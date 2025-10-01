15 историй о том, что жизнь с родственниками — это и комедия, и драма

У меня была похожая история. Мы с мужем приехали навестить его маму в другом городе. С четырехлетней дочкой. С нами ещё мой папа был. Я всю ночь была за рулём, и отправилась поспать, а муж побежал других родственников навещать. Дочка осталась с бабушкой. Когда я проснулась, обнаружила дочку с челкой, отрезанной до середины лба, и концы косичек были отрезаны! Ну, чтобы челка в глаза не лезла, а косички в тарелку с борщем. Можете себе представить как выглядела эта прическа, когда мы косички расплели? А дочка очень гордилась своими длинными волосами.

Со мной была истерика, я не понимала, как можно такое сотворить, когда мама в соседней комнате находится, проснется через пару часов.

Я кричала так, что мой папа закрыл мне рот ладонью. "Папа, я же задохнусь!" - "Лучше задохнись" - философски ответил мой добрый родитель.

Вернувшись домой, мы пошли в парикмахерскую. Парикмахеры очень удивились, как на голове ребенка случилось такое безобразие, и долго хохотали, когда я рассказала. Прическу поправили. Теперь у младшей дочки волосы были длинней.

А бабушка, кстати, сказала - " Ну и что, когда я маленькая была, меня вообще налысо стригли, только чубчик оставляли"