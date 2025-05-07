13 невероятных историй о том, как люди нашли свои странные хобби

В мире, где многие коллекционирует марки или занимаются йогой, находятся те, кто превращает повседневность в искусство. Эти люди не «убивают время» — они создают новые смыслы на пустом месте. Мы собрали для вас истории с необычными хобби, которые заставят задуматься: «А ведь и я мог бы заняться чем-то таким... просто для души»?