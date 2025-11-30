15 историй о детях, чья непосредственность — лучший антистресс

Мы привыкли жить по правилам, быть вежливым и переживать, что подумают о нас другие. Но как только в нашей жизни появляются дети, все кардинально меняется. Они рушат все эти шаблоны одним своим появлением. Для них мир — приключение, и они помогают нам смотреть на него так же свободно и открыто.