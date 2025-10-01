У меня была похожая история. Мы с мужем приехали навестить его маму в другом городе. С четырехлетней дочкой. С нами ещё мой папа был. Я всю ночь была за рулём, и отправилась поспать, а муж побежал других родственников навещать. Дочка осталась с бабушкой. Когда я проснулась, обнаружила дочку с челкой, отрезанной до середины лба, и концы косичек были отрезаны! Ну, чтобы челка в глаза не лезла, а косички в тарелку с борщем. Можете себе представить как выглядела эта прическа, когда мы косички расплели? А дочка очень гордилась своими длинными волосами.
Со мной была истерика, я не понимала, как можно такое сотворить, когда мама в соседней комнате находится, проснется через пару часов.
Я кричала так, что мой папа закрыл мне рот ладонью. "Папа, я же задохнусь!" - "Лучше задохнись" - философски ответил мой добрый родитель.
Вернувшись домой, мы пошли в парикмахерскую. Парикмахеры очень удивились, как на голове ребенка случилось такое безобразие, и долго хохотали, когда я рассказала. Прическу поправили. Теперь у младшей дочки волосы были длинней.
А бабушка, кстати, сказала - " Ну и что, когда я маленькая была, меня вообще налысо стригли, только чубчик оставляли"
15 историй о том, что жизнь с родственниками — это и комедия, и драма
Иногда родные ведут себя так странно, что невольно возникает желание подойти и спросить: «У вас все в порядке?» Кого-то подобный вопрос может отрезвить, но есть и такие, с кем разговоры не имеют смысла. В нашей статье собраны истории людей, которые столкнулись с неожиданными поступками членов семьи и не сумели сдержать эмоции.
- Муж всегда отлынивал от того, чтобы забрать дочку из детского сада. А тут заявил: «Все, по четвергам забираю только я! А ты дома полежи, почитай». Долго не могла понять, что это за аттракцион невиданной щедрости, пока не узнала, что по четвергам у них на полдник булочки со сгущенкой, которые дочка терпеть не может. Вот муж ее забирает, булку вручают ему и он ее хомячит по дороге. Что? Купить в магазине? Не, это не интересно. © Мамдаринка / VK
- Свекровь как-то решила угостить моих дочек колбаской. Благо, я рядом была. Показали они мне эту колбаску, а она уже с душком, хотя в холодильнике другая, свежая лежала. Ох, как я орала! Но тут вмешался свекор и с невозмутимым лицом выдал: «Ну так эту-то колбасу тоже доедать надо!» © Маруся Иванова / Dzen
- У 2-летней дочки были нормальные волосы: и косички заплетали, и хвостики делали, и прически разные девчачьи с разноцветными резиночками. И вот дочери было 2 года. Я уехала по делам на пару часов, с дочкой остался муж и моя мать. Вернувшись, я застала всю эту компанию у подъезда — они гуляли. Сначала я глазам своим не поверила, а потом у меня чуть инфаркт не случился: моя дочь была абсолютно лысой! Когда ко мне вернулся дар речи, я спросила, что произошло с ребенком. Мать мне заявила, что они «подстригли девочку, чтобы волосы росли лучше»! В общем, я была в шоке. Мать надо мной посмеивалась, что все равно сделала так, как хотела (она меня не раз к этому склоняла, но я категорически отказывалась). Я трясла мужа с вопросом, почему он согласился. Оказалось, теща надавила, он не смог ее переспорить. Она старшая, лучше знает. Трясло меня долго. © Агата К. / Dzen
- Муж работал в ночные смены, а я уходила на работу к 8 утра. Поэтому он отводил дочку в садик, а я забирала. В один из дней я приболела и он как обычно повел дочку в сад, идти до сада около 10 минут. Жду его, жду. Он приходит. Я, естественно, выяснять, чего так долго ходил. Оказывается, его частенько кормят завтраками: кашку, бутербродик с маслом и чаек/какао, все как положено (в раздевалке столик есть для поделок, вот там его и размещают трапезничать). Зато он запросто мог остаться и починить дверцу шкафчика или еще что-то помочь. Вот такой бартер. © Алина Фоменко / VK
У меня была похожая история. Мы с мужем приехали навестить его маму в другом городе. С четырехлетней дочкой. С нами ещё мой папа был. Я всю ночь была за рулём, и отправилась поспать, а муж побежал других родственников навещать. Дочка осталась с бабушкой. Когда я проснулась, обнаружила дочку с челкой, отрезанной до середины лба, и концы косичек были отрезаны! Ну, чтобы челка в глаза не лезла, а косички в тарелку с борщем. Можете себе представить как выглядела эта прическа, когда мы косички расплели? А дочка очень гордилась своими длинными волосами.
