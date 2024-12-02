15+ человек, которым удача не только улыбнулась, но еще и подмигнула

Зачастую жизнь кажется нам серой и однообразной, а череда мелких неудач будто нарочно идет по пятам. В такие моменты кажется, что выбраться из этого замкнутого круга невозможно. Но именно тогда судьба неожиданно преподносит сюрприз — случайную встречу или приятную новость, которые мгновенно поднимают настроение. И вот уже в душе загорается огонек надежды, а день становится чуточку светлее.