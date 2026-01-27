Это было в далекие 80-е. Мы поехали с семьей на машине в Гагры. По пути остановились в какой-то кафешке. Там была летняя эстрада с пианино Пока ждали заказ, я пошла играть. Какой-то дядя вручил мне целый рубль! Это были приличные деньги в те времена для ребенка 8-9 лет. И это была моя первая заработанная денежка. А музыка меня до сих пор кормит. А моя супер-учительница по фортепиано в одной из лучших школ города считает меня лучшей ученицей! Откуда знаю? Моя дочь и ее внучь ) поют в самом крутом городском детском хоре и дружат! А мы периодически видимся с учительницей на концертах этого хора
20+ детских авантюр, которые затевались ради первой «зарплаты» — и что из этого вышло
Народное творчество
29 минут назад
Многие из нас в детстве хотели заработать — на сладости, на модную одежду, или даже на заветную мечту. Кто-то помогал соседям, кто-то мыл полы, а кто-то даже придумал свой первый «бизнес-план». Первый заработок, даже если это просто шоколадка, не забывается. В этой статье мы собрали забавные истории именно об этом.
- Я в 4 классе принесла в школу пакетик со стеклянными бусинами от елочной гирлянды. Раскупили все в этот же день: «вот эти красные — на любовь, эти желтые — на успех» и т.д.
Заработала в тот день неплохо! Заоблачные деньги из воздуха за ерунду. © NEEN / Pikabu
- Папа работал водителем автобуса. Мне было 6 лет, и я напросилась к нему кондуктором работать. И вот тут начались проблемы... Каждый раз, когда я с важным видом произносила «Оплачиваем за проезд!», люди начинали пихать мне деньги. Они думали, что я просто так прошу! Я пыталась объяснить, что я работаю, а в их глазах я была просто милым ребенком, которому не жалко дать денег на вкусняшки. Было стыдно. Но заработки отцу я точно поднять сумела! © alina_nazmutdinova_
- Однажды приходит мой старшенький сын домой и приносит кучу купюр разного достоинства и еще какую-то мелочь. Которую и вручает мне со словами: «Мам, это тебе! Твоя доля!» Я аж присела. Но еще больше я обалдела, когда узнала, что этот кадр сдавал в аренду пацанам во дворе свой новый, буквально вчера подаренный велик. Предприниматель, тоже мне! © BergdisSvet / Pikabu
- В школе я любил черчение. А вот одноклассники — не слишком. Однажды кто-то из них попросил меня изготовить чертеж за шоколадку. Когда это стало известно другим — заказы потекли рекой. Впрочем, длилось это раздолье недолго. Как-то раз учитель подозвал меня и сказал, что коварный замысел мой раскрыт, ибо выдали меня бумага, стиль работы и резкий рост успеваемости окружающих. Мне было рекомендовано сворачивать «конструкторское бюро». Вот так и закончилась моя школьная предпринимательская деятельность. К слову, учитель оказался человеком понимающим, не наказал и даже поставил мне лишнюю пятерку за усердие. © Pilnaman / Pikabu
- В школе я собирал со всех деньги и бегал в магазин: кому булочку надо было, кому шоколадный батончик. За доставку брал небольшую плату, курьерской доставки тогда еще не было. © Salyzhin / Pikabu
- Я в школе изготавливал рыболовные снасти: отливал грузила, выпиливал блесны из нержавейки, вытачивал на токарном станке поплавки. Источником информации был привезенный из-за границы толстый каталог рыболовных снастей. Потом рынок заполонили дешевые фабричные снасти, и пришлось искать другие способы заработка. © ittehnik / Pikabu
- В 14 лет устроилась на первую подработку — разносить журналы по разным конторам. В первый рабочий день к дому подъехала газель, ребята выгрузили огромные тюки с журналами, с усмешкой посмотрели на меня и уехали. Пришлось подключить отца, чтобы все это домой занести. Я ходила с тележкой по району со списком адресов организаций, в кассетном плеере музыка, самостоятельная такая. Хватило меня на пару месяцев, правда, зато заработала на свой первый цветной принтер. © Zhyzhy89 / Pikabu
- Когда я была маленькой, мы отдыхали на природе большой компанией. С нами был мальчик. Я собрала на берегу камни и раскрасила их лаком для ногтей. И решила продавать по сотне. Убедила этого мальчика взять аж 5 штук. А у него только 5 тысяч одной купюрой. Сдачи у меня не было. Говорю, мол, не беда, давай тогда не по сотне, а по тысяче за камень. И он согласился. Я тут же побежала рассказывать родным про свои баснословные заработки. После этого деньги пришлось вернуть. Причем мальчик был крайне расстроен тем, что у него забрали камни и отдали деньги. © Falleness / Pikabu
- Мне было 8. Я устроился работать в лесхоз. Прихожу в приемную и такой: «Кто тут главный? Директор? А где он?! Здрасьте. Как вас звать? Владимир Александрыч? Слушай, дядь Вов, я к вам на работу хочу устроиться. Как это че я умею?! Я все умею!»
Как молодого ценного сотрудника, меня поставили на самый ответственный участок производства. Штакетник в щиты сколачивать. Месяц работы пролетел незаметно.
