20+ фото из времен, когда трава была зеленее даже на черно-белых снимках
Сегодня каждый день можно делать на телефон сотни снимков, а раньше фотографии были редкостью. К тому, чтобы запечатлеть себя или близких на пленку, обычно готовились. Но иногда фотографу удавалось поймать не постановочные, а спонтанные моменты, которые лучше всего отражают дух времени.
«Счастливые лица ушедшей эпохи, 1983 год»
«Бабушка мне всегда рассказывала, что в молодости не красилась и вообще ничего им не надо было. И тут я нахожу у нее вот такие фото»
«Я в восхищении, а бабушке стыдно. Ну почему?! Теперь для меня бабушка в молодости — как звезда или актриса».
«Это мое