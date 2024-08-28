У моих родителей посудомойка в деревне, так как полноценную кухню в старом доме сложно организовать. Заодно в ней удобно банки стерилизовать.
15+ человек, которые живут по принципу «пыль лежит и я прилягу»
Герои этой статьи научились грамотно переходить в режим энергосбережения и перестали нервничать из-за лишних соринок на полу и отсутствия домашнего обеда из трех блюд. А кое-кто из них даже постиг великое искусство не переживать из-за новогодней елки, которая благополучно достояла до июля.
- Просыпаемся с мужем в выходной. Он, потягиваясь в кровати, говорит: "Что скажешь насчет небольшого шопинга сегодня?" Я говорю: "Классно, давай, а то вообще никуда не выходим в последнее время с этой работой". И тут муж, зевая и почесывая пузо, идет к компьютеру и начинает шерстить интернет-магазин. Я, конечно, ленивая, но не до такой степени. © Подслушано / Ideer
- Я маме на юбилей подарил посудомойку. Так она уже целых 3 года стоит на лоджии. Мама даже не пользуется ей. Говорит: "Лень. Так сполосну посуду. Зато подставка для цветов получилась хорошая". © mamon4ik / Pikabu
- Я такой беспорядок дома развожу — просто атас. Вещи валяются на гладилке, диване и стульях. Посуда в раковине частенько немытая. Стоит кому-то позвонить, что едут в гости, начинаю со скоростью света наводить порядок. Всегда боюсь показать товар лицом. Старалась, чтобы ни у кого даже мысли не возникло, что я неряха. Это продолжалось до тех пор, пока не пришел в гости парень и не освободил из шкафа заваленную вещами кошку. Единственное, что он смог сказать — это: «Тяжело будет жить двум лентяям вместе». © Подслушано / Ideer
- Как вы заставляете себя наводить порядок? Я вот с самого детства представляла себя участницей игрового шоу. Лучшая уборщица! Посмотрите, как эффективно она моет полы! Никаких разводов на окне! Потрясающая многозадачность! Я до сих пор иногда ловлю себя на этой мысли. © jackyoo8 / Reddit
- Чтобы понять, насколько я ленивое создание, надо знать следующее: у меня в квартире есть ноутбук для рабочего места, ноутбук для лежания в кровати и маленький нетбук для просмотра видеороликов во время еды. Я ни о чем не жалею. © sadboy141009 / Pikabu
- Составленные как попало тарелки и кружки у нас напрягают только отца семейства. Раз его это бесит, то он аккуратно и складывает. Дети давно поняли: если вещи засунуть в шкаф комком, то их придется еще и гладить. А лентяи, как известно, делают все быстро и качественно, чтобы не переделывать. Поэтому все, что можно повесить, висит аккуратно.
В письменных столах у детей обычно хаос, но он быстро убирается, если вдруг мама обещает зайти с ревизией. А вообще я этого бардака не вижу, поэтому считаю, что его нет. © Оксана Журавлева / ADME
"...если вещи засунуть в шкаф комком, то их придется еще и гладить".
Пффф! Если человек не только лентяй, но ещё и по..уист, то он просто пойдёт в мятом - и всего делов. 😆
- Регулярно пользуюсь услугами клинера после переезда. Я как представила, что вручную придется отмывать почти 100-метровую квартиру после ремонта... Короче, мне поплохело. Заплатила прилично, но за эту сумму пришли три женщины и вычистили все до идеального состояния. Хоть с пола ешь. Муж сначала ворчал, но потом оценил, потому что обычно мытьем полов и протиркой пыли занимается именно он.
Теперь, когда нам совсем уже лень наводить порядок, мы звоним по проверенному телефону. Не скажу, что мы много платим за легкую уборку. Я такую сумму за час зарабатываю, так что какой мне смысл тратить драгоценное время? Да, я отвратительная хозяйка. А должна быть идеальной? Меня любят не за это. © Миранда Буш / ADME
- Мои родители — самые ленивые люди, которых я когда-либо встречал. После переезда я понял, что многие из их плохих привычек перешли ко мне и моим братьям и сестрам. Сейчас меня все время хвалят и говорят, что я трудяжка, но на самом деле это происходит из-за страха вернуться к прежнему образу жизни. © Hexavalence / Reddit
- Муж заставляет бегать по утрам. Выходить надо в 5:00. Лень неимоверная. Спорить не хочу и бесполезно! Просто беру телефон, сажусь через пару этажей в костюме для бега и зависаю в телефоне. Как-то проходил мимо мужик, тоже одетый для бега, посмотрел на меня и устроился этажом ниже. Видимо, не одну меня заставляют бегать по утрам. © Подслушано / Ideer
- В школьные годы я жил с бабушкой, она была ответственным человеком и постоянно вставала раньше, готовила завтрак, полчаса будила меня уговорами и отправляла в школу. Потом во взрослой жизни встала проблема — опоздания. Ведь ощущение, что все равно все будет в порядке и я успею, осталось в подкорке даже спустя десятилетия. Сейчас я не опаздываю только потому, что по утрам меня будит жена. © Kopxu / Pikabu
Ладно, странный муж из подслушки возможно не существует, но парень, который не научился просыпаться самостоятельно, он же реально считает, что бабушка виновата в его привычках просыпания, судя по комментарию из ссылки.
