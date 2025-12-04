20 хвостатых, которые с легкостью выиграли бы шоу «Топ-модель по-кошачьи»
Кто сказал, что для того, чтобы стать топ-моделью, нужно два метра роста и идеальная походка? Достаточно иметь грациозный хвост, невозмутимый взгляд и абсолютную уверенность в своей красоте. Мы собрали 20 хвостатых доказательств того, что самые фотогеничные модели живут прямо у нас дома. Приготовьтесь восхищаться — этим котикам хочется дать «контракт» прямо сейчас!
«Взяла красавчика на прогулку»
- Это ребенок рыси и корги, точно вам говорю. © PsychologicalCat570 / Reddit
«Мне сказали, что интернет должен увидеть эту красотку»
- Святые угодники, мне нужно поучиться у нее краситься. © AnointedQueen / Reddit
«Моя кошка Фейри до и после того, как она распушилась»
«Эш — самый красивый мальчик в приюте, где я работаю»
- У него мордочка, как у выдры, и это так мило! © SQWRLLY1 / Reddit
«Мы нашли этого красавца на улице»
- Да ты шутишь! Они же дорогущие. © Inevitable-Dig7275 / Reddit
«Мы нашли ее на помойке»
«Ваффлз просто очень-очень красивый»
- Это Джеймс Бонд в мире кошек! © Ksh_667 / Reddit
«Как вам Момо?»
- Момо очаровательна, она создана для того, чтобы ходить по подиуму и позировать для обложки! © Suz626 / Reddit
«Эми демонстрирует свою грациозную ножку»
«Коби не стал звездой, он ей родился»
«Это самый милый кот, которого я когда-либо встречал»
- Такой красавец! Его светлый оттенок в сочетании с этими глазами выглядит сказочно! © ASherrets / Reddit
«Поза супермодели»
«Ножки супермодели»
«Моя потрясающая девчушка очень любит осень»
«Клео — наполовину супермодель, в глубине души — рыжая кошка»
«Малышу исполнилось 6 месяцев»
«Кто из них лучше позирует?»
Они выглядят так, как будто это модели на упаковке кошачьего корма. © Viola_Dragon_621 / Reddit
«Мне очень нравится этот рисунок на его животе»
- Такой очаровашка с действительно уникальной расцветкой! © Fabulous_Quarter_298 / Reddit
«Чумита — моя любимая модель»
«Этот парень слишком красив»
Что ж, кажется, этим котикам можно смело преподавать уроки позирования! Чья внешность или поза впечатлили вас больше всего? И есть ли у вас в запасе своя история о хвостатом друге, который с легкостью выиграл бы шоу «Топ-модель по-кошачьи»? Делитесь в комментариях!
