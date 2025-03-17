15 переписок с теми, кто думал, что всех перехитрил. Но не тут-то было
Бывало у вас такое: открываете сообщение, читаете и думаете: "Что за абсурд?!" Мы собрали для вас несколько таких историй, чтобы вы могли убедиться — вы не одиноки в своих чувствах.
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Иногда над наглостью в переписках можно только посмеяться. А если хотите ещё больше угарных историй, загляните в наши другие подборки с СМС — там тоже есть на что посмотреть!
18 СМС-переписок с лихо закрученным сюжетом и финалом, который сложно предсказать
18 сообщений, в которых градус наглости настолько высокий, что дар речи отнимается