- Готовить для меня — не вопрос, в принципе, иногда даже люблю. Во саду и огороде копаться — за милую душу. Даже мелкий ремонт могу сделать. Но уборка — это адище, прямо руки опускаются, хотя вроде особого беспорядка в доме нет. Просто не мое это. Подумываю даже нанять для клининга какую-нибудь приличную местную женщину. А если она потом и будет по всему поселку рассказывать, какая я лентяйка, плевать. Это все равно лучше, чем убирать самой. © Freja / ADME
- В доме вымыты стены, снег убран и сбит с крыши, машина вычищена внутри и снаружи, стоит ужин из 5 блюд, пишется 4 картины разом и шьется платье на утренник племяннице. Сходила в ЖЭК и паспортный стол, обзвонила всех друзей и родственников до 5 колена, вычесала кота уже 3 раза (кот малость возмущен) и разобрала все папки на компе и телефоне. Книги расставлены по алфавиту. Во всех шкафах. У меня сессия. Что угодно, чтобы не учить философию. © Подслушано / Ideer
- Часто покупаю очищенный картофель, когда устаю после долгой рабочей смены. Я и так целый день готовлю на сотни человек. Не хватало еще идти домой и там заморачиваться со сложными блюдами. Но поскольку дома тоже нужно что-то есть, очищенная картошка из магазина — идеальный вариант для простого и ленивого ужина. © nolongerthenaked1 / Reddit
- В нашей семье помимо кота и рыбки, уже год живет Олег. Я так ласково называю плинтус, который так и не смог обрести свое место. Олег хотел жить рядом с кроватью, но, увы, он обречен стоять у стенки. К сожалению, мой горячо любимый супруг уже год не может разорвать этот порочный круг, ведь лишнего мужчину в доме надо поставить на место. А вот и Олег со своим лучшим другом. Фото сделано в июле. © Gilyasha / Pikabu
У меня есть куча неразобранных вещей после ремонта, поэтому я понимаю наличие Олега))
- Мой муж так задолбал меня тем, что разбрасывает носки, что в качестве маленькой мести я перестала после стирки разбирать их по парам — просто сваливаю охапку в комод. Но я недооценила его лень. Две недели утреннего ворчания привели к новому ритуалу: каждое утро он хватает первые два отдаленно похожих по цвету чистых носка, торжественным тоном произносит: "Нарекаю вас парой!" — и натягивает их на ноги. © Подслушано / Ideer
- Моя мама не приходит ко мне в гости. С внуками общается по телефону. Она вдолбила себе в голову, что у нее не получится добраться до нас. И ведь она еще не старенькая, даже 50 лет нет. А все дело в том, что мы живем на пятом этаже. Для нее это нереально высоко. А мне обидно, что ради нас ей сложно сделать над собой усилие и преодолеть эти лестницы. © Подслушано / Ideer
- Живу в поселке. Двухэтажный особняк. Отопление печное, дровами (от них тоже сор). 2 кошки, у которых прямой доступ к уличному самовыгулу. Когда начальница уходит в отпуск, я работаю по 12 часов 6 дней в неделю. Мне так выгоднее - зарплата зависит от сделанной работы. И вот в это время мне вообще не до уборки дома. В местной группе подростки постоянно ищут подработку. Написала одной такой девушке. Та за 2 часа пропылесосила, вымыла пол, помыла окна на всех этажах. Пока она наводила порядок, я сделала свою работу, за которую мне заплатили в 4 раза больше, чем я отдала за уборку девочке. Отлично! © Рыжая из Сибири / ADME
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Комментарии
Женщине, которая в неполные 50 не хочет лезть HA 5-й этаж пешком, сердце бы проверить и лëгкие.
Для меня очень актуальная статья. В последнее время стало модно хвалиться кто ленивее, у кого в доме больше бардака и грязи. Меня ужасно раздражает это. Я не встречала людей, которые выбрали бы заваленую мусором комнату, вместо чистой и аккуратно убраной. Все хотят жить в комфорте и чистоте, но убирать за собой своё же дерьмо никто не хочет. Я тоже не горю желанием наводить порядок, но приходится из-за своего характера. Я не против клининга. Но когда представлю, что кто-то будет копаться в моих вещах и лазить по моей квартире, не могу с этим согласиться. Характер не переупрямить.
Я люблю мыть посуду и полы, стекла и зеркала не очень, но купила себе мойщика окон и проблема решена. Жду, когда придумают робота- гладильщика. Самая моя нелюбимая работа по дому- это гладить. Как день глажки, так я, как девушка с экзаменом, делаю что угодно, тяну время.. Знаю, что все равно никто, кроме меня не погладит, но тяну и тяну.. И чего эти изобретатели никак не придумают решение моей утюговой проблемы? Лентяи..
А вот посудомойку редко включаю, только когда отключают горячую воду. Мне легче самой помыть, чем загружать, разгружать, расставлять
Про мужа и носки - я сыну купила просто 5 пар одинаковых черных как ночь носков. И не надо ничего нарекать парой. Одна беда - иногда они теряются в темноте под диваном, и тогда их становится нечетное количество. Но это быстро проходит, стоит только под диван какую-нибудь кошкину игрушку загнать...