Суджук мне очень нравится, но вот яичница с колбасой, пожаренная в отеле на раскалённом утюге - это прямо история из советского времени, если бы не была с Reddit.
20 историй из отелей, в которых отдых пошел по непредсказуемому сценарию
Отель — это место, где приличный менеджер может внезапно решить установить в ванной елку, а администратор — обнаружить в номере дикое животное. Почему, оказываясь в гостинице, люди начинают вести себя так, будто законы логики больше не действуют? Перед вами 20 случаев, когда стандартная бронь обернулась абсолютно непредсказуемым сценарием.
- Родители решили шикануть в элитном отеле: пять звезд, хрусталь и все такое. После ужина папа открывает дверь номера, а мама на пороге... как закричит! Сказала, что ноги ее там не будет. Отец в шоке: что случилось? Оказалось, мама увидела, как из одного угла в другой по дорогому ковру пронеслась мышь. Пять звезд, люкс, идеальный сервис — и серый хвостатый бонус, который явно не платил за проживание.
Папа со спокойствием супергероя просто зашел, сел на кровать и набрал ресепшен: «Здравствуйте, у нас тут в номере лишний постоялец. Пришлите охотника».
Работники бегали долго, а мы до сих пор подкалываем родителей при каждой брони: «А мышь в стоимость включена?»
- Мне сегодня перепали огромные чаевые! За просто так! Работаю в отеле. В комнату постучала, спрашиваю, надо ли убираться сегодня, человек говорит «нет» и вручает деньги. Несколько раз спросила, не попутал ли чего. «Берите, и не надо ничего», — говорит и улыбается. Работа эта адская иногда, и такое очень редко встречается. Но как же здорово! © Подслушано / Ideer
- Прилетели с мужем в Турцию, заселились в отель со «все включено». В 3 часа ночи звонит консьерж и на ломаном языке кричит, чтобы мы срочно бежали к нему. Мы в чем были, в том и ломанулись на ресепшен. Прибегаем в непонятках, и консьерж как выдаст: «Так что у вас стряслось-то? Чем я могу помочь?» Оказалось, что нас разыграли ребята из соседнего номера.
- Заехали в номер со свежим ремонтом. Устали с дороги, сразу легли спать. И снится мне, что в комнату залетел голубь и крыльями хлопает. Просыпаюсь — а звук никуда не делся. Я подскакиваю, мой парень хватает покрывало, вслепую ловит птицу. Темно, я визжу, крылья хлопают. А потом мы включили свет, и оказалось, что голубя не было никакого, а шелестели от ветра отлепившиеся обои у потолка. В отеле долго извинялись. © Подслушано / Ideer
- Работал я в 5-звездочном турецком отеле коридорным. Как-то звонит гость и жалуется, что откуда-то очень сильно пахнет суджуком (колбаса такая). Ну, я поднимаюсь посмотреть, иду по коридору и вижу — дверь в один номер приоткрыта, и пахнет сильнее всего явно оттуда. Стучусь, захожу и вижу, как какой-то мужик жарит яичницу с колбасой на раскаленном утюге. И говорит такой: «Окно у меня плохо открывается, так что я открыл дверь, чтобы был сквозняк и все проветривалось». © Unknown author / Reddit
- Летом я подрабатывала горничной в отеле. Зашла однажды в номер, чтобы убраться, а там на кровати лежит взрослый тигр! К счастью, я успела закрыть дверь, пока он не поднялся. Я рассказала об этом управляющему, он связался с гостями и со службой контроля за животными. Без понятия, как им удалось протащить тигра в номер так, что никто не заметил. И почему они не повесили на дверь табличку «Не беспокоить»? В общем, ничего более жуткого я в номерах не находила. © karnaklover / Reddit
- Поехали с мужем отдыхать в далекие края. В первый же вечер познакомились с приятной пожилой парой, а они оказались хозяевами нашего отеля. Предложили переселить нас в люкс, до конца отдыха подкидывали нам всякие плюшки. Мы все думали, в чем же подвох. И вот в вечер перед отъездом они наконец признались, что мы им очень напомнили себя в молодости, отсюда и такая щедрость. © Подслушано / VK
Я читала, что некоторые азиаты заваривают лапшу быстрого приготовления прямо в электрическом чайнике номера отеля.
