20+ человек, от которых временно отвернулась удача

Пожалуй, у каждого из нас бывают дни, когда практически все идет наперекосяк. И ведь никогда заранее не угадаешь, что может случиться. То дно у кастрюли отвалится, то сломается единственный ключ от замка, то по дороге неожиданно встретится столб. А кое-кто умудряется влипать в такие ситуации, что их действительно можно пересказывать вместо анекдотов и слегка краснеть, вспоминая пережитое.

Неловко вышло

Устроилась воспитателем в садик. В конце дня в группе осталась одна девочка. Начинаю звонить ее родителям. Мама трубку не взяла, звоню отцу и на нервах выдаю: «Здравствуйте! Катя уже час одна скучает, приезжайте быстрее». И тут из трубки раздался женский вопль: «Олег! Что за Катя тебя там ждет?!» У меня затряслись руки и я от испуга бросила трубку. Выяснилось, что я номером тогда ошиблась. Мне потом еще с него звонили несколько раз, жаль только, что побоялась ответить и все объяснить. Надеюсь, я не разрушила никому семью. © Подслушано / VK

«Уронил крышку от кастрюли, и вот как она разбилась»

«Моя собака заперлась в машине, ключи оказались тоже внутри. Пришлось вызвать специалиста по вскрытию замков и отдать $ 60»

Когда слегка пересидел в шкафу

Пришел я в гости к девушке. И тут внезапно заявилась ее мама. Я прятался в шкафу больше часа, а она все никак не уходила. А от вещей так пахло средством для стирки, что мне аж поплохело. Не выдержав, я торжественно вышел из шкафа со словами: «Лучше прополаскивайте вещи, стиральный порошок какой-то неприятный у вас!» © Подслушано / VK

«По-моему, бог замко́в очень зол на меня»

Кажется, сегодня никто никуда не поедет

«Во время полета в Китай у моего друга не было монитора, в то время как у всех остальных пассажиров он был»

Номер с «самодельным» тортом не прошел

Мы встречаемся с парнем три года, два из них живем вместе. Я не работаю, просто не хочу. Парень вроде бы не против, но просит хотя бы готовить пару раз в неделю и следить за порядком. За порядком я слежу, но готовить ужасно не люблю. Обычно покупаю полуфабрикаты, парень не жалуется. Но недавно ему взбрело в голову, чтобы я сама приготовила его любимый торт. «Наполеон». Мне было лень, я нашла кондитера из своего района и заказала этот торт. Парню сказала, что сама испекла. Он был очень доволен. А в тот же вечер мы пошли в гости к родителям парня и там я познакомилась с его тетей. Угадайте, кем она оказалась? Правильно, тем самым кондитером. И так как мы только сегодня виделись, она посмеялась и спросила, как нам «Наполеон». Теперь парень обиделся на меня. Жесть какая-то. © Подслушано / VK

«Я заказал на Amazon книгу и баночку с соусом и вот что получил»

«Думаю, это слишком дорогая игрушка для жевания»

«Сломал щелкунчик, пытаясь расколоть орех»

Как легко испортить вещи во время стирки

Я повелся на рекламу и купил себе черные салфетки для стирки. Они действительно сработали, мои выцветшие черные вещи стали более черными, но я не знал, что надо после этой стирки почистить стиральную машину. За черной одеждой я забросил сразу все светлое. И после этого возненавидел те салфетки, потому что белые вещи оказались все в разводах. © Подслушано / VK

«Мой кот умудрился разбить стеклянную дверь в душевой кабине»

«Я уронил собранную конструкцию из 4 000 деталей»

Не все советы из интернета работают

Мои подмышки становятся влажными, как только я выхожу из дома. Я всегда этого стеснялась и летом носила только темную одежду или такую, чтобы не было видно мокрых разводов. В одиннадцатом классе я волновалась, что на моем выпускном платье это тоже будет заметно, и полезла искать лайфхаки в интернете. Там я прочитала, что можно приклеить ежедневную прокладку к одежде. На выпускном я так и сделала, но это не помогло, потому что в какой-то момент эта прокладка сильно намокла и отклеилась. В итоге я весь день я просто не поднимала руки. © Подслушано / VK

«Хотел просто посолить еду»

© tarandfeathers / Reddit Алейда 1 час назад Человеку с проблемой мокрых подмышек всё-таки надо было не лайфхаки искать, а к врачу обратиться. Понятно, что в юном возрасте не пришло в голову или не было возможности. Но всё же. - - Ответить

«Пришел купить цифры для номера своего дома. Да, живу я в доме № 1881»

Вот что бывает, если замечтаться

Иду я из магазина с тяжеленными пакетами. Тут подъезжает мой бывший — нарядный и с цветами. Подбегает и извиняется, я обнимаю его. Мы уезжаем в ресторан, потом гуляем, сейчас уже случится поцелуй на набережной. Но вдруг я врезалась в столб, все сумки с продуктами — на меня, а там же яйца... Ну и представьте: стоит дама, перемазанная в разбитых яйцах, а вокруг помидорки валяются. Эх, принцесса мечтательная. © Подслушано / VK

«А я ведь еще сделал доплату за оливки»

Попытка сварить макароны в керамической кастрюле провалилась в прямом смысле этого слова

Парень попал под горячую руку

Вчера мне дважды звонил консультант из банка, всякие услуги навязывал. Когда я увидела в третий раз неизвестный номер, аж вскипела: «Не звони мне больше! Я сама наберу, если захочу». На том конце провода зависло молчание, а потом я услышала голос парня, с которым вчера была на свидании. Он оторопел от неожиданности. © Подслушано / VK

Как крышка вообще могла так открыться?

Когда отец не предупредил, что зайдет в гости

Подруге не везло с парнями. Как-то говорит она: «Дай телефон своего брата». Думаю, зачем он ей. Оказалось, у нее есть план. Подруга попросила моего брата подстраховать ее, когда новый ухажер придет к ней в гости. Он согласился. И вот звонок в дверь. Брат открыл: «Проходи, сестра ждет». Мужчина кивнул, прошел в комнату. Через секунду раздался хохот. Оказалось, что к ней пришел папа и вдруг узнал, что у него еще и сын есть. © Подслушано / VK

Внимание: в июне 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.