16 клиентов, за работу с которыми нужно давать молоко за вредность и медаль за отвагу

В школе на практике работали в булочной на Невском. Обычно просто раскладывали батоны и буханки по полкам, проверяли цены, собирали пустые поддоны. Привезли новое поступление, большие такие круглые хлебА, с гребешком сверху и посыпанные мукой. Никого из продавцов не было, все на приемке. Мы перемазались в муке, пока разложили. А ценника нет и нам не сказали, что это за хлеб. Ну, распихали кое-как на полки, я и говорю - наверно, это Пшеничный, по 16 коп. Поставили ценник, сразу кто-то попросил дать ему именно этот хлеб. Продали несколько караваев, пока не прибежала заведующая и не увидела, что мы Поляницу по 40 коп. продаем по 16. Но нам ничего было.