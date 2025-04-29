А если бы не жабились, и покупали страховку, то могли бы обойтись совсем малой долькой от этого миллиона
Я решила заняться семейными финансами и создать "подушку безопасности". Рассказываю, что из этого вышло
Я выросла в семье, где жили от зарплаты до зарплаты. Денег обычно хватало только на продукты и коммуналку. Помню, что родители любили кричать: "Мы работаем только на унитаз! Ничего сэкономить невозможно". А ведь зарплаты у них были неплохие. И когда я создала свою семью, то сразу задумалась, как научиться откладывать деньги на черный день.
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В первую очередь, как бы странно это не звучало, я приучила себя выделять время на отдых. Просто я поняла, что после законного выходного на диване и с телефоном на беззвучном режиме, я работаю гораздо эффективнее. Ну и выгорание гораздо легче предупредить, чем потом тратить деньги на врачей и лечиться от болячек, обострившихся на фоне хронической усталости и недосыпа.
Поэтому, когда моя привыкшая пахать без продыху свекровь ехидно поинтересовалась, из-за чего я так устала, что сильно хочу побездельничать, я честно ответила ей: "Это не просто отдых, а инвестиция в себя".
Я решила начинать создание финансовой подушки с относительно небольшой суммы. Мол, пусть тысяч пятьдесят лежат на отдельном счете для подстраховки. Вдруг кому-то надо будет срочно зубы вылечить. Или дети вырастут изо всей одежды сразу.
Проговорила этот вопрос с мужем, он согласился и тогда мы понемногу начали откладывать деньги с наших зарплат. К слову, он получает около 50 тысяч, а я - 65 тысяч рублей. Через какое-то время, мы оба буквально прыгали до потолка - на заветном счете реально накопилась заветная сумма. Для этого мы завели настоящую домашнюю бухгалтерию и четко фиксировали, куда уходят наши деньги. Не буду приводить здесь графики и расчеты, но мы быстро нашли "черную дыру", в которую бездумно сливали часть семейного бюджета.
Мы вдохновились успехом и продолжили копить. Через несколько лет сумма уже подошла к миллиону. Но тут выяснилась не особо приятная вещь: мы оба настолько привыкли ужиматься в тратах, что начали сберегать деньги в ущерб себе. Я привыкла покупать только самое необходимое. Никаких изысков - одежда с распродаж, продукты по акциям. Когда я видела в торговом центре модную девушку с ног до головы обвешанную фирменными пакетами, то сразу начинала подсчитывать, сколько денег она могла выкинуть на ветер.
Помню, в то время у меня был какой-то страх потратить деньги. Мол, у меня же сейчас миллион, а если я даже чуть-чуть оттуда отщипну, этой круглой цифры уже не будет. Муж тоже начинал переживать, когда видел, что сумма на накопительном счете становится меньше. А ведь мы не так часто туда забирались.
Вылечила нас, как ни странно, череда семейных проблем. Бац — свекор попадает в больницу, ему нужна срочная операция. Выделяем 300 тысяч на лечение и восстановление, спасаем его. Продолжаем пахать. И тут я попадаю на штрафы на работе. Не особо крупная сумма, но все равно неприятно. Выплатили из нашей кубышки и снова начали усиленно работать.
Ну и на сладкое: в нашей квартире прорвало трубу и мы залили соседей снизу. Пришлось не только самим делать ремонт, но и компенсировать расходы на него жильцам в нижней квартире. Как говорится, прощай еще одна часть нашего миллиона.
В этот момент нас словно озарило: так вот же они черные дни, ради которых мы и собирали свою подушку безопасности. Если бы ее не было, нам бы пришлось забираться в долги и кредиты. Так что, мы продолжаем в том же духе, но уже стараемся не перегибать палку.