- Когда у нас родилась дочь, мы ее сразу же зарегистрировали. Домой приехали, а там консилиум: свекровь с сестрами выбирает, в честь какой бабушки назвать нашего ребенка. Наехали на нас: «Вы неправильно назвали. Немедленно меняйте имя!» Я говорю: «Ладно, я рожала — мне и называть по моим бабушкам: либо Прасковья, либо Сусанна. Или по прабабушкам: Фекла, Агафья, Усанья, Матрена». Ну, на это предложение все оскорбились и ушли, а ухохотавшийся на кухне муж сказал, что в крайнем случае на Сусанну согласен. © Лилит / Dzen
- Как-то давно, когда мы с мужем только познакомились, его троюродная сестра пригласила нас в гости на день рождения к 19:00. Это была пятница, как сейчас помню. Договорились с ним встретиться у метро после работы, купить подарок и цветы и идти. Приезжаю — мой еще не муж говорит: «А пошли перекусим? Ты ж голодная после работы». Я в непонятках — в гости же идем. Он такой: «Лучше перекусить сначала, сама увидишь». Приходим, а именинница нам бодрым голосом и говорит: «Ой, а у меня ничего не готово! Сейчас картошку на салат поставлю... Ой, а картошки-то и нет! Сгоняйте за картошкой, а? И свеклы на „шубу“ захватите!» В общем, сели мы за стол часов около 22:00. Без салата. Что-то наготовили другое. При этом сестра мужа не жадная, нет, она просто раздолбайка. © StellaDiMare / Dzen
- Теща и тесть празднуют 30-летие совместной жизни. Моя жена и все ее братья и сестры решили подарить им большой фотоколлаж в рамке. В коллаже, конечно, есть свадебные фотографии юбиляров и их детей в юности, а также фотки уже выросших сыновей и дочерей с женами, мужьями и детьми и групповое фото с нашей свадьбы в апреле. Только там нет ни одной фотографии меня и моей жены, и я не появляюсь ни на одном из групповых снимков — то есть меня там нет вообще! Я обратил на это внимание жены, и она тут же раздраженно ответила: «Дело не в тебе». Я спросил, почему там есть фотки братьев супруги с их вторыми половинками, а нашей нет, на что жена отмазалась, мол, у них есть дети — это другое. Тогда я спросил: «Ладно. А как насчет фотографии твоего брата и его невесты? Они еще даже не женаты, и детей у них нет», а жена мне: «Знаешь, ты меня сейчас очень раздражаешь. Мы с братьями и сестрами потратили много сил на то, чтобы все это организовать, а теперь что, переделывать все ради тебя? Успокойся. В следующем коллаже найдем для тебя местечко».
Честно говоря, меня не так уж и волнует, что меня нет в коллаже, но реакции жены меня очень обижает и расстраивает. © MaximumReflection886 / Reddit
- У меня 3 кота, и все они очень пугливые. Если котейки слышат лай или чувствуют запах собаки в доме, они прячутся и часами носа не кажут. Недавно сестра мужа спросила, может ли она привести свою собаку на семейное торжество к нам домой. Я сказала, что это не очень хорошая идея, и объяснила почему. Золовка расстроилась и заявила, что вообще-то ее собака — «часть семьи», она хорошо себя ведет и не потревожит моих кошек. Я предложила ей оставить песеля дома или найти няню для питомца вечер, но сестра мужа взбеленилась: «Ты что, выбираешь своих кошек, а не меня?» Некоторые члены семьи считают, что я должна просто «запереть своих кошек в комнате» на день, чтобы золовка могла прийти к нам со своей собакой, но мне кажется это несправедливым по отношению к моим питомцам, ведь это их дом и они имеют полное право чувствовать себя здесь в безопасности. © Various-Succotash286 / Reddit
- 2010 год. Бабушка пожаловалась, что 16-летний сын двоюродной сестры не может найти на летний месяц подработку, мол, «ему бы тысяч на 11». Я, добрая душа, говорю: «Ну, пусть он мне деревянный забор на даче покрасит, там метров 50 погонных. 20 тысяч заплачу, работы на несколько дней». И тишина. Напоминаю бабушке, мол, краску-то покупать с кисточками? А мне в ответ, резко: «Сестра сказала, пусть ищет себе другого дурака за 20 тысяч забор красить!» Ну, нет так нет. Работа-то придуманная была — забор еще вполне нормальный был. Но обидно стало. А через несколько лет эта история случайно всплыла в разговоре в большом семейном кругу. Племянник искренне удивился, как и его отчим — они про это предложение ничего и не слышали. В результате в то лето племянник в душной лаборатории за 8 тысяч в месяц трудился вместо ненапряжной работы на свежем воздухе у дяди. Сестра с бабушкой поняли, что сейчас им может прилететь, и начали гнать друг на друга. Сошлись на том, что кто-то чего-то недопонял. © Yogibear / Pikabu
- У моей второй жены было двое детей не от меня. И вот живем мы почти год вместе, и тут заявочка от супруги: «Мне мама дала 150 тысяч, чтобы мы с детьми в Турцию сгоняли. Мы уже взяли билеты вот на такие-то даты». То есть меня даже никто не спросил, хочу ли я поехать — я мог бы добавить и с удовольствием посмотреть Турцию, в которой никогда не был. А мне жена на это заявила: «Ты чего? Это такие траты! Ты лучше дай нам с собой 20 тысяч, а на остатки твоей зарплаты мы будем жить, когда вернемся». Это было последней каплей. Я дождался, когда они прилетят обратно (чтоб не обвинили в том, что я что-то лишнее прихватил), собрал шмотки и свалил, о чем ни капли не жалею. © Strel1988 / Pikabu
- Родители мужа никогда особо не интересовались нашими детьми — у них был любимый внук от старшего сына. Приходили они к нам редко, максимум общения — это подержать ребенка минут 10 перед выходом. Посидеть с внучкой попросили их только один раз: дочке было полгода, у нас был переезд. Моя мама работала, а свекровь согласилась нам помочь. Вот сидим, ждем ее, а мамы мужа все нет. Звоним. Оказалось, что очередная девушка старшего сына попросила их посидеть со своей собачкой, и поэтому они не придут. © Солнышко пушистая / ADME
- Родственница мужа приехала забрать детские вещички и, когда уже собиралась уходить, прихватила детские комбезы и ботинки из прихожей. Хорошо, что я это увидела! Когда я ей сказала, что это пока не отдается, она возмутилась: «Ну нам же тоже нужны вещи! Нам ходить не в чем!» Больше никогда ее в дом не приглашала. © Марина Юшкова / Dzen
