Посмотрите, как менялись с годами 10+ актеров из наших любимых сериалов
Ох, сколько же времени мы провели перед экранами, следя за приключениями героев этих сериалов. Чтобы не расставаться с ними, мы бежали покупать DVD-диски и еще раз пересматривали «Марш Турецкого», «Каменскую» или «Остановку по требованию». А сейчас нам стало интересно, где еще сыграли звезды из наших любимых сериалов. Мы перебрали не один десяток фильмов и нашли, где они снимались в молодые годы и уже в зрелом возрасте.
Сергей Никоненко
- «Пой песню, поэт...» (1971) — Сергей Есенин.
- «Каменская» (1999 — 2011) — полковник Гордеев (Колобок).
- «Мятеж» (2020) — отец главной героини, Павел Васильевич Журавлев.
Марина Могилевская
- "Телохранитель" (1991) - жена Селихова.
- "Марш Турецкого" (2000—2007) - Ирина Турецкая, жена Александра.
- "Кухня" (2012—2016) - шеф-повар Елена Соколова.
Андрей Ильин
- «Созвездие Козлотура» (1989) — Заур, журналист.
- «Каменская» (1999 — 2011) — Алексей Чистяков, муж главной героини.
- «Тайна Лилит» (2021) — Евгений Владленович, отец главной героини.
Всеволод Шиловский
- «Следствие ведут ЗнаТоКи. Любой ценой» (1977) — Семен Холин.
- «Сыщики», серия «Дом, где исчезают мужья» (2001) — Эвклид.
- «Верю не верю» (2015) — бдительный свидетель Семен Силантьев.
Александр Домогаров
Возможно, он хороший актер, но типаж такой мне никогда не нравился. Слишком приторный, слишком мыльные запотевшие глазки...
- «Михайло Ломоносов» (1986) — Александр Сумароков в молодости.
- «Марш Турецкого» (2000–2007) — следователь Александр Турецкий.
- «Капкан на судью» (2022) — судья Андрей Нестеров.
Андрей Руденский
Явно талантливый артист, но я всегда (с Клима Самгина) не любила фильмы с ним. Для меня у него плохая энергетика, он негативный, неприятный, неважно в какой роли
- "Жизнь Клима Самгина" (1986 – 1988) — Клим Иванович Самгин.
- "Остановка по требованию" (2000) — Сергей Кленин, бизнесмен.
- "Ищейка 6" (2021) — Илья Морозов, судья.
Анна Большова
- "Остановка по требованию" (2000) - Наташа Смирнова.
- "Лесник" (2011—2017) - Вера Дмитриевна Большаева, сельский фельдшер.
- "Некрасивая подружка - 8. Сердце зверя" (2022) - Нелли Арсланова, жена Игоря.
Алла Клюка
- «Облако-рай» (1990) — Наталья.
- «Идеальная пара» (2001) — Анна Владимировна.
- «Американцы» (2017) — Екатерина Рыкова, директор универмага.
Александр Балуев
- «Ричард Львиное Сердце» (1992) — Ричард Львиное Сердце, король Англии.
- «Идеальная пара» (2001) — Георгий Александрович.
- «Дама с собачкой» (2022), Игорь Борисович Холодов, судья на пенсии.
Лариса Удовиченко
- «Любовью за любовь» (1983) — Беатриче.
- «Даша Васильева. Любительница частного сыска» (2003 — 2005) — Даша Васильева.
- «Спасская-3» (2023) — Инесса Аркадьевна, бабушка Анны.
Владимир Стержаков
- «Плюмбум, или Опасная игра» (1986) — бармен.
- «Кодекс чести-1» (2002) — Лев Анатольевич Антонюк.
- «Диагноз „Везучая“» (2023) — судья.
Вера Сотникова
Красивая во всех возрастах. В самом молодом, конечно, мисс мира прям: точеный нос, глаза, губы, идеальная какая
- «Конец Вечности» (1987) — Нойс Ламбент.
- «Даша Васильева. Любительница частного сыска» (2003 — 2005) — Наташа.
- «Людмила» (2013) — Людмила Георгиевна Зыкина.
А еще мы узнали, где раньше снимались 10+ звезд из современных сказок, и глазам не поверили.