15+ человек, которые живут по принципу «пыль лежит и я прилягу»

Для меня очень актуальная статья. В последнее время стало модно хвалиться кто ленивее, у кого в доме больше бардака и грязи. Меня ужасно раздражает это. Я не встречала людей, которые выбрали бы заваленую мусором комнату, вместо чистой и аккуратно убраной. Все хотят жить в комфорте и чистоте, но убирать за собой своё же дерьмо никто не хочет. Я тоже не горю желанием наводить порядок, но приходится из-за своего характера. Я не против клининга. Но когда представлю, что кто-то будет копаться в моих вещах и лазить по моей квартире, не могу с этим согласиться. Характер не переупрямить.