Наши родители, конечно, отнеслись к идее создать подушку безопасности с легким недоверием. Мол, у нас не вышло, не получится и у вас - неужели вы какие-то особенные. Однажды пришлось даже всерьез поскандалить с матерью мужа
Свекровь психанула, что мои дети в школе даже сосиску в тесте купить не могут. А я, мол, скоро с "мужниными накоплениями" сбегу на юга. Видели бы вы ее лицо, когда я вытащила табличку с расчетом того, кто и сколько вкладывает, и заявила, что накопления не мужнины, а семейные, и вообще я зарабатываю даже больше ее сына.
Конечно, никуда я не собиралась сбегать. Мужа я люблю, детей тоже. И кстати, сосиски в тесте они не особо едят - я им каждый день собираю в школу контейнеры с домашней едой. С гастритом же оно, как и с выгоранием, о котором я говорила в начале статьи: его легче и дешевле предупредить, чем потом вылечить.
Сейчас на нашем счете снова лежит миллион с лишним, но мы уже не будем паниковать, если эта сумма вдруг уменьшится из-за каких-то внезапных трат. Ведь именно для этого мы ее и собираем.
Бонус: как и на что копят другие люди
- Нас с мужем часто спрашивают, каким образом мы накопили на квартиру за 3 года к 26 годам. Секрет прост. Подаренные на свадьбу 500 тысяч сразу положили в банк под проценты. И начали копить. Он зарабатывает 75 тысяч, я - 83. Было принято решение жить в съемной комнате и откладывать по 100 тысяч; 15 платили за комнату, так что на повседневные расходы оставалось 43 тысяч в месяц. Чтобы накопить на отпуск, я писала дипломы на заказ, муж таксовал. Сейчас у нас двушка за 4 миллиона на окраине города. Ничего необычного! © Подслушано / Ideer
- Мне 35. И я дико нервничаю, что нет подушки безопасности хотя бы на полгода без работы. Получаю хорошо, но все уходит на ипотеку и быт. Подкопить что-то удается, но мы это обычно тратим на отпуск. Но вот именно неприкосновенный запас накопить не получается от слова совсем. Чувствую груз из переживаний, плохо сплю. И вспоминаю, как легко было раньше - по 50 тысяч в месяц откладывали запросто. Машину хорошую купили. А теперь... Да, ипотека. Нужные траты. Но как избавиться от тревожности? © Подслушано / Ideer
- Чтобы накопить на первый взнос для ипотеки, сильно экономила, урезалась в еде, одежде — во всем. Сыну мясо, а себе гречку — короче, копила. Потом ремонт, покупка техники. Прошло четыре года, можно вроде выдохнуть и начать покупать "лишнее" — что-то вкусное, лишнюю шмотку. А я не могу! Настолько эта экономия въелась в меня, что я иду в торговый центр, все обхожу и ничего не покупаю. И как начать жить нормальной жизнью? © Подслушано / Ideer
- Отучилась, устроилась в хорошую фирму. И мне стыдно. У всех вокруг топовые телефоны, брендовая одежда, отпуск в других странах. А у меня кредит на обучение больше миллиона и съемная комната в коммуналке. Любые свободные деньги откладываю, чтобы накопить на жилье. Нам даже поговорить бывает не о чем. А когда слушаю рассказы коллег, как они провели вечер в ресторане или на концерте, у меня чуть ли не слезы наворачиваются. © Подслушано / Ideer
Иногда мы жалеем о своих опрометчивых действиях, связанных с деньгами. Но некоторых людей здравый смысл покидает всерьез и надолго. Вот 20 мужских поступков, которые с трудом поддаются разумному объяснению.
Комментарии
Справедливости ради - гастрит и язва желудка возникает не от неправильной пищи, а от попадания в желудочно-кишечный тракт бактерии "хеликобактер пилори".
«И кстати, сосиски в тесте они не особо едят - я им каждый день собираю в школу контейнеры с домашней едой»
Не «не любят», а не едят, потому что им мама судочки в школу выдает. Интересно, как дети себя при этом чувствуют.
Если встает проблема с накоплением хоть небольшой суммы «нa всякий случай», а накопленное тратится нa отпуск, есть смысл один раз не съездить в отпуск, зато жить спокойно.