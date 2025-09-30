Про активную администратору клиники: значит, при всей своей активности вела себя, скорее всего, не очень. Старшее поколение сначала любило, потом разлюбило не просто так.
16 историй о том, что влиться в коллектив — это задачка со звездочкой
Первый день на новой работе — это всегда смесь волнения и больших планов. Кажется, вот-вот ты станешь частью слаженной команды и с головой окунешься в интересные задачи. Но иногда за фасадом дружного коллектива скрываются такие подводные течения, что и в открытом море спокойнее.
- На новой работе сдружилась со странным коллегой. В рабочее время он был дружелюбен, но после 6 вечера «превращался в тыкву». В 7 утра вновь становился добряком. Проработала я там полгода. Узнала, что этот кадр следил за мной по поручению нашего начальника. Наблюдал, чтобы я нормально работала и чтобы никакие корпоративные тайны никому не рассказывала. В общем, коллега оказался не другом, а «глазами» начальника. © Карамель / VK
- Устроилась в клинику администратором. Мне тогда было лет 20, а другие работники были намного старше меня. Сначала чувствовала себя как у бабушек в гостях: все мило, тебя любят. А потом меня стали откровенно выживать: жаловались, настраивали всех против меня. Все потому что я была активная: перенесла записи из тетрадки в компьютер, успевала и делала больше. Однажды они и вовсе спрятали мой стул (нас трое в смене) со словами, что они старше меня, поэтому имеют право решать, как мне работать: стоя или сидя. © Подслушано / Ideer
- Никому не желаю работать в токсичной компании. На своей шкуре испытала весь «кайф». Это было маркетинговое агентство, я работала там 2 месяца копирайтером. Атмосфера была не очень, но мне нужна была эта работа, потому я не стала крутить носом. В той компании был служебный роман между дизайнером и редактором. Проблема в том, что редактор оказался тем еще Дон Жуаном и ухаживал за мной тоже. Я старалась холодно, но вежливо ему отвечать, потому что была там новенькой. Мне не хотелось, чтобы меня сразу невзлюбили. Но дизайнер не оценила моих усилий, она очень ревновала своего милого. Так сильно, что пожаловалась на меня начальству. Она там на тот момент работала уже 5 лет, так что меня без лишних церемоний уволили. Теперь никому не рекомендую туда устраиваться. © Палата № 6 / VK
- Устроилась на хорошую работу. Но начальник меня будто не замечал. Со всеми болтал, а я была «серой мышкой». Все резко поменялось на корпоративе. Он внезапно подошел ко мне и пригласил танцевать. Согласилась. После начал зазывать к себе, я отказалась. И что вы думаете? На следующий день он позвал меня к себе и уволил с формулировкой «недостаточно квалифицированная». Лучше бы я и дальше оставалась «серой мышкой». © Мамдаринка / VK
- Устроилась на работу. Начальница то цепляется ко мне, то становится чересчур доброжелательной. Недавно выяснила причину странного поведения и выпала в осадок, но одновременно с этим все встало на свои места. Оказалось, она встречается с моим дядей. © Подслушано / Ideer
Какую х. ню тут пишут... Рукалицо. Читать даже стыдно, а ведь это кто-то придумал.
