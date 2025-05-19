20 ресторанов, которые переборщили с креативом и чуть аппетит людям не отбили

Посещение ресторана для многих — это не просто еда, а важное событие, которое должно оставлять приятные воспоминания. Стремясь выделиться среди конкурентов, некоторые рестораны, увы, склонны перебарщивать с креативом. Вместо того чтобы порадовать оригинальной подачей, они оставляют чувство замешательства и разочарования.

Увидев это, итальянцы явно схватились бы за сердце

«Это ресторан подаёт соль и перец в виде таблеток»

С одной стороны, это какой-то запредельный шик! Но с другой — есть-то как? Неудобно ведь. © FutureLost / Reddit

«Мороженое в картонной упаковке из-под яиц»

«Бекон подается в виде леденцов на палочке»

«Колесо обозрения Мясная фрикаделька»

«Ресторан в Мексике»

«Мама друга пошла в ресторан и заказала пасту. А ту вынесли в перевернутом бокале»

Вроде паста, а похоже на дождевых червей. © phasermodule / Reddit

«Большинство блюд подавались на тарелках, но это блюдо, по непонятной причине, висело на маленьком дереве»

«Вот такой бургер мне подали в Японии»

Это явно вкусно, но моим глазам аж больно! © Purpleorchid83 / Reddit

«Меню в ресторане на Гавайях представляло собой очень тяжелую доску, которую нам еще пришлось делить между собой, так как на столик давали всего одну»

«Это блюдо подают в одном из ресторанов в Нидерландах»

«Это нам подали в круизе сегодня. В меню блюдо значится как кукурузная лепешка с авторским гуакамоле»

«Вот так подали суши в ресторане. Просто уму непостижимо!»

«Пирог на разделочной доске»

Кость вместо вилки используют? © nobelprize4shopping / Reddit

«Альтернативное применение кровельной черепицы»

Как это вообще можно есть? Они явно перестарались с подачей. © Unlikely-Tourist1977 / Reddit

«Ага, конечно. Я люблю играть в Дженгу во время еды»

«Такая подача в одном из лучших ресторанов мира. Это стоило 450 долларов»

Да это просто обдираловка! © Gnarlstone / Reddit

«Способ подачи пасты в местном ресторане»

«Заказали меню из 18 блюд за 600 долларов. Так мне подали рыбу»