17 человек, у которых глаз наметан на поиски винтажных сокровищ

В мире все больше набирает популярность тренд по использованию вещей из секонд-хендов и комиссионок. И это вполне естественно, ведь там можно найти не только вещи, отличающиеся от бесконечного однотипного массмаркета, но и за совсем смешные деньги найти истинные сокровища - брендовую сумочку, платье от именитого дизайнера или ювелирное украшение из настоящего золота.

"Не смогла пройти мимо этих потрясающих леопардовых ботинок!"

"Купили бы вы свадебное платье от Веры Вонг за $20?"

Да я бы с мужем развелась, чтобы повторно выйти за него в этом платье! © lovethatssleeping / Reddit

"Винтажный чокер от Christian Dior. Цена $19.99, но девушка за стойкой сказала, что это просто смешно и поставила новый ценник на $14.99"

"Купила серьги за $2.71, а оказалось, что это винтажные Chanel с муранским стеклом"

"Шелковое платье от Dolce & Gabbana всего за $20. Между прочим, в интернете такое продают за $1,200"

"На распродаже копалась в целой горе подделок, но нашла-таки оригинал - теперь у меня есть серьги от Chanel всего за $25"

"Урвала это ожерелье на барахолке. Каждый раз, как надеваю, получаю миллион комплиментов"

"Не смогла пройти мимо этой сумки - все из-за одной единственной детали на ней"

"Никогда бы не подумала, что найду такое в комиссионке"

«Я нашла туфли Кэрри Брэдшоу, неношеные Manolo Blahnik, всего за $10.75. Думаю, мне в жизни так больше не повезет»

"Мне досталась сумка от Ralph Lauren всего за $27.99. Стоит ли говорить, что ее настоящая цена - $3,600?"

"4 года назад мой отец купил это винтажное свадебное платье для меня и пошутил, что это для моей свадьбы. Теперь у меня свадьба на носу и я в раздумьях"

"Сумка от Ralph Lauren, за которую я отдала буквально в 100 раз меньше, чем оригинальная цена"

"Новенькие ботинки моего размера! Эх, были бы они еще яркие. Но я все равно в восторге от них"

"Обнаружила сегодня в антикварном магазине эту очаровательнейшую брошь за копейки. Причем она из золота!"

"Моя первая винтажная сумка, причем в идеальном состоянии. Никогда еще так быстро не бежала к кассе"