«Малой, ты чего тут все колотишь?! Беги в кассу, там зарплату дают!» Руки дрожали, сердце замирало, а кассирша, протянув мне зарплатную ведомость, уважительно посмотрела на меня и сказала: «Ну что стоишь? Расписывайся». А вечером я сделал маме первый подарок — духи, которые она хотела, но ей было дорого. © 4iLiSh / Pikabu
- Мне 13 лет, устроился на лето подсобным рабочим в столярный цех. Там изготавливали деревянные окна и двери. Целью был мобильный телефон. Проработал 2 месяца на должности «подай, принеси, убери, сходи» и заработал почти всю сумму. Немного докинули родители. И вот я стал обладателем телефона! Но потом я его потерял. Это было таким горьким разочарованием, что больше я никогда не терял ни одного телефона в своей жизни. © chizhovp / Pikabu
- Родился я в глухом поселке посреди тайги. Денег не хватало, но лес кормил! Собирали чернику, голубику, бруснику, клюкву. После сбора ягода доходила, мы убирали из нее мусор и везли вместе с мамой в областной центр на рынок. Пацаном я был симпатичным, мог непринужденно поболтать с покупателями, расхваливая товар, так что продажи у меня шли хорошо. На вырученные деньги я сам покупал себе понравившуюся одежду. © Mazanakis / Pikabu
- Решил заработать. Помню, стою перед дверью соседей и в голове вихрь мыслей: «Вдруг не получится?» Звоню в дверь, мне открывает соседка-пенсионерка, и я предлагаю выбить ковры за небольшую сумму. К моему удивлению, она согласилась. Как же я был счастлив! © reabilitolog.pmr / Pikabu
- В 14 лет начала зарабатывать — подъезды убирала. Это были первые деньги, которые я могла потратить с друзьями и почувствовать себя нереально крутой. Но когда я получила зарплату второй раз, мама сказала, что нужно отдать их в семью. Вот тогда детство и кончилось. © Подслушано / Ideer
- Мне было 8 или 9. В то лето я подрабатывал разносчиком газет в нашем районе. Было весело, и, получая деньги, я чувствовал себя взрослым и зрелым. Но все равно тратил деньги на комиксы. © No_Weekend_963 / Reddit
- Я училась на первом курсе, а по выходным работала промоутером. Все было просто. Мы приходили в магазин, нам выдавали стойку, фартук и продукцию: колбасу или пельмени (мы их варили). Моя задача была зазвать человека продегустировать продукт, чтобы потом он купил его. Пришлось преодолевать стеснительность, чтобы работать таким зазывалой. Но на заработанные деньги я купила себе красивую кожаную обувь и была очень довольна, так как родители не давали мне карманных денег.
- 2005-й год. Решил накопить $ 500 на видеокамеру. Была мечта — снимать короткометражные фильмы. Отец устроил меня на станцию по розливу бутилированной воды. Зарплата — $ 150. Отпахал 3 месяца. Заработал $ 450! Сильно расстроился, что не хватит на камеру. Но дедушка с бабушкой узнали про мою мечту и добавили денег! Счастью не было предела! Прошло 20 лет, и теперь я работаю в кино. © yarlbirger / Pikabu
- Я очень любила маму и решила купить ей подарок на день рождения. Мне было 6 лет, и мы с моими подружками-ровесницами собирали бутылки. На вырученные деньги покупали газировку и мороженое. Когда подружки узнали про мой подарок маме, они вместо покупки мороженого стали отдавать деньги мне. И вот настал день, когда я купила маме подарок — маленький флакон духов из ларька. Стою счастливая, вручаю, а мама открывает, нюхает и говорит: «Ой, лучше бы ты просто деньги подарила». Сейчас мне 34, и я так и не смогла наладить с ней нормальные отношения. © Milalenka / Pikabu
- Заканчивала 4-й класс. Выхожу из школы, ко мне подходит симпатичная женщина с блокнотиком и такая, мол, не хочешь поработать в Доме моделей? Я растерялась, а тетя объяснила: когда шьют новые модели детской одежды, их надо несколько раз примерить. Если модель удалась, нужно показать их показать на малом совете раз в неделю по вторникам, и раз в месяц на большом — по четвергам. Все это, естественно, после уроков. Раз в месяц выдавался листик, на котором отмечались все визиты, и в конце месяца он сдавался в бухгалтерию. По результатам я подходила в кассу и получала зарплату. © Lellishna / Pikabu
- Моя первая работа — вожатый в летнем лагере для детей от 6 до 10 лет. Мне было, кажется, лет 15. Я играл в баскетбол, футбол, плавал и ездил с детьми на экскурсии, зарабатывая $ 1200 в месяц. Мне это безумно нравилось. Единственным недостатком была сезонность, но я возвращался туда каждое лето, пока не переехал. © clutchpowers243 / Reddit
- Первая моя работа была в 9-10 лет. Я, городская девочка, приехала в небольшой городок к родне. За городом были поля. Вот туда-то всей ватагой мы и ходили пропалывать капусту. А грядки длинные, до горизонта тянулись. Месяц ходили. На первую зарплату купила маме электрический самовар. © user10952078 / Pikabu
- Мне 16 лет, ученик слесаря на заводе, 93-й год. Что надо купить вот прям сразу, выйдя из автобуса в городе? Часы «Монтана» с четырьмя кнопками! И джинсы «Мальвина», и чтобы обязательно на заднем кармане название вышито! © Zavhoz.ru / Pikabu
- Когда мне было 10 лет, мама заплатила мне доллар, чтобы я перестал петь в машине. Самые легкие деньги в моей жизни! © SnooKiwis3073 / Reddit
