличии.
Маша, приезжай к нам в гости.
А помните, как мы все Машу ругали сравнительно недавно? Похоже, Маша становится кумиром (громковато, но слово подвернулось): руки не опустила, писать продолжила, читать стало реально интересней, фотки тоже нетривиальные, понимаешь, что там живой человек. А живой жизни в последнее время стало меньше.
Маша-единственная здесь, кто делает хоть что-то авторское. А не просто сляпывает тупо правленные "истории из жизни" в бесконечные подборки, задолбавшие хуже француженок, ледей и унитазов.
Сама тема не особо показалась интересной, но за фотки лайк) Смело, как всегда.
Пилите, Маша, пилите)