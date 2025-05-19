20 ресторанов, которые переборщили с креативом и чуть аппетит людям не отбили
Фотоподборки
1 час назад
Посещение ресторана для многих — это не просто еда, а важное событие, которое должно оставлять приятные воспоминания. Стремясь выделиться среди конкурентов, некоторые рестораны, увы, склонны перебарщивать с креативом. Вместо того чтобы порадовать оригинальной подачей, они оставляют чувство замешательства и разочарования.
Увидев это, итальянцы явно схватились бы за сердце
«Это ресторан подаёт соль и перец в виде таблеток»
- С одной стороны, это какой-то запредельный шик! Но с другой — есть-то как? Неудобно ведь. © FutureLost / Reddit
«Мороженое в картонной упаковке из-под яиц»
«Бекон подается в виде леденцов на палочке»
«Колесо обозрения Мясная фрикаделька»
«Ресторан в Мексике»
«Мама друга пошла в ресторан и заказала пасту. А ту вынесли в перевернутом бокале»
- Вроде паста, а похоже на дождевых червей. © phasermodule / Reddit
«Большинство блюд подавались на тарелках, но это блюдо, по непонятной причине, висело на маленьком дереве»
«Вот такой бургер мне подали в Японии»
- Это явно вкусно, но моим глазам аж больно! © Purpleorchid83 / Reddit
«Меню в ресторане на Гавайях представляло собой очень тяжелую доску, которую нам еще пришлось делить между собой, так как на столик давали всего одну»
Очевидно, больше одной доски- меню официант не в силах донести до столика
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«Это блюдо подают в одном из ресторанов в Нидерландах»
«Это нам подали в круизе сегодня. В меню блюдо значится как кукурузная лепешка с авторским гуакамоле»
«Вот так подали суши в ресторане. Просто уму непостижимо!»
- Ох, как обидно! © BaggyHag / Reddit
«Пирог на разделочной доске»
- Кость вместо вилки используют? © nobelprize4shopping / Reddit
«Альтернативное применение кровельной черепицы»
- Как это вообще можно есть? Они явно перестарались с подачей. © Unlikely-Tourist1977 / Reddit
«Ага, конечно. Я люблю играть в Дженгу во время еды»
«Такая подача в одном из лучших ресторанов мира. Это стоило 450 долларов»
- Да это просто обдираловка! © Gnarlstone / Reddit
«Способ подачи пасты в местном ресторане»
«Заказали меню из 18 блюд за 600 долларов. Так мне подали рыбу»
Ширако [японский деликатес, который готовится из молоки рыбы — прим. ADME] подали в шляпе
А вот еще несколько интересных статей про рестораны:
Фото на превью Ikigairamen / Reddit
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Уведомления
Отстой полный все. Пихать еду в рандомные предметы - вообще мерзость.
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