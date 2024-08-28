Посмотрите, как менялись с годами 10+ актеров из наших любимых сериалов

Кино
8 часов назад

Ох, сколько же времени мы провели перед экранами, следя за приключениями героев этих сериалов. Чтобы не расставаться с ними, мы бежали покупать DVD-диски и еще раз пересматривали «Марш Турецкого», «Каменскую» или «Остановку по требованию». А сейчас нам стало интересно, где еще сыграли звезды из наших любимых сериалов. Мы перебрали не один десяток фильмов и нашли, где они снимались в молодые годы и уже в зрелом возрасте.

Сергей Никоненко

  • «Пой песню, поэт...» (1971) — Сергей Есенин.
  • «Каменская» (1999 — 2011) — полковник Гордеев (Колобок).
  • «Мятеж» (2020) — отец главной героини, Павел Васильевич Журавлев.

Марина Могилевская

  • "Телохранитель" (1991) - жена Селихова.
  • "Марш Турецкого" (2000—2007) - Ирина Турецкая, жена Александра.
  • "Кухня" (2012—2016) - шеф-повар Елена Соколова.

Андрей Ильин

  • «Созвездие Козлотура» (1989) — Заур, журналист.
  • «Каменская» (1999 — 2011) — Алексей Чистяков, муж главной героини.
  • «Тайна Лилит» (2021) — Евгений Владленович, отец главной героини.

Всеволод Шиловский

  • «Следствие ведут ЗнаТоКи. Любой ценой» (1977) — Семен Холин.
  • «Сыщики», серия «Дом, где исчезают мужья» (2001) — Эвклид.
  • «Верю не верю» (2015) — бдительный свидетель Семен Силантьев.

Александр Домогаров

Фрося Сумочкина
5 часов назад

Возможно, он хороший актер, но типаж такой мне никогда не нравился. Слишком приторный, слишком мыльные запотевшие глазки...

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  • «Михайло Ломоносов» (1986) — Александр Сумароков в молодости.
  • «Марш Турецкого» (2000–2007) — следователь Александр Турецкий.
  • «Капкан на судью» (2022) — судья Андрей Нестеров.

Андрей Руденский

Dia_Mak
7 часов назад

Явно талантливый артист, но я всегда (с Клима Самгина) не любила фильмы с ним. Для меня у него плохая энергетика, он негативный, неприятный, неважно в какой роли

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  • "Жизнь Клима Самгина" (1986 – 1988) — Клим Иванович Самгин.
  • "Остановка по требованию" (2000) — Сергей Кленин, бизнесмен.
  • "Ищейка 6" (2021) — Илья Морозов, судья.

Анна Большова

  • "Остановка по требованию" (2000) - Наташа Смирнова.
  • "Лесник" (2011—2017) - Вера Дмитриевна Большаева, сельский фельдшер.
  • "Некрасивая подружка - 8. Сердце зверя" (2022) - Нелли Арсланова, жена Игоря.

Алла Клюка

  • «Облако-рай» (1990) — Наталья.
  • «Идеальная пара» (2001) — Анна Владимировна.
  • «Американцы» (2017) — Екатерина Рыкова, директор универмага.

Александр Балуев

  • «Ричард Львиное Сердце» (1992) — Ричард Львиное Сердце, король Англии.
  • «Идеальная пара» (2001) — Георгий Александрович.
  • «Дама с собачкой» (2022), Игорь Борисович Холодов, судья на пенсии.

Лариса Удовиченко

  • «Любовью за любовь» (1983) Беатриче.
  • «Даша Васильева. Любительница частного сыска» (2003 — 2005) — Даша Васильева.
  • «Спасская-3» (2023) — Инесса Аркадьевна, бабушка Анны.

Владимир Стержаков

  • «Плюмбум, или Опасная игра» (1986) — бармен.
  • «Кодекс чести-1» (2002) — Лев Анатольевич Антонюк.
  • «Диагноз „Везучая“» (2023) — судья.

Вера Сотникова

Dia_Mak
4 часа назад

Красивая во всех возрастах. В самом молодом, конечно, мисс мира прям: точеный нос, глаза, губы, идеальная какая

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  • «Конец Вечности» (1987) — Нойс Ламбент.
  • «Даша Васильева. Любительница частного сыска» (2003 — 2005) — Наташа.
  • «Людмила» (2013) — Людмила Георгиевна Зыкина.

А еще мы узнали, где раньше снимались 10+ звезд из современных сказок, и глазам не поверили.

Фото на превью Пой песню, поэт... / Мосфильм, Каменская 2 / Рекун-синема, Мятеж / IKa film

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