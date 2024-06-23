16 бедолаг, которым вселенная просто сказала: «Обломись, дружок»

Интернет-магазины значительно упростили процесс покупок. За пару кликов можно купить все, что пожелаете: еду, цветы или даже мягкие игрушки. Однако иногда внешний вид товаров, которые мы видим на экранах наших ноутбуков, не совпадает с тем, что мы в итоге получаем. И тогда над этим контрастом остается только смеяться.

1. Что-то пошло не так

2. «Секретный подарок: коробка подошла просто идеально!»

3. «Заказал кристаллы, а получил мешок кукурузы»

4. «Что заказали и что получили»

5. «Доставка заняла 3 месяца, и вот, что я получила»

6. «Пицца от авиакомпании»

7. «Родственники недавно переехали во Флориду, хотела купить им шляпки от солнца»

8. Ожидание и реальность

9. «Онлайн-заказ цветов»

10. «Так меня еще никогда не обманывали»

11. «Хотел сделать красивых коровок»

12. «"Просто положите яйцо в воду", — говорили они»

13. «На вид не очень, но зато вкусно!»

14. «Вот это реклама»

15. «Мама подарила игрушку для собаки. Питомцу то она понравилась, но я просто не могу перестать над ней смеяться»