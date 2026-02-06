20 историй из отелей, в которых отдых пошел по непредсказуемому сценарию

Это прямо моя история. Сняли апартаменты в Сочи, квартира трёхкомнатная, двуспальные кровати , в общем, сервис. Хозяйка щебечет, как нас ждала, все чистое , новое. А я подошла к кровати, а там постельное белье пахнет потом и сигаретами, но на вид не мятое. Значит, хозяйка просто погладила белье утюгом прямо на кровати. Спросила, где у нее стиральная машина и порошок, сняла белье , и отнесла в стирку. Хозяйка прикусила язык.