- Наверное, я чемпион по самому тупому и короткому браку. После свадьбы мы только уснули, а в 8 утра звонок в дверь! Открываем, а там свекровь, ее младший сын и дочка с мужем — оказывается, они пришли к новой семье на завтрак. Муж стал их обхаживать и шипеть на меня, мол, с тебя не убудет яичницу сделать. Ну, и я взяла и вышла к гостям в одной рубашке. Мужская половина гостей начала на меня пялиться, женская половина начала нервничать. Гости не дождались яичницу и ретировались, а у нас с мужем случился скандал. Он так и не понял, в чем дикость ситуации, и обвинил меня невесть в чем. Дальше он уехал успокаивать родных, а я собрала все свои вещи (благо, не успела почти ничего распаковать) и поехала обратно к маме досыпать. Мама поржала надо мной, а потом, когда муж звонил мириться, еще и над ним поржала. На развод я подала почти сразу, бывший много раз пытался наладить отношения, но при этом продолжал говорить, что родных встретить — это обязанность в любое время дня. Так и разошлись. © Подслушано / Ideer
- Муж зациклен на поддержании идеального ремонта. Не спорю, что дизайнер сделал нашу квартиру роскошной, каждый угол можно снимать и выкладывать в соцсети. Муж вбухал в ремонт сумму, которая превышает стоимость квартиры. Деньги его, спорить не стала. Но доходит до маразма: он может устроить скандал, если я купила губку для посуды не того цвета или посмела кресло подвинуть. Живем, как в музее. Думала, что привыкла, до недавнего случая. Дочь ходит в художку уже 5 лет и достойно рисует, побеждает в конкурсах, уже есть первые продажи картин на заказ, хотя ей только 14. Она 3 месяца маслом рисовала картину в свою комнату. Зная бзик папы, заморочилась с выбором цветов, чтобы гармонировали с интерьером. Получился, на мой взгляд, шикарный пейзаж, который и отражает интересы дочки (фэнтези, замки, драконы), и подходит по цветовой гамме к интерьеру. Даже раму заказали из такого же дерева, как мебель в детской. И вот она приносит готовую картину домой, показывает отцу. И дальше начинается дикий скандал. Муж орет, дочь плачет, потом тоже орет на него. Мое терпение лопнуло, когда он сбросил ее картину со стола, назвав мусором, не достойным портить великий дизайн! Я собрала наши с дочкой вещи, картину взяли и уехали. Попросила квартирантов экстренно съехать с моей добрачной квартиры, вернула им оплату за 2 месяца. Муж написал, что мы с жиру бесимся и, когда успокоимся, можем вернуться в его квартиру. Его. Не нашу. Квартира у меня бедненькая, убитая десятилетиями сдачи в аренду. Но сразу, как въехали, я разрешила дочери в ее комнате изрисовать все стены и потолок по вкусу. Смотрю, как она рисует, и понимаю, что не вернусь к мужу, хоть и люблю его. © Подслушано / Ideer
Ох, похожая история. Муж заказал очень красивый дизайн. Но двое детей и белые БЕЛЫЕ стены везде. Нас не выгоняет, но переживает. Мытье чертовых белых стен моё новое хобби. Нет, мне все это показывали в проекте, но сказали что их легко мыть. Легко, да. Только каждый день!
- Теща однажды говорит мне с женой: «Тут дальний родственник предложил вам пожить у него в доме в качестве присмотра. Но я подумала, что зачем это вам, и отказалась». Мы с женой обалдели. Нам тогда негде было жить и мы снимали жилье, на оплату которого уходило 3/4 моей зарплаты. А этот родственник построил очень крутой коттедж на берегу реки, но сам там не жил, а лишь приезжал иногда отдохнуть. Ну, и он подумал, что хорошо было бы там кого-то поселить, чтобы присматривали за домом. Но теща отказалась. Ох, как сложно мне было сдержать эмоции... © praksitel / Pikabu
Эта статья предназначена исключительно для развлекательных целей. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно полноты, точности, надежности или безопасности предоставленного контента. Любые действия, предпринимаемые на основе информации в этой статье, совершаются исключительно на страх и риск читателя. Мы не несем ответственности за любые убытки, ущерб или последствия, возникшие в результате использования этого контента. Читателям рекомендуется действовать самостоятельно, принимать соответствующие меры предосторожности и обращаться за профессиональной консультацией при попытке воспроизвести какую-либо часть этого контента.
Как бы ни вели себя наши близкие, каждый из таких случаев напоминает: семья — это не только испытание на терпение, но и поддержка.