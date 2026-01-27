20+ детских авантюр, которые затевались ради первой «зарплаты» — и что из этого вышло

Это было в далекие 80-е. Мы поехали с семьей на машине в Гагры. По пути остановились в какой-то кафешке. Там была летняя эстрада с пианино Пока ждали заказ, я пошла играть. Какой-то дядя вручил мне целый рубль! Это были приличные деньги в те времена для ребенка 8-9 лет. И это была моя первая заработанная денежка. А музыка меня до сих пор кормит. А моя супер-учительница по фортепиано в одной из лучших школ города считает меня лучшей ученицей! Откуда знаю? Моя дочь и ее внучь ) поют в самом крутом городском детском хоре и дружат! А мы периодически видимся с учительницей на концертах этого хора