20 хвостатых, которые с легкостью выиграли бы шоу «Топ-модель по-кошачьи»

Что ж, кажется, этим котикам можно смело преподавать уроки позирования! Чья внешность или поза впечатлили вас больше всего? И есть ли у вас в запасе своя история о хвостатом друге, который с легкостью выиграл бы шоу «Топ-модель по-кошачьи»? Делитесь в комментариях!

А вот еще наши статьи о пушистиках: