15 переписок с теми, кто думал, что всех перехитрил. Но не тут-то было

Народное творчество
26 минут назад

Бывало у вас такое: открываете сообщение, читаете и думаете: "Что за абсурд?!" Мы собрали для вас несколько таких историй, чтобы вы могли убедиться — вы не одиноки в своих чувствах.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Tony.Pizzicato
/ Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: zoot777 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: МНП / Telegram

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: NastyaSolo / Pikabu

6.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Tony.Pizzicato / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: BobbyLobby / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: МНП / Telegram

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Улица Мемов / Telegram

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: bgafk / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: c8ertot / Reddit

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: makasin4ik
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

Иногда над наглостью в переписках можно только посмеяться. А если хотите ещё больше угарных историй, загляните в наши другие подборки с СМС — там тоже есть на что посмотреть!

18 СМС-переписок с лихо закрученным сюжетом и финалом, который сложно предсказать

18 сообщений, в которых градус наглости настолько высокий, что дар речи отнимается

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