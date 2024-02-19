17 человек рассказали о своих странных собеседованиях на работу, и у нас тоже знатно пригорело

«У вас есть дети? Кем вы видите себя через 5 лет? Готовы к переработкам?» — эти и еще множество других бесячих вопросов люди регулярно слышат во время собеседования на работу. А бывают и совсем странные случаи, когда работодатель просит спеть или пройти детектор лжи. Такие истории точно не забудешь, вот и герои нашей подборки решили вспомнить, как они устраивались на работу.

А в бонусе вас ждет история о том, как кандидат и не надеялся получить работу, но был приятно удивлен.

1.

2.

Из декрета я вышла позже обычного, когда ребенку уже было 4. Раньше специально не выходила, чтобы не было этих больничных и прочего. И вот прихожу я на собеседование, идет оно отлично. Мне даже говорят, что я принята. Но потом начальник спрашивает о детях. И только я заикнулась, что у меня 4-летка, лицо мужчины меняется и он вдруг начинает сыпать вопросами: «А если он заболеет? А на всякие кружки кто будет водить?» Я пытаюсь объяснить, что меня есть кому подстраховать. Но того понесло: «А вдруг через 2 месяца скажете, что беременны?» Я не выдержала и спросила: «А что все девушки, которые тут работают, принесли справку о бесплодии?» Он так глядит на меня, будто я с катушек слетела. В общем, ушла я оттуда, не закончив собеседование. Аж взбесило. © Рабочие истории / VK

3.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

4.

Проходила полиграф, в народе детектор лжи. Всю душу вывернули. Скрывать было нечего, но в итоге я со слезами сидела и переживала, что «сболтнула лишнего». А три руководителя в режиме онлайн смотрели на это шоу. Должность никакая не секретная, это просто их «меры предосторожности». В итоге работу получила, а уже через три дня уволилась, потому что узнала одну вещь. Там работники, когда идут в отпуск, «доплачивают» фирме деньги из собственного кармана. Пришлось по закону еще две недели отрабатывать, хотя надо было свалить еще на этапе собеседования. © Beressa / Pikabu

5.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Mag.Slova / Pikabu

6.

Устраивалась на работу. И вот на собеседовании звучит тот самый бесячий вопрос: «Планируете ли вы уходить в декрет?» Я вот прям в ту же секунду не планировала, но в будущем — может быть. Отшутилась, мол, у меня ипотека, да и мужа нет. Работодатель захохотал, а потом как выдал: «Если пойдешь в декрет, то придется уйти по собственному». Выходить к ним не стала. © tintaliya / Pikabu

7.

8.

Это было самое странное собеседование в моей жизни. Подавал резюме в организацию по электроснабжению. Прошел интервью по телефону, следующим этапом был очный тест на профпригодность, где из 30 человек осталось 10. Из них с каждым общались лично. И вот, меня собеседуют, все идет хорошо. Смутило только то, что разговор записывался на камеру. И тут вдруг интервьюер просит спеть песню. Любую, какая придет в голову. Я в ступоре, говорю, что не буду. Собеседование закончилось, парень выключил камеру и такой: «Вообще-то, все хорошо, но мы вынуждены отказать. Дело в том, что начальник требовал нанимать только тех, кто спел хоть что-нибудь». Тогда я злился на себя, что не спел песню, но теперь даже рад, что не попал туда. © SoretoeMcGoo / Reddit

9.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: terebiata / Pikabu

10.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Lusha / lusha.com





11.

Со мной связался человек и предложил пройти собеседование в «перспективной» компании на должность управляющего. Я согласился, отправил резюме. Прихожу, поначалу все идет хорошо. Потом появляется еще один человек, они собеседуют меня вдвоем. И тут, откуда ни возьмись, выплывает третий сотрудник и спрашивает, мол, почему я хочу работать в поддержке клиентов. Я в ступоре, говорю, что собеседование вообще-то на вакансию управляющего. Тот усмехается: «Нет у нас такой должности». И вот мы втроем ждем директора. Та заходит, я достаю телефон и показываю всем, что мы с отделом кадров разговаривали именно о вакансии управляющего, но меня почему-то зовут на должность ниже. Директор тупо смотрит, а один собеседующих ранее людей выдает: «Ну да, ты подходишь на эту начальную должность». Я просто встал и ушел. Вообще не понял, что произошло. © Eres-**nto / Reddit

12.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: xlil_stoopidx / Reddit

13.

Как-то устраивалась в фирму, офис у черта на куличиках. В итоге час меня мурыжили вопросами, а потом пригласили в компьютерный кабинет и заставили проходить какие-то идиотские тесты. Я села, начала заполнять. А потом огляделась по сторонам, везде грязь, свет плохой, люди как зомби. Просто встала и ушла. А на входе меня догнала кадровичка и такая: «Не переживай, что тест сложный, попробуй еще раз». Я честно сказа, мол, у вас свинарник, вы потратили мое время на идиотские вопросы, и вообще тут невозможно работать. А пока стояла и думала, как выбраться из этой дыры, обернулась и увидела кадровичку на крыльце. Тяжелым взглядом она смотрела в даль. © Helenboogie / Pikabu

14.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

15.

Однажды кадровичка очень грубо отменила собеседование со мной. С надменностью в голосе она сказала, что они вообще-то уже наняли человека, а я не подумал, что живу далековато от работы. Я такой, мол, ну, ладно, без проблем. А сегодня утром она начала названивать, умоляла выйти на работу. Я честно сказал, что больше не заинтересован, особенно после того, как меня так грубо отбрили с собеседованием. Она еще потом перезванивала и оставила голосовое. © ReneeStone27 / Reddit

16.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Lusha / lusha.com

17.

Как-то раз меня пытался сманить в другую фирму клиент с работы. Отказалась и объяснила это тем, что когда-то давно хотела трудоустроиться к ним, но мне отказали, несмотря большой опыт. В общем, мужик этот оказался гендиром и решил разобраться, почему меня не взяли. Спрашивает у кадровички, а та выдает, мол, у нас максимальный возраст — 35 лет, а ей было 37, да и зачем брать слишком красивых, они будут отвлекать. © Подслушано / VK

Бонус. Иногда бывают вполне адекватные работодатели

Однажды я устраивалась на работу. Прошла собеседование и пока ждала звонка, узнала, что беременна, даже попала в больницу на сохранение. И вот мне звонят и говорят, что ждут на работу. Я честно призналась, что беременна. И тут директор выдает: «Ну и что? Приходи, хоть чуть-чуть поработаешь». Очень удивилась, потому что место было хорошее, зарплата официальная. В итоге, правда, беременность замерла, поэтому я просто вышла на работу. © skvoskvo / Pikabu