- Устраивалась на новую работу. Собеседование проводил начальник. Он глянул на мое выполненное тестовое задание и сказал: «Все, ты нам подходишь, Лера». Я его поправила, что меня зовут Вера. Шеф извинился, пообещал запомнить. Вышла на работу с понедельника, а он снова представил меня сотрудникам как Леру. Уже не стала исправлять. Но потом подошла бухгалтерша и удивилась, что в документах я не Лера. Короче, сказала им, что я и Лера, и Вера, пусть называют, как удобно. А то весь офис путается. С тех пор у меня два имени. © Не все поймут / VK
- Подруга устроилась в офис. Коллега сказал, что у них принято задерживаться, иначе не уважаешь коллектив. Она стала сидеть до 9 вечера. Дома скандалы: муж недоволен, дети не видят маму. Оказалось, этот коллега просто спихивал на нее свою работу. Остальные сотрудники уходят в 6, как положено. Но она уже попала в ловушку. Босс привык, что она всегда есть. Страх показаться плохой сделал ее удобной. © olga_food_art
- У нас на работе разыгралась настоящая Санта-Барбара. Недавно устроилась в компанию по продажам недвижимости. Офис небольшой, все друг друга знают, сидели в одном помещении с перегородками. Мне сразу доложили офисные сплетни: начальница встречается с молоденьким аналитиком. Они хоть и пытались не палиться, но искры между ними летали, все это видели. Потом этот аналитик переключился на меня. Видимо, я ему была ближе по духу, да и одногодки, начальница ведь его на 20 лет старше. Он кинул ее и стал ухаживать за мной, предлагал отношения. Но я всегда была против служебных романов, еще и эти любовные треугольники, зачем это мне. А дальше все сложилось неожиданно. Начальница позвала меня к себе и дала 5 минут на написание заявления по собственному желанию, иначе выдаст такую характеристику, что я только уборщицей смогу работать. Выполнила ее требования, ушла из конторы. © ПОЗОР / VK
- Устроилась в офис. Меняла 2 кофты и 2 штанов, короче, ходила в одном и том же. Наблюдала, как все вокруг красиво одеваются. Меня переклинило. Стала носить все свои блузки, юбки, брюки, украшения. Заметила неожиданное: когда я одевалась как раньше, коллеги со мной разговаривали приветливо и доброжелательно, а теперь, когда я достойно одета, тетки говорят со мной через губу, не улыбаются, даже грубоваты. Вижу их недобрые взгляды, даже начальница косится. Я просто хотела выглядеть ухоженно, не хочу ни с кем конкурировать. Я вообще замужем и хожу сюда просто работать, просто одеваюсь по-другому теперь, почему же они себя так со мной ведут?! © Подслушано / Ideer
- Устроилась в офис в женский коллектив. Сначала меня разглядывали с поджатыми губами, а потом началось! Маникюр я не делаю, косметикой не пользуюсь, одеваюсь не так — ни один мужик не посмотрит. Да вот только через полгода я перевелась с повышением в другой филиал. Решили, что за взятку. © Подслушано / Ideer
- Устроилась на работу. Не могла ни с кем подружиться. Не понимала, что не так, потому что я открытый человек. Завела об этом разговор с коллегами, которые нормально ко мне относились, и услышала от них: «Да ты же из кожи вон лезешь, чтобы идеально все было, чтобы тебя похвалили, а мы тут так не привыкли. Ты просто работай меньше!» Стала больше халявить, сразу же влилась в коллектив. © Рабочие истории / VK
КОллеги из последней истории ясно дали понять - "не задирай планку для всего коллектива, мы не привыкли так работать. "
У меня знакомая уехала в Польшу. Вышла там на работу, вроде как по специальности, но т.к. языка не знает, "старшим помощником младшего стажера". Схватывает всё на лету. То, на что у коллеги уходит полчаса, делает за 20 минут. И тоже попросили умерить пыл. Потому что если неопытная девочка с полпинка за час делает 5 проводок, то опытный бухгалтер просто не может делать меньше 8. А он к таким интенсивным темпам работы не привык, и не собирается...
