16 историй о том, что влиться в коллектив — это задачка со звездочкой

Вот уж действительно, иногда рабочий коллектив напоминает террариум единомышленников, где каждый так и норовит ужалить побольнее. Героям наших историй пришлось столкнуться и с завистью, и с откровенной подлостью, и с такими странностями, которые и нарочно не придумаешь. Но главное — они справились, нашли выход или просто вовремя сбежали, сохранив нервы и чувство собственного достоинства.

А у вас бывали случаи, когда новый коллектив встречал, мягко говоря, не с распростертыми объятиями?