13 невероятных историй о том, как люди нашли свои странные хобби
В мире, где многие коллекционирует марки или занимаются йогой, находятся те, кто превращает повседневность в искусство. Эти люди не «убивают время» — они создают новые смыслы на пустом месте. Мы собрали для вас истории с необычными хобби, которые заставят задуматься: «А ведь и я мог бы заняться чем-то таким... просто для души»?
В статье используются изображения, сгенерированные искусственным интеллектом.
«Пыталась вернуть к жизни золотистого ретривера моего друга с помощью кусочка шерсти и большой любви»
- «Ой, я бы сама расплакалась! Это так трогательно... Передаю виртуальный поцелуй в лобик от имени твоего друга!» © Unknown author / Reddit
Оказалось, что не ерунда
- Муж до сих пор в шоке, что его «ну купила какую-то ерунду» превратилось в хобби, на котором еще и можно зарабатывать. Зашла как-то в магазин за шампунем, а на кассе увидела детский набор «Резьба по мылу» с улыбающимся ежиком на коробке. Ну, думаю, ладно, куплю — позабавлюсь. Пришла домой, вырезала кривленький цветок... и пропала. Через неделю у меня уже были профессиональные резцы, через месяц — полморозилки мыльных заготовок, а сейчас у меня 15К подписчиков и заказы на мыльные скульптуры для свадеб! © ForceSuper5719 / Reddit
Полная неожиданность
- Я начал брать уроки гитары, и мне понравилось. Потом решил купить что-нибудь компактное для походов и путешествий, но все дорожные гитары оказались дорогими и так себе по звуку. Наобум увидел укулеле — и купил, хотя раньше мне вообще не нравилась музыка на ней. А дома, покопавшись в интернете, обнаружил, что на укулеле из-за реентерабельного строя можно играть «олд-тайм» — как на банджо. Я и этим стилем раньше не увлекался, но звучание показалось любопытным — купил учебник. И — о чудо! — я влюбился в это с головой. С тех пор играю только когтеобразный «олд-тайм» на укулеле, даже чаще, чем когда-либо играл на гитаре, и с куда большим кайфом. Такого поворота я никак не ждал, но это просто потрясающе. © Decent_Flow140 / Reddit
Семейный талисман
- Моя подруга купила как-то набор для выжигания по яичной скорлупе. Да-да, именно по скорлупе! Родные крутили у виска, мол, кому вообще в голову пришло такое продавать. Но ей стало интересно — ну а вдруг? Первый десяток яиц превратился в мусорное ведро. Но на одиннадцатом... у нее получилась ажурная снежинка, которая не развалилась! Теперь у нее договоренность с ближайшей пекарней о постоянной поставке «материала» и куча заказов на мини-лампы из узорчатой скорлупы. Самое смешное — когда тесть, который первым сказал «да кому это надо», тихо подошел к ней и попросил сделать шар с его внуком (ее сыном) внутри. Теперь это семейный талисман. © ForceSuper5719 / Reddit
Купил телескоп и познакомился с Сатурном
- Купил за копейки телескоп в комиссионке, приспособил велосипедную стойку как штатив и вдруг увидел Сатурн. Да так, что аж дух захватило! Кольца едва различались, но это точно были кольца. После этого меня понесло: высматривал все, что мог разглядеть в этот малявку-телескоп. Потом прикупил пару чуть побольше — разница колоссальная. А несколько недель назад взял 10-дюймовый — и теперь астрономия стала гораздо увлекательнее. Столько всего там, в вышине! © Curious_Victory308 / Reddit
Кукла крючком
- Вот как у меня получилось: мое главное хобби — вязание крючком. Еще в школе я случайно наткнулась на видео, где вязали куклу моего любимого персонажа. Ролик был на иностранном языке, и я вообще ничего не понимала, но из перевода заголовка узнала, что это вязание крючком. Так я решила научиться. Прошли годы... а ту самую куклу я так и не связала. Но вязание стало для меня невероятно ценным увлечением — оно приносит огромную радость, и благодаря ему я нашла замечательных друзей! © Business-Pass4672 / Reddit
Терпение и труд
- «После долгих 15 месяцев моя жена наконец собрала пазл из 13 200 деталей.» © pwa25 / Reddit
- «Ну нет, у меня бы точно не хватило терпения на такое, но это впечатляет!» © VampireHunterAlex / Reddit
- «Да я бы за 15 месяцев обязательно потерял хотя бы одну деталь!» © GIC68 / Reddit
«Портрет чьей-то бабушки, который я нарисовала!»
Скорее всего бабушке сюрприз понравился ))) мне было очень приятно когда в кафе сделали мой портрет)) это был юный начинающий, но очень талантливый художник
- «Очень красиво, у вас талант!» © Deadboltsaquavit / Reddit
«Еще порция „добрых сюрпризов“ готова к тому, чтобы ее спрятать! На этот раз — камни в обертке!»
«Обычно я раскрашиваю „камни доброты“ или вяжу крючком маленьких зверушек, чтобы оставлять их в людных местах — но в этот раз хочу показать свои завернутые камушки, потому что я помешалась на их создании!»
А иногда самое простое тоже может стать хобби
- «Мне 24 года, я мама очаровательной пятилетней дочки. Из хобби обожаю прогулки на свежем воздухе, походы в парк под музыку, рисование и... уборку (да-да, многим это не нравится, а мне вот даже прикольно!)» © Delicious-Race-6528 / Reddit
«Если я могу добавить хоть немного радости в чей-то день, это того стоит!»
«Рубка капитана и каюта»
Там в проекте были более интересные фотки этого речного кораблика
«Мини-сад»
«Привет! Хочу поделиться своей маленькой заботой о себе — я сделала мини-сад с суккулентами в половинке кокосовой скорлупы, которая без дела лежала у меня на рабочем столе! Пока только учусь, но это так вдохновляет!»
Хобби — это не просто способ занять время, а маленький побег из рутины в мир, где ты создаешь что-то своими руками. Неважно, получается ли идеально с первого раза — важно, что это приносит радость. Так что берите кисть, нитки, горшок с землей или даже кокосовую скорлупу — и творите! Возможно, именно ваше увлечение однажды вдохновит кого-то еще.
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Комментарии
Начало истории: захотела я как-то у мастера-керамиста купить рыбку в коллекцию)
Спустя 2.5 года, рыба номер 89 😄
Восхищаюсь людьми, которые могут что-то красивое сделать своими руками. Я могу только коллекционировать что-то красивое - в детстве это были наборы открыток об искусстве, потом марки, во взрослом возрасте, когда появился сын - киндер сюрпризы. В детстве пыталась шить, вязать, вышивать, плести макраме, что-нибудь рисовать, выжигать по дереву - результат получался удручающий. Не всем дано такое умение.