- Работаю в крупной нефтегазовой компании в руководящей отделом должности. Пришел к нам как-то устраиваться монтажником молодой хорошенький паренек. Так получилось, что, несмотря на разницу в должностях, мы с ним начали встречаться. Моя начальница, узнав об этом, отбила его от меня. Смеялись они надо мной оба, хотя она была замужем. Мне было, конечно, обидно, я даже плакала. Я начала строить глазки ее мужу, который является директором филиала. Начали часто общаться, встречаться с ним. Узнав через знакомых на работе, что у его жены любовник-монтажник, нисколько не расстроился. Развелся с ней, а монтажника уволили. А мы купили с ним дом, скоро у нас будет свадьба. © Не все поймут / VK
- Устроилась на новую работу. Начала общаться с коллегой-мужчиной на дружественной ноте. Увидела, что он идет в магазин, попросила купить печенье, сказала, что деньги верну. Он ответил, что угощает, ничего не надо. Через пару дней попросила еще раз купить. Купил, пришел и сказал: «Ты мне ничего не должна, но за печеньем меня больше меня не посылай. Оно стоит дорого, сейчас нет возможности на него тратиться». На мое, мол, в чем проблема, давай я тебе просто деньги отдам, он ответил: «Я с девчонок деньги не беру». © Подслушано / Ideer
- Устроилась в офис, где была довольно странная политика. Если вкратце, они все считали себя семьей. В компании было около 20 человек, все друг друга знали, общались даже во внерабочее время, состояли в общих чатах, где обсуждали не только работу, но и личную жизнь. Кто с кем расстался, у кого родила кошка, кто куда съездил на отдых и так далее. Они постоянно записывали кружочки, голосовые, регулярно вместе ходили в заведения, где укрепляли общий дух коллектива. Мне несколько раз предъявляли претензии за то, что я не только не делюсь личной жизнью, но и не проявляю никакого интереса к жизни своих коллег. В общем, продержалась меньше месяца и сбежала из этого сумасшедшего дома. © Карамель / VK
Ну про родившую кошку писать - это жизненно. А вдруг кто-то возьмет? Практически ж свои! В не представляете, как сложно пристроить беспородных котят ! Да и породистых, в принципе, тоже.
- Устроилась ко мне дамочка. Однажды к ней прискакал ее муж, мой бывший любовник. Я сухо поздоровалась. На следующий день она зашла ко мне и спокойно сказала: «Спасибо, что взяли меня на работу». А потом резко повысила тон и выдала: «Но если вы будете засматриваться на моего мужа, то я за себя не ручаюсь! Ясно?» Улыбнулась и побежала работать. © Не все поймут / VK
- Устроилась в офис. Дамы ходили в леопардовых платьях, я же в скромных свитерах. Все обсуждали мой вид. В день корпоратива пришла в платье и с макияжем. Но это было не главное! У всех попадали челюсти, когда увидели, что я шла с владельцем всего нашего огромного холдинга. Он обнял меня за талию, поцеловал и сказал моим остолбеневшим коллегам: «Дамы, добрый вечер! Позвольте представить вам мою жену. Она сказала, что хочет поработать у нас в бухгалтерии изнутри, чтобы понять все процессы. Надеюсь, вы ее не обижали?»
Вот уж действительно, иногда рабочий коллектив напоминает террариум единомышленников, где каждый так и норовит ужалить побольнее. Героям наших историй пришлось столкнуться и с завистью, и с откровенной подлостью, и с такими странностями, которые и нарочно не придумаешь. Но главное — они справились, нашли выход или просто вовремя сбежали, сохранив нервы и чувство собственного достоинства.
А у вас бывали случаи, когда новый коллектив встречал, мягко говоря, не с распростертыми объятиями?
Комментарии
Забавно, что слово "дамочка" в текстах идет всегда с уничижительно-отрицательным оттенком...
А вот "дама" - это да, с уважением)
После института пришла работать в одну большую фирму. Тогда персональные компьютеры были редкостью. И нам в отдел поставили один ПК и принтер. Сказали осваивать. Я уже умела работать на компьютере, а начальник попросил его научить. Что тут началось 🤦♀️ . Остальные дамы восприняли это, как будто я увожу у них мужа. Ревность била фонтаном 😂
А у начальника получалось плохо, он не мог соотнести движение мышки с движением курсора на экране. Поэтому сначала пришлось учить его пасьянс раскладывать. А дамы....
Кобры по сравнению с ними просто няшки 🐍🐍🐍