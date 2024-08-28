Посмотрите, как менялись с годами 10+ актеров из наших любимых сериалов

Ох, сколько же времени мы провели перед экранами, следя за приключениями героев этих сериалов. Чтобы не расставаться с ними, мы бежали покупать DVD-диски и еще раз пересматривали «Марш Турецкого», «Каменскую» или «Остановку по требованию». А сейчас нам стало интересно, где еще сыграли звезды из наших любимых сериалов. Мы перебрали не один десяток фильмов и нашли, где они снимались в молодые годы и уже в зрелом возрасте.