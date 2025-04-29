Я решила заняться семейными финансами и создать "подушку безопасности". Рассказываю, что из этого вышло

Помню, в то время у меня был какой-то страх потратить деньги. Мол, у меня же сейчас миллион, а если я даже чуть-чуть оттуда отщипну, этой круглой цифры уже не будет. Муж тоже начинал переживать, когда видел, что сумма на накопительном счете становится меньше. А ведь мы не так часто туда забирались.

Вылечила нас, как ни странно, череда семейных проблем. Бац — свекор попадает в больницу, ему нужна срочная операция. Выделяем 300 тысяч на лечение и восстановление, спасаем его. Продолжаем пахать. И тут я попадаю на штрафы на работе. Не особо крупная сумма, но все равно неприятно. Выплатили из нашей кубышки и снова начали усиленно работать.

Ну и на сладкое: в нашей квартире прорвало трубу и мы залили соседей снизу. Пришлось не только самим делать ремонт, но и компенсировать расходы на него жильцам в нижней квартире. Как говорится, прощай еще одна часть нашего миллиона.

В этот момент нас словно озарило: так вот же они черные дни, ради которых мы и собирали свою подушку безопасности. Если бы ее не было, нам бы пришлось забираться в долги и кредиты. Так что, мы продолжаем в том же духе, но уже стараемся не перегибать палку.