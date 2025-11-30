"Но хрен там! В первое же утро дочь подбегает ко мне и выдает: «Давай, пока папы нет, будем есть только девчачью еду!"
15 историй о детях, чья непосредственность — лучший антистресс
Мы привыкли жить по правилам, быть вежливым и переживать, что подумают о нас другие. Но как только в нашей жизни появляются дети, все кардинально меняется. Они рушат все эти шаблоны одним своим появлением. Для них мир — приключение, и они помогают нам смотреть на него так же свободно и открыто.
- Муж уехал на неделю к родителям, а мы с 5-летней дочерью остались дома. Думала, что будет ныть и плакать, что папы нет — у них особая любовь. Но хрен там! В первое же утро дочь подбегает ко мне и выдает: «Давай, пока папы нет, будем есть только девчачью еду! Ну там всякие авокадо, пончики, смузи пить и все то, что не любит наш папа». Кажется, со мной у дочери связь все же сильнее, потому что на ту неделю у меня почти такой рацион и планировался. © Мамдаринка / VK
- Вышла я на первое свидание после развода. А дочку оставить не с кем, пришлось брать с собой. Сидим мы втроем, болтаем. И дочка моя смотрит на него не отрываясь. Бедный смущенно говорит: «Давайте в следующий раз уже у меня дома посидим, комедию посмотрим?» И тут моя малявка уверенно выдает: «А ваша жена не будет против?» Я думала, провалилась под землю! Мужик, бедный, просто онемел на месте. Вот это я понимаю, помощница!
- Мы ждали несколько месяцев, прежде чем сообщить сыновьям, что у них скоро будет сестренка. Моя жена путешествует по работе и вернулась из поездки в Англию как раз перед тем, как мы думали, что уже настало время. На следующий день сын пошел в школу, кажется, ему было 5 лет, и рассказал всем учителям: «Мама ездила в Англию и вернулась домой с ребенком в животе». Был неловкий день, мне пришлось всем объяснять, что сын на самом деле имел в виду. © Cczaphod / Reddit
- Сыну 4 года, подходит и говорит мне, что я красивая. Говорю: «спасибо, мне очень приятно, когда делаешь комплименты». Дальше он подошел к мужу и говорит: «Слышал, мама любит когда говорят комплименты». Я смеялась долго. © astro_hvostova
- Муж разбил тарелку. Дочка, когда была маленькой, говорит:
— Ой, папа, что тебе сейчас будет, если мама узнает?
— Так она не узнает, — говорит муж.
— Так я ей скажу. Мне же интересно, что будет. ©_inenglish_
- Я работала в детском саду, и трехлетняя девочка просто взбесилась. Она покраснела, сжала кулачки и закричала: «Ты Урсула!» Это было самое страшное, что она могла придумать, и это было так мило. © vanilla*****pudding / Reddit
- Дочке в школе дали задание нарисовать свою семью. Приносит она рисунок, а я просто застыла! Стоит наш папа, а перед ним дамочка в коротком платье, и он ей наличку дает! Спрашиваю: «Доча, а кто эта женщина?» Молчит. А потом вдруг так стыдливо выдает: «Мам, ну это же ты! Ты же всегда надеваешь свои платья, потом говоришь: „Мне нечего надеть!“, и папа дает деньги, чтобы ты пошла и купила себе что-нибудь!»
- Моя мама любит рассказывать, как в детстве я очень серьезно отчитала мужчину за то, что он пытался перейти дорогу, не держа маму за руку. Он был совершенно взрослым и не знал пожилую женщину, которая стояла рядом с ним, но они послушно взялись за руки и перешли дорогу вместе. Потом я сказала ему, что он хороший мальчик. © ValuableMine9 / Reddit
- В садике дали задание принести на утренник что-то из дома, что нас как семью объединяет. Сидим вечером, ломаем голову, что взять. Игрушки, книжки, фотки, все как-то банально. И тут мой мелкий выдает: «Мам, давай я папин кошелек возьму». Я сначала офигела, переспросила, а он серьезно так объясняет, что папа всегда деньги зарабатывает, нам все покупает, значит это и есть главное, что нас объединяет. Я сижу, ржу сквозь слезы, потому что ну отчасти он прав. Пока мы тут про духовные ценности думаем, ребенок уже все разложил по полочкам. На следующий день пошли в садик с этим кошельком. Воспитательница оценила. © Мамдаринка / VK
- Сыну было 4 года, играл с отцом в прятки. По очереди они считали и прятались, а я в другой комнате смотрела телевизор. Внезапно приходит сын, ложится рядом со мной на диван и тоже начинает смотреть телик. Примерно через полчаса спрашиваю: «А где папа-то наш?» И тут ребенок выдает: «Ой, он же прячется!» Я думала, что они закончили играть, а мелкий, оказывается, просто про отца забыл. Как же я смеялась, когда мы нашли папу за шторкой в ванной. Через полчаса. © Подслушано / Ideer
- Захотелось нам попробовать разводить котят. Нашли, значит, для нашей кошки породистого жениха. Кот приехал, они знакомятся. Тут мой сын интересуется: «Мам, а он у нас насовсем?» Я посмеялась и ответила: «Нет, немного побудет с нами, чтобы у нас котята появились, потом вернем обратно». А сын удивленно выдает: «А почему папу тогда мы не вернули, когда я родился?» Как хорошо, что наш папа этого не слышал. © Палата № 6 / VK
- Диалог с дочкой.
— Мама, давным-давно, когда я была маленькой, я была у тебя в животе?
— Ага!
— А когда я стану такой же большой, как ты, ты будешь у меня в животе?
— Нет, это не так работает, милая. © stupidrobots / Reddit
- Артем, 3 года:
— Мам, а Маша умеет сидеть?
— Нет. А ходить?
— Нет.
А говорить умеет?
— Нет, сынок.
— Ну что же она такая недоделанная. © natalia_mnogomama
- Навещали друзей. Там был их родственник, который постоянно говорил о себе и всем надоедал. Он сделал паузу, чтобы выпить что-то, и тут раздался голос моего четырехлетнего сына: «Папочка, когда этот скучный человек вернется домой?» Всем пришлось изо всех сил стараться не расхохотаться. Кроме, конечно, этого зануды, но он даже не заметил и продолжал нас всех утомлять. Мы извинились и вскоре ушли. И смеялись всю дорогу домой. © Dancinghog**** / Reddit
- Сына записали в секцию дзюдо, и для тренировок общей физподготовки муж сделал ему дома турник. Первые попытки подтянуться у него не получались. Он очень переживал поэтому поводу. Я, чтобы поддержать его, сказала: «Не грусти, сын, я тоже не умею подтягиваться, тренируйся и все получится!» На это мне сын ответил: «Мама, ну ты же взрослая женщина, ты не должна подтягиваться, а я растущий организм, мне всего 10 лет!» Ну вот дожила. Мне-то 36! © Мамдаринка / VK
Когда мне было 8 лет, а маме 28, она рассказала как один парень в трамвае хотел с ней познакомиться. А я подумала: "Вот врёт! Она же уже старая. С такими старыми тетями парни не знакомятся". Смешно вспоминать.