16 клиентов, за работу с которыми нужно давать молоко за вредность и медаль за отвагу
Кажется, что фразу «клиент всегда прав» придумали сами клиенты, причем самые невыносимые. Потому что у работников сферы услуг порой так дергается глаз, что впору пить успокоительное литрами. Они сталкиваются с такими персонажами и слышат такие просьбы, что диву даешься: это все происходит в нашей реальности или в какой-то параллельной вселенной, где логика решила взять бессрочный отпуск?
- Покупательница попросила найти кетчуп. Ценник, мол, есть — кетчупа нет. Прошли к отделу. Она тыкнула на полку и развела руками. Гляжу, стоит ряд кетчупа, но 1-я бутылка повернута назад. Перевернул ее, а женщина как выдала: «И как я должна была догадаться, что это?! Вы, работники, специально разворачиваете бутылки, чтобы запутать покупателей!» © TheAskewOne / Reddit
- Мальчик купил у нас в ларьке шаурму. Через пару минут прилетела его мамаша и начала кричать, что ее чаду продали просрочку. Ссылалась на неприятный запах и привкус. Вернули деньги. Потом, блин, выяснилось, что мальчик не захотел эту шаурму из-за того, что в ее состав входил соленый огурец. А запах необычный получается тогда, когда нагревается тесто с содержимым данной начинки. Доели мы спокойно этот шедевр. Было вкусно. © Подслушано / Ideer
- Работал мастером по ремонту в торговом центре. Суббота, короткий день. Закрылся изнутри, подсчитываю дебет с кредитом. График работы на двери, табличка «закрыто» тоже там. Долбятся. Я молчу, работаю, занят. Опят долбятся, кричу: «Закрыто!» В ответ услышал, что вы же там, обслужите тогда нас. Открыл дверь, клиенты говорят, что им нужно починить. Я повторил: «График работы на двери и табличка о том, что закрыто». Они возмутились: «Вы же на месте, вот и обслуживайте!» Я просто сказал, что для них нет запчастей. © TIgrek / Pikabu
- Работаю официанткой в одной пиццерии. На днях состоялся такой диалог с клиентом:
— Добрый день! Желаете что-нибудь заказать сразу? Чай, кофе?
— Я купил в магазине рядом мою любимую пиццу. Не могли бы вы мне ее разогреть?
— Прошу прощения, у нас со своим нельзя.
— Но это моя любимая пицца.
— К сожалению, я не могу вам помочь. У нас ходят проверки, я за это могу получить штраф.
— Но я же ее люблю.
В общем, он заказал кофе и ел свою пиццу в замороженном виде! © Подслушано / Ideer
- Работала в колл-центре магазина обуви. Позвонила женщина с претензией, что шлепки на нашем сайте назывались сланцами. Требовала сменить название. Искры так и летели от ее слов! Потом она серьезным тоном сделала признание. Сказала, что живет в городе с таким названием и что именно там у них добывается этот минерал. Мол, это вам не шуточки. © simidzy
- Работаю в банке. Однажды на меня прилетела жалоба. Вызвали к руководству. Клиент утверждал, что я не выдала ему карту, и из-за этого он не смог оплатить кредит, допустив просрочку. Я категорически отрицала свою вину, так как работаю уже давно и ну никак не могла забыть о карте. Запросила записи с камер, подтвердилось, что я действительно положила карту в конверт. Связались с клиентом, сообщили ему об этом. А он удивленно заявил: «Так карта была в концерте? Я просто подумал, что вы туда какие-то бесполезные брошюры положили». © Не все поймут / VK
- Недавно у меня был оргметод день, когда я пишу бумажки и считаю статистику. Решила сделать перерыв, вышла с подругой подышать. Стала невольным свидетелем диалога у стойки регистратора:
— Почему у онколога закрыто?
— У нее сегодня неприемный день. Доктора нет на месте.
— А почему вы не позвонили? Я ехала через полгорода.
— На сегодня запись была закрыта. Вы смогли как-то записаться на сегодня?
— Нет.
— Тогда почему мы должны были вам позвонить?
— Мне, может, срочно надо было?! А ее нет.
— Завтра будет с 8 до 14. Вам посмотреть талон?
Я отблагодарила регистратора шоколадкой. Спасибо, что хоть не сдала, что вот она я. © user4774980 / Pikabu
- Разговор официанта и клиента в ресторане:
— Вот у вас в блюде идет 200 гр мяса и 150 гр картошки. Так?
— Да.
— Я не люблю картошку, вы мне лучше сделайте на этот вес еще кусок мяса.
— Хорошо. В таком случае будет доплата, как за дополнительную порцию мяса.
— Нет, вы меня не поняли. Просто замените картошку на мясо. Вес блюда же не изменится, а картошку я не ем. © larrovelka
- К нам в книжный пришел мужик и властным тоном заявил: «Сделайте мне ежика в тумане!». Я в недоумении. Он повторил свою просьбу. Я спросила, может, ему нужна такая книга? Мужик уже вскипел и выдал: «Вы меня не понимаете! Сделайте мне ежика в тумане!» Я ответила, что ежиков не делаем, но если нужна такая книга, то ее можно найти в зале художественной литературы в конце магазина. Мужик уже вскипел и как заорал: «Я что, сам должен туда пойти и сам взять? Ну офигеть, конечно!» © Подслушано / Ideer
- Открыла магазин косметики. Пока торгую сама. Недавно пришла женщина, купила тушь для ресниц. Через пару дней принесла ее обратно, говорит, что не понравилась. Мол, под глазами размазывается, верните деньги. Я стояла в шоке. Долго с ней разговаривала и внушала, что так не делается, ведь эту тушь я уже не буду никому продавать. А она: «Да что такого? Я же всего лишь один раз ею накрасилась!» Тушь была дешевая, так что я просто вернула ей деньги, а тушь выкинула. © faridusha86
- Работаю продавцом-консультантом. Прекрасно понимаю, что могу раздражать людей своим: «Вам что-нибудь подсказать?», но не я устанавливаю правила. Недавно к нам зашел парень. Он сразу же направился к ноутбукам. Я выждал паузу, подошел и по привычке спросил: «Вам чем-нибудь помочь?» Парень раздраженно посмотрел на меня и ответил: «Не надо. Я просто хочу постоять, подумать, насколько все дорогое, и выйти, хлопнув дверью». Он немного походил, рассматривая ноутбуки, пару раз огорченно вздохнул. Ну а потом быстро вышел, но дверью не хлопнул, так как она у нас автоматическая. © Палата № 6 / VK
- Работала на бесплатной «горячей линии» оператором. Однажды позвонил мужик. Я зачитала стандартное приветствие. А он выдал: «А я сейчас с компьютером разговариваю или с живым человеком?» Я растерянно: «С живым, да. С оператором вы говорите». И тут в трубке такой торжествующий, радостный вопль: «Ну, что я говорил! Колян, ты проспорил! Спасибо, девушка!» И гудки. © Подслушано / Ideer
- Работала мастером по дредам. Подплетала клиентку на протяжении нескольких часов, как это часто бывает, когда совсем запустили прическу. В конце она встала со словами: «Я забыла сказать, денег у меня пока нет. Но я как на работу устроюсь — отдам». Надо ли говорить, что она так и не заплатила? © katyjakeli
- Работал продавцом-консультантом в магазине техники. Запомнилась одна блондинка, которая пожаловала к нам одним июльским жарким днем. Она долго стояла у фотоаппаратов, поэтому я решил помочь ей. Подошел, спросил, чем могу быть полезен. Она любезно воспользовалась моей помощью. Начала задавать миллион разных вопросов, крутить камеры в руках, подносить их к глазу. А потом наивно так спросила у меня: «А почему объектив круглый, а фотки прямоугольные всегда?». © Не все поймут / VK
- Пришла девушка с вопросом: «У вас есть шнурок, который циферки рисует? С иголочками такой». Я задумался. Показал кабель от монитора. Она ответила, что нет, объяснить не сможет, но принесет. После чего завалилась к нам с клавиатурой. Шнурок, который циферки рисует. Работаю давно в этой сфере. Слышал и про то, как принтеры струнами рисуют (струнный принтер) и про процессор в виде монитора, и про компьютер XP и много чего еще, но такое в первый раз. © Quest83 / Pikabu
- Мужик купил 2 скумбрии. Одну принес на возврат со словами: «Мы половинкой уже наелись». Я ему сказала, что возврат принимаем только в случае, если товар испорчен. А он как отмочил: «Пожалуйста, оформите возврат. Я же не принес вам несъеденную половинку от второй скумбрии». Я офигела от такого и деньги, конечно же, не вернула. © fishstore_small
Иногда кажется, что на каждого адекватного покупателя найдется тот, кто попросит разогреть принесенную с собой пиццу или вернуть деньги за съеденную наполовину скумбрию. После таких рабочих смен хочется просто молча смотреть в одну точку и размышлять о том, как удивителен и непредсказуем этот мир. Но главное — не терять чувство юмора, ведь именно оно помогает превратить стрессовую ситуацию в отличную историю. А в вашей работе встречались персонажи, достойные отдельной главы в книге о странных клиентах?
