17 человек, у которых глаз наметан на поиски винтажных сокровищ
В мире все больше набирает популярность тренд по использованию вещей из секонд-хендов и комиссионок. И это вполне естественно, ведь там можно найти не только вещи, отличающиеся от бесконечного однотипного массмаркета, но и за совсем смешные деньги найти истинные сокровища - брендовую сумочку, платье от именитого дизайнера или ювелирное украшение из настоящего золота.
"Не смогла пройти мимо этих потрясающих леопардовых ботинок!"
"Купили бы вы свадебное платье от Веры Вонг за $20?"
- Да я бы с мужем развелась, чтобы повторно выйти за него в этом платье! © lovethatssleeping / Reddit
"Винтажный чокер от Christian Dior. Цена $19.99, но девушка за стойкой сказала, что это просто смешно и поставила новый ценник на $14.99"
"Купила серьги за $2.71, а оказалось, что это винтажные Chanel с муранским стеклом"
"Шелковое платье от Dolce & Gabbana всего за $20. Между прочим, в интернете такое продают за $1,200"
"На распродаже копалась в целой горе подделок, но нашла-таки оригинал - теперь у меня есть серьги от Chanel всего за $25"
"Урвала это ожерелье на барахолке. Каждый раз, как надеваю, получаю миллион комплиментов"
"Не смогла пройти мимо этой сумки - все из-за одной единственной детали на ней"
"Никогда бы не подумала, что найду такое в комиссионке"
Действительно, уникальное розово-пеленочное сокровище, мировая редкость, не пропустите!
«Я нашла туфли Кэрри Брэдшоу, неношеные Manolo Blahnik, всего за $10.75. Думаю, мне в жизни так больше не повезет»
"Мне досталась сумка от Ralph Lauren всего за $27.99. Стоит ли говорить, что ее настоящая цена - $3,600?"
"4 года назад мой отец купил это винтажное свадебное платье для меня и пошутил, что это для моей свадьбы. Теперь у меня свадьба на носу и я в раздумьях"
"Сумка от Ralph Lauren, за которую я отдала буквально в 100 раз меньше, чем оригинальная цена"
"Новенькие ботинки моего размера! Эх, были бы они еще яркие. Но я все равно в восторге от них"
"Обнаружила сегодня в антикварном магазине эту очаровательнейшую брошь за копейки. Причем она из золота!"
"Моя первая винтажная сумка, причем в идеальном состоянии. Никогда еще так быстро не бежала к кассе"
А теперь все быстро вспомнили статью про то, как отличить подделку от оригинала)))
"Я в неописуемом восторге от этих балеток с божьими коровками, что я только что урвала по дешевке"
Если вам все еще нужны доказательства тому, что в магазинах секонд-хенд и на барахолках можно найти настоящие сокровища, то добро пожаловать в другие наши статьи по этой теме:
Комментарии
Недавно была нна винтажном рынке в Т-А, походила, посмотрела.
Около прилавка с коллекционным фарфором из Лиможа услышала, как покупатель спрашивал, есть ли сервиз "Мадонна".
Вот не поверила бы, если б сама не услышала)
Ну и фото того, что один мастер делает из монет:
Вообще иногда захаживаю в хенды, в последнее время редко. Случается и красивенькое прикупить)))