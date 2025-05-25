17 человек, которые на барахолке время зря не теряли, а глядели во все глаза
Фотоподборки
1 час назад
В мире все больше набирает популярность тренд по использованию вещей из секонд-хендов и комиссионок. И это вполне естественно, ведь там можно найти не только вещи, отличающиеся от бесконечного однотипного массмаркета, но и за совсем смешные деньги найти истинные сокровища — брендовую сумочку, платье от именитого дизайнера или ювелирное украшение из настоящего золота.
Настоящее везение
«Не смогла пройти мимо этих потрясающих леопардовых ботинок!»
«Платье от Веры Вонг за сущие копейки в комиссионке»
- Да я бы с мужем развелась, чтобы повторно выйти за него в этом платье! © lovethatssleeping / Reddit
«На барахолке среди хлама нашла серьги. Оказалось, это винтажные Chanel с муранским стеклом»
«Шелковое платье от Dolce & Gabbana всего за $20. Между прочим, в интернете такое продают за $1,200»
«На распродаже копалась в целой горе подделок, но нашла-таки оригинал — теперь у меня есть серьги от Chanel всего за $25»
«Урвала это ожерелье на барахолке. Каждый раз, как надеваю, получаю миллион комплиментов»
«Из-за этой детали я не смогла оставить в магазине кожаную сумку»
- Мне тоже такое надо! © bunganmalan / Reddit
«Никогда бы не подумала, что найду такое в комиссионке»
«Я нашла туфли Кэрри Брэдшоу, неношеные Manolo Blahnik, всего за $10,75. Думаю, мне в жизни так больше не повезет»
«Мне досталась сумка от Ralph Lauren всего за $27,99. Стоит ли говорить, что ее настоящая цена — $3600?»
«4 года назад мой отец купил это винтажное свадебное платье и пошутил, что это для моей свадьбы. Теперь у меня свадьба на носу и я в раздумьях»
«Сумка от Ralph Lauren, за которую я отдала буквально в 100 раз меньше, чем оригинальная цена»
«Новенькие ботинки моего размера! Эх, были бы они еще яркие. Но я все равно в восторге от них»
«Обнаружила сегодня в антикварном магазине эту очаровательнейшую брошь за копейки. Причем она из золота!»
«Случайно нашла это на гаражной распродаже. Никогда еще так быстро не бежала к кассе!»
«Я в неописуемом восторге от этих балеток с божьими коровками, что я только что урвала по дешевке»
Если вам все еще нужны доказательства тому, что в магазинах секонд-хенд и на барахолках можно найти настоящие сокровища, то добро пожаловать в другие наши статьи по этой теме:
Фото на превью Efficient-Radish8711 / Reddit
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