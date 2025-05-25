17 человек, которые на барахолке время зря не теряли, а глядели во все глаза

В мире все больше набирает популярность тренд по использованию вещей из секонд-хендов и комиссионок. И это вполне естественно, ведь там можно найти не только вещи, отличающиеся от бесконечного однотипного массмаркета, но и за совсем смешные деньги найти истинные сокровища — брендовую сумочку, платье от именитого дизайнера или ювелирное украшение из настоящего золота.

Настоящее везение

«Не смогла пройти мимо этих потрясающих леопардовых ботинок!»

«Платье от Веры Вонг за сущие копейки в комиссионке»

Да я бы с мужем развелась, чтобы повторно выйти за него в этом платье! © lovethatssleeping / Reddit

«На барахолке среди хлама нашла серьги. Оказалось, это винтажные Chanel с муранским стеклом»

«Шелковое платье от Dolce & Gabbana всего за $20. Между прочим, в интернете такое продают за $1,200»

«На распродаже копалась в целой горе подделок, но нашла-таки оригинал — теперь у меня есть серьги от Chanel всего за $25»

«Урвала это ожерелье на барахолке. Каждый раз, как надеваю, получаю миллион комплиментов»

«Из-за этой детали я не смогла оставить в магазине кожаную сумку»

Мне тоже такое надо! © bunganmalan / Reddit



«Никогда бы не подумала, что найду такое в комиссионке»

«Я нашла туфли Кэрри Брэдшоу, неношеные Manolo Blahnik, всего за $10,75. Думаю, мне в жизни так больше не повезет»

«Мне досталась сумка от Ralph Lauren всего за $27,99. Стоит ли говорить, что ее настоящая цена — $3600?»

«4 года назад мой отец купил это винтажное свадебное платье и пошутил, что это для моей свадьбы. Теперь у меня свадьба на носу и я в раздумьях»

«Сумка от Ralph Lauren, за которую я отдала буквально в 100 раз меньше, чем оригинальная цена»

«Новенькие ботинки моего размера! Эх, были бы они еще яркие. Но я все равно в восторге от них»

«Обнаружила сегодня в антикварном магазине эту очаровательнейшую брошь за копейки. Причем она из золота!»

«Случайно нашла это на гаражной распродаже. Никогда еще так быстро не бежала к кассе!»