- Прошлым летом работала в отеле — владельцем был богатейший мужик лет 45. Я познакомилась с его сыном и женой, она примерно того же возраста, что и владелец. И стала я замечать, что с ними за столиком часто сидит красивая молоденькая девушка. Она и за покупками с его женой ездила, они общались. А позже я узнала, что это его любовница. Жена в курсе, все в прекрасных отношениях. Только его сын ее не принял. Вот так богатые с жиру бесятся, я фигею. © Подслушано / Ideer
- Мои бабушка с дедушкой держали гостевой дом, а я им часто помогал. Заехала к нам на неделю одна пара. В день выезда женщина выкладывает на стойку регистрации живую мышь и орет, что поймала ее в номере, что все их вещи погрызены, что всю неделю в номере что-то шуршало, и отель, должно быть, кишит мышами. А надо сказать, что бабушка дом содержала в идеальной чистоте, мышей там никогда не было, и ей эта ситуация показалась подозрительной. В общем, пока дедушка отвлекал и задерживал пару, бабуля поднялась к ним в комнату и нашла в мусорке коробку с логотипом местного зоомагазина. Она им позвонила — бинго, вчера они продали мышь паре, по описанию похожей на этих гостей. Естественно, они с дедушкой сказали, что никакой компенсации эти хитрецы не получат и пусть убираются подобру-поздорову. Ну, а я мышь эту потом поймал, она прожила долгую и счастливую жизнь у моего брата. © MerylSquirrel / Reddit
- Коллега рассказал, как приехал в командировку — шикарный номер в отеле, ванная комната с джакузи... Разбирает он вещи, предвкушая балдеж, и вдруг — стук в дверь. Горничная ставит два ведра с водой: «Это для туалета, воды-то нет». Коллега в шоке: а как же джакузи? А она ему: «А, ну если захотите помыться, так я вам воду подогрею. Приятного отдыха!» © Cherenok.Nesudbi / Pikabu
- У нас была пара, которая снимала на выходные номер люкс с джакузи каждые несколько недель или около того. И вот как-то сняли они номер на новогодние праздники, повесили табличку «Не беспокоить», так что горничные к ним все это время не заходили. А когда они выехали, в их номере мы обнаружили живую елку в джакузи. Вся ванна была в смоле и иголках, мы ее отмывали несколько дней. Причем никто не видел, как они пронесли дерево. Начальник из любопытства проверил камеры видеонаблюдения — оказалось, они его протащили по лестнице на первом этаже, а в лифт сели только на втором, чтобы попасть в свой номер. Они и раньше оставляли бардак, но такое — впервые. © NotSymmetra / Reddit
«Вчера высадился в Бангкоке и живу теперь в гостинице с таким вот видом»
В Китае стандартно туалет в комнате за стеклом, а вот в Тайланде ни разу не встречалось
- За мной ухаживал мужчина. Мы сняли номер в гостинице, и это должен был быть потрясающий романтический вечер, но началось все с того, что он загонял всю гостиницу потому что ему все время что то не нравилось: то пыль, то царапина на тумбочке... Мы сменили номера 4. А потом я захотела есть, он заказал пиццу, ее привезли и я уже хотела на нее наброситься, а он такой: «В смысле, а че так мало ветчины? Я щас позвоню, разберусь». И мы час ждали другую пиццу. Это была последняя наша встреча. © piypiy32 / X
- Поехали с мужем три года назад в Турцию. Сервис был шикарным, отель изумительный, пять звезд, все включено. Но моему мужу было сложно привыкнуть ко всем прелестям такого отдыха. Он не мог выйти из номера, пока не заправит все кровати, не вынесет мусор, не уберет все, что не так лежит. Представляю глаза персонала, когда они заходили убрать номер, а все уже сделано уже задолго до их прихода. Дошло даже до того, что в конце отдыха они нам оставили чаевые в виде сладостей, а не мы им за уборку. Не умеет у меня муж отдыхать... © Мамдаринка / VK
- Недавно мы с подругой ездили на отдых. Сняли двухместный номер в недорогом отеле — все равно собирались там только ночевать. Приехали и увидели, что на фото отель был лучше. Мне нормально и так, не самое худшее место, в котором я жила, но подруга очень придирчива. Так что как только мы поселились, она начала в номере большую уборку. Пока я раскладывала вещи, она пошла к горничным и потребовала, чтобы они дали ей чистящие средства. Короче, подруга перемыла ванную, обработала все поверхности в комнате, и только после этого начала раскладывать вещи. © Карамель / VK
Это прямо моя история. Сняли апартаменты в Сочи, квартира трёхкомнатная, двуспальные кровати , в общем, сервис. Хозяйка щебечет, как нас ждала, все чистое , новое. А я подошла к кровати, а там постельное белье пахнет потом и сигаретами, но на вид не мятое. Значит, хозяйка просто погладила белье утюгом прямо на кровати. Спросила, где у нее стиральная машина и порошок, сняла белье , и отнесла в стирку. Хозяйка прикусила язык.
- Как-то в детстве в отеле пробрались за официантом в коридоры для персонала. Вот это было приключение! Полутемные ветвистые коридоры, кучи всяких интересных вещей, попытки не быть обнаруженными. Когда же мы набегались и направились к двери в гостевую часть отеля, нас ждала неудача: в двери не оказалось ручки. И вот уже мы слышим шаги приближающегося служащего отеля! В итоге спрятались, тихонько проследили за тем, как он достал ручку из-за ящика и открыл дверь, затем повторили его действия и выбрались наружу совершенно незамеченными. Тогда это было настоящее шпионское приключение. © Подслушано / Ideer
- Сняла номер в отеле в одном из маленьких городков, а номер с котом! На самом деле, он просто хозяйский кот, но очень наглый. И вечером, когда я приоткрыла дверь, котейка просто вбежал в комнату и теперь лежит и мурчит рядом. © Cucunda / Pikabu
- Мы с семьей живем на самом берегу моря в небольшом курортном поселке и держим гостиницу для отдыхающих. К нам часто приезжают люди из разных городов, но больше всего нам запомнилась женщина, доктор каких-то там наук, профессор, которая преподает в универе. Она искренне удивлялась полям с бахчой арбузов, ведь она всю жизнь думала, что арбузы растут на деревьях. © Подслушано / VK
- Работаю в гостинице. Приехали к нам бабушка, дедушка и внучка лет 7 на пару недель к морю. Накануне отъезда купили на рынке живого цыпленка, ведь девочка «очень просила», а когда та наигралась (носилась с ним, пищащим, по всему двору), попросили куда-нибудь его пристроить, ведь у них завтра самолет домой. Я обалдела! Благо, сосед разводит птицу, отдали ему, курочка приняла цыпленка за своего. А от людей этих до сих пор мерзко. © Подслушано / VK
Терпеть не могу людей, которые в утеху своим избалованным детям покупают животных, зная заранее, что это животное у них жить не будет.
- Мы с женой остановились в сетевом мотеле в Мичигане. Разгар сезона, парковка забита до отказа — свободных мест в отеле явно нет. И вот в два часа ночи на весь этаж начинает орать пожарная сигнализация.
Мы в панике вскакиваем, хватаем вещи и вылетаем в коридор. И тут становится не по себе: мы — единственные, кто вышел из номера. В длинном коридоре ни души, тишина, только вой сирены. Спускаемся в лобби — там тоже никого, даже администратора.
Минут через десять сигнализация стихла, и мы в полном недоумении побрели обратно спать. Судя по машинам на стоянке, отель был набит людьми, но, похоже, в ту ночь спасаться планировали только мы двое. До сих пор гадаем: то ли у соседей были стальные нервы, то ли мы стали участниками какого-то странного эксперимента. © beecherrrr / Reddit
- У моего друга небольшой мотель. Как-то раз я тусовался у него. В какой-то момент ему позвонили из номера, постоялец услышал грохот в соседнем номере. Друг проверил записи, в этой комнате никто не был заселен. Мы побежали туда, постучались — тишина. Открыли дверь и увидели там кошку. Она опрокинула лампу, отсюда и был грохот. Оказалось, что предыдущий постоялец привез с собой животное и бросил кошку в номере. Позвонили ему, он сказал, что не вернется за ней. Теперь кошечка живет в мотеле, охотится на мышей и насекомых. Ее фотографию даже повесили на доску сотрудников. © mrsheikh / Reddit
Насчёт пожарной сигнализации - это сильно. В своей жизни мне довелось побывать в чрезвычайной ситуации, с тех пор четко помню,как действовать, сирену не игнорирую. А однажды в отеле включилась сирена, я быстро схватила документы, и побежала по лестнице вниз. Потом оказалось, что мастера без предупреждения проверяли работоспособность. Как же я на них кричала....