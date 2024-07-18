Ничего у меня нет святого, я бы сумку продала.
А в целом история довольно странная, душевного трепета не вызывает.
16 теплых историй о людях, которые живут по принципу: "Не ждите чуда — чудите сами"
Силы добра существуют не только в сборниках сказок Шарля Перро, Ханса Кристиана Андерсена и братьев Гримм. Иногда обычные люди берут на себя функции доброй феи и привносят чудо в жизнь незнакомцев — словом или делом. Пользователи сети как раз поведали о таких случаях.
- Я работала в кафе быстрого питания, и одна из клиенток забыла на столе сумочку Louis Vuitton. Я думала, женщина шустро за ней вернется, но пропажи так никто и не хватился. И я отнесла сумку в подсобку к другим забытым вещам. Прошел месяц, и начальник мне говорит, мол, хочешь — забирай себе. Я, конечно же, не отказалась. Беру сумку, расстегиваю молнию, а внутри — чек о покупке и приписка: "Для девушки, которой пригодится новая сумочка к праздникам". Кем бы ни была эта женщина, она просто решила сделать такой подарок. А чек, между прочим, был на $ 1700. Я аккуратно сложила в сумку свои вещи и унесла домой... По сей день храню ее. Она служит мне напоминанием о том, как важны добрые дела. Ведь тогда я зарабатывала гроши, а эта сумочка помогла мне произвести хорошее впечатление на последующих собеседованиях и получить работу получше. © Katelyn Guzman / Quora
Ничего у меня нет святого, я бы сумку продала.
- Много лет назад, когда я только женился, жизнь была не сахар. Жена вынашивала ребенка, а я зарабатывал гроши. И вот я пошел в магазин, чтобы купить на последние деньги самое нужное. Рассчитываюсь картой и вдруг слышу от кассира: "Недостаточно средств!" Я попросил убрать один товар, но снова: "Недостаточно средств!" Убрал другой товар, ситуация повторилась... В итоге денег хватило только на буханку хлеба. Я забрал чек и побрел прочь, чувствуя себя жалким. Вдруг слышу голос маленькой девочки: "Дядя! Дядя!" Я обернулся — меня звала малышка, которая ранее стояла позади меня в очереди вместе с мамой. Она вручила мне пакет со всеми продуктами, которые я на кассе отменил. "Мы купили это для вас!" — пояснила она. Я пробормотал "Спасибо", а потом отошел и разрыдался как малое дитя. От благодарности, от унижения, от разочарования в себе... Прошли годы, а я до сих пор вспоминаю эту ситуацию и стараюсь по возможности помогать другим людям (например, так же — в очереди в магазине). © akambe / Reddit
- Лет в 16 я умудрилась сесть в самолет в майке и шортах — теплые вещи остались в чемодане. Это был ночной рейс, и я так замерзла! Стюардессы не подходили, а я даже не знала, что можно попросить плед. Я была вдали от семьи и изо всех сил старалась уснуть. Кое-как получилось. Я проснулась через несколько часов и с удивлением обнаружила на себе вязаную шаль. Оказалось, меня ею накрыла пожилая иностранка, которая сидела рядом. Увидев мое озадаченное выражение лица, женщина пояснила с акцентом: "Ты тряслась, а у меня было это". И указала на шаль. Я снова сладко уснула, а потом миллион раз поблагодарила женщину, когда мы выходили из самолета. © scratpac4774 / Reddit
- Я ждала ребенка, будучи жительницей местечка с довольно пуританскими убеждениями. Я то и дело ловила гневные взгляды и получала замечания по поводу того, что умудрилась забеременеть в молодом возрасте и вне брака. Но однажды ко мне подошла старушка, протянула $ 20 и сказала: "Бери, милая. Это на подгузники — они очень дорогие. Удачи тебе!" На всю жизнь запомнила. © coddiwomplek / Reddit
Человек не знает свой баланс. Если он не ведёт учёт своих финансов, разве будет странно, что и дела его идут так себе? И ведь не просто обалдуй, а обалдуй, который скоро отцом станет и будет кормить троих! Неужели на подачки и дальше рассчитывает?
- Когда я был на первом курсе, очень стеснялся знакомиться с девушками. И вот однажды я поймал заинтересованный взгляд одной красавицы и набрался смелости заговорить с ней. А она такая: "Пф-ф! Парни на троечку не имеют права подходить к девушкам на десятку". Все вокруг заржали, а мне хотелось провалиться сквозь землю. Я попытался сбежать, но вдруг почувствовал, как кто-то идет вслед за мной. Оборачиваюсь и вижу самую красивую девушку в моей жизни! Она говорит, мол, не расстраивайся, твоя прошлая собеседница делает это на спор с подругами: они сперва стреляют глазками, а потом отшивают. А также новая знакомая предложила временно сыграть роль моей девушки. Она уже выпускалась, а я только первый семестр заканчивал. Но ее поступок вернул мне уверенность в себе и помог избавиться от застенчивости. Когда она уехала, то еще долго писала и спрашивала, как мои дела. © chuck_cascio / Reddit
- Я студентка, которая учится на дневном, а ночами работает официанткой. Три месяца назад я переехала из другого города и еще не успела найти друзей. А вчера у меня сломался зуб. Боль жуткая, просто невыносимая. Сходила к бесплатному стоматологу, он так поковырялся, что только хуже стало. А на частную клинику денег нет. И вот работаю на смене, от каждого резкого движения или громкого звука зуб буквально раскалывается. И тут ко мне подходят другие официанты на смене и протягивают конверт, а в нем все наши общие чаевые за смену. Говорят: "Держи, малышка! Утром сразу же сходи и полечи свой зуб!" Я даже расплакалась от такой доброты. © Палата №6 / VK
- Однажды незнакомый мужчина подарил мне розу розового цвета. Он ничего вообще не сказал, просто улыбнулся и ушел. Больше я его никогда не видела, но его поступок раскрасил не только мой день, а, пожалуй, даже месяц. © Unknown author / Reddit
- Во время учебы я была в депрессии, и чтобы как-то справиться с ней, устроилась во время каникул в гостиницу горничной. Тяжелый ручной труд помогал мне бороться с некоторыми эмоциями. В тот день я заканчивала убирать комнату. Была вся потная от удушающей жары и совершенно измотанная. И когда я выносила мусор, увидела в коридоре двух красивых и опрятно одетых мужчин. Они остановились и начали петь для меня а капелла. Их совершенные голоса разливались эхом по коридору и производили невероятное впечатление. Оказалось, то были артисты на гастролях. Никогда не забуду этот опыт. Оказывается, что-то прекрасное может поднять дух в трудную минуту на два счета. © Manic_Sloth / Reddit
- Моя жена сбежала, оставив меня с младенцем на руках. Это были тяжелые времена, но мы их пережили. Помню, как однажды я отправился поужинать с друзьями. В какой-то момент мне понадобилось перепеленать ребенка, а в мужском туалете не было столика. Я увидел у женского туалета даму и спросил, нет ли там никого, чтобы я мог зайти с малышом. Она дала добро. А потом, когда я возился с подгузником, женщина подошла, обняла меня и предложила помощь. Судя по всему, увидела невероятное отчаяние в моих глазах. В итоге я стоял и плакал, пока она пеленала моего ребенка, а потом горячо поблагодарил ее. Когда я возвращался к друзьям, груз на моих плечах стал как будто легче. © PrintError / Reddit
- Мне очень нравился антикварный набор из сахарницы и сливочника, который был у моей бабушки. И я загорелась желанием купить такой же, когда вышла замуж. Начала поиски, но найти долго не могла — редкость, наверное. В конце концов создала объявление на одном из форумов. Просто описала искомое, снимка у меня не было. Какая-то женщина откликнулась и прислала фото этого набора. Я тут же выразила желание его купить и объяснила, почему так мечтаю о нем. Она сказала, что подумает. Я сразу написала адрес и попросила реквизиты для перевода денег. Ответа не последовало. А через пару недель я получила набор по почте, и к нему прилагалось милейшее письмо с пожеланиями удачи в браке. Обратный адрес указан не был. Прошло 13 лет, а я до сих пор дорожу этим подарком. © WifeofTech / Reddit
- Я весь такой нарядный ехал в лифте за пару часов до собственной свадьбы. На одном из этажей зашел мужчина, взглянул на меня и спросил: "Ты жених?" Я такой: "Ага". А он в ответ: "Ты выглядишь очень спокойным, значит, поступаешь правильно". Это было именно тем, что я должен был услышать в начале самого счастливого дня в своей жизни. Спасибо незнакомцу из лифта! © TaliasMithevallir / Reddit
- В старшей школе я был изгоем. У меня не было друзей. Также я был совсем неспортивным, и на уроках физкультуры только позорился. Но однажды, когда я бежал во время разминки, одна из самых популярных девушек крикнула, что у меня классная футболка, и даже бровью не повела, когда ее подруги посмотрели на нее с недоумением. Потом я решил написать ей в соцсети и рассказать, как много значил для меня ее комплимент. С тех пор мы дружим. Даже крошечный акт доброты способен сделать жизнь другого человека лучше. © riskykreme / Reddit
- Моя собака попала под машину. Случайная пара увидела это и решила ее найти (раненое животное в шоке убежало в лес). К поискам подключился еще один мужчина — он привел своего охотничьего пса, чтобы тот взял след. В итоге эта компания отыскала мою собаку. Они аккуратно забрали ее, позвонили мне, и мы все встретились в ветеринарной клинике. Питомец получил серьезные травмы, и пара сказала: "Мы знаем, каково это — быть молодым, потому поможем оплатить лечение". Их поступок вернул мне веру в человечество. Благодаря горячим сердцам незнакомцев моя собака сейчас, год спустя, жива и здорова. © turnipsedith / Reddit
- Я только что устроилась в кафе официанткой и никак не могла запомнить нумерацию столиков, потому то и дело приносила заказы не туда, куда надо, и нервничала. Внезапно выбежала менеджер, выхватила у меня поднос и закричала: "Вали на кухню! Сделай хоть что-то полезное!" Это было так унизительно — в зале было полно людей. Но вдруг поднялась маленькая старушка и попросила мою начальницу угомониться. А потом подошла ко мне, сказала, что я отлично справляюсь со своей работой, и обняла меня как родная бабушка. Я чуть не прослезилась. © Curious-Resource-962 / Reddit
- Моя мама страдала болезнью Альцгеймера. Однажды мы пошли к стоматологу. И стали свидетелями того, как какая-то женщина узнавала стоимость услуг, а потом грустно сообщила, что не может себе это позволить. Моя мама спросила: "У меня деньги есть?" Я ответила утвердительно. А она: "Я хочу помочь этой женщине". Героиня нашего разговора как раз отошла в уборную, а администратор, которая подслушала наш разговор, сказала: "Ее счет составит $ 275". Мама такая: "У меня столько есть?" Отвечаю, мол, есть. И она оплатила лечение для этой женщины. Мы ушли до того, как та вернулась. Видели бы вы, как счастлива была моя мама! © 3b1gplusgrb / Reddit
- Однажды вечером мой кот Макс удрал из дома, а я даже не заметила — ушла в страдания из-за расставания. Только утром поняла, что питомец пропал. Никакой бирки с адресом у него не было. Целый день я сходила с ума от тревоги и корила себя за бестолковость. И вдруг стук в дверь вечером. На пороге — незнакомый мужчина: "Кота часом не теряли?" То был электрик. Он подобрал Макса на дороге по пути на работу, целый день возил его с собой в машине, кормил и согревал. "Но как вы узнали, где он живет?" — спрашиваю. Ответ просто сразил меня наповал. Мужчина обошел все квартиры в том районе, где нашел кота, звонил в каждую дверь и интересовался, не потерял ли кто питомца. Сказал, что очень любит кошек и надеется, что в случае чего и его питомцу кто-нибудь поможет. Тогда я не додумалась узнать его контакты. Прошло 8 лет, Макс спит рядом, а мне так хочется хорошо отблагодарить его спасителя. © ArobaticAsparagus6 / Reddit
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Комментарии
У меня есть похожая история с той, где девушка поддержала отшитoго парня. Со мной учился парнишка 26 лет, был всех старше, т.к. несколько лет пытался выиграть грaнт и получилось не с первой попытки. Очень высокий, нескладный, как только что родившийся Бэмби, безумно стеснительный, и явно из бедной семьи. Жили в общаге, так что видела, что у него 2 рубашки и один свитер, которые он безoстановочно стирaл, т.к. это все, что было. На всех вечеринках обычно стоял в уголке и нелепо улыбался. Ребята все у нас были в целом хорошие, каких-то девушек, как в истории, чтобы на спор отшивать, точно не было. Но мы учились уже несколько месяцев, и меня зацeпило, когда кто-то спросил, а как его хоть зовут то, того, в страшном свитере. И мне так грустно за него стало. Взяла два стaкана (не было у студентов бокалов :)) и решительно направилась к нему. Говорю, ну и сколько ждать от тебя внимaния, а? Он прям в панике, начинает заикаться. Так, ты чего? Ты у нас лучший в группе по такому-то предмету. Когда ты говорищь по учебе, ты как в другом мире, и этот мир нерeально интересный! Я столько, сколько ты, не знаю, а расскажи мне то-то. Он, как тема ему понятная, стал увлеченно рассказывать и не заикался уже. Ну, в общем, я проводила с ним много времени, хотелось, чтобы парень не зажимaлся, не прятaлся, не мучился одиночeством, а жил полноценной студенческой жизнью, поборол стестительность и нашел друзей. Мы подружились. Как выяснилось, у него и девушки никогда к 26 не было, потому что стeснялся фигуры, бeдности, в школе издeвались и стеснительность точно не улучшала ситуацию. Потом он мне говорил, что чуть в oбморок не упал, что одна из самых популярных девчонок и вдруг к нему подошла, и ей что-то интересно, и хотeла с ним дружить. Ложных нaдежд не давала, а друзьями были очень много лет :)