20 хвостатых, которые с легкостью выиграли бы шоу «Топ-модель по-кошачьи»

Животные
5 часов назад
20 хвостатых, которые с легкостью выиграли бы шоу «Топ-модель по-кошачьи»

Кто сказал, что для того, чтобы стать топ-моделью, нужно два метра роста и идеальная походка? Достаточно иметь грациозный хвост, невозмутимый взгляд и абсолютную уверенность в своей красоте. Мы собрали 20 хвостатых доказательств того, что самые фотогеничные модели живут прямо у нас дома. Приготовьтесь восхищаться — этим котикам хочется дать «контракт» прямо сейчас!

«Взяла красавчика на прогулку»

«Мне сказали, что интернет должен увидеть эту красотку»

«Моя кошка Фейри до и после того, как она распушилась»

«Эш — самый красивый мальчик в приюте, где я работаю»

«Мы нашли этого красавца на улице»

«Мы нашли ее на помойке»

«Ваффлз просто очень-очень красивый»

«Как вам Момо?»

  • Момо очаровательна, она создана для того, чтобы ходить по подиуму и позировать для обложки! © Suz626 / Reddit

«Эми демонстрирует свою грациозную ножку»

«Коби не стал звездой, он ей родился»

«Это самый милый кот, которого я когда-либо встречал»

  • Такой красавец! Его светлый оттенок в сочетании с этими глазами выглядит сказочно! © ASherrets / Reddit

«Поза супермодели»

«Ножки супермодели»

«Моя потрясающая девчушка очень любит осень»

«Клео — наполовину супермодель, в глубине души — рыжая кошка»

Ana.Rok
21 час назад

Такая красавица! Я автоматом пересчитала лапки, вдруг это ИИ старался

-
-
Ответить

«Малышу исполнилось 6 месяцев»

«Кто из них лучше позирует?»

Они выглядят так, как будто это модели на упаковке кошачьего корма. © Viola_Dragon_621 / Reddit

«Мне очень нравится этот рисунок на его животе»

«Чумита — моя любимая модель»

«Этот парень слишком красив»

Что ж, кажется, этим котикам можно смело преподавать уроки позирования! Чья внешность или поза впечатлили вас больше всего? И есть ли у вас в запасе своя история о хвостатом друге, который с легкостью выиграл бы шоу «Топ-модель по-кошачьи»? Делитесь в комментариях!

А вот еще наши статьи о пушистиках:

Фото на превью radcatters / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее