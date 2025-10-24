Я написала письмо себе 20-летней, и мне захотелось себя обнять

Тебя, наверное, интересует, что там с семейной жизнью? Не переживай, замуж ты выйдешь. Но не за Петьку. Вернее, за Петьку, но не за того, с которым ты сейчас встречаешься. Петька № 1 окажется тем еще фруктом, но ты, покручинившись, найдешь другого Петю, краше прежнего. На твоем месте я бы задумалась, откуда такая фиксация на Петях.

Помнишь, ты с ужасом представляла, как однажды тебе придется знакомиться с будущей свекровью? Расслабься! Никакая бурная фантазия к этому не подготовит. Тебе с порога расскажут о всех бывших твоего жениха, потом расспросят о твоем финансовом положении. Но вишенкой на торте станет окончание вечера. Ты, как хорошая девочка, решишь помыть посуду, а свекровь будет стоять рядом и сетовать, как много моющего средства ты используешь. Но не отчаивайся! Во-первых, сейчас вы со свекровью живете в разных городах. А во-вторых, у нас подрастает сын. Так что однажды ты сама сможешь блеснуть не слишком симпатичными чертами своего характера.

Сразу хочу тебя предупредить: наш Петя № 2 окажется натурой совсем не романтичной. Ты будешь долго переживать, с завистью поглядывая на подружек. Им-то мужья бесконечно цветы дарят и свидания устраивают. Вы с Петей даже пару раз крупно поссоритесь. Но потом выяснится, что столь же нежно эти идеальные супруги относятся ко всему женскому полу в целом. Подружки с романтиками разведутся, а ты без конфет и букетов так с мужем живешь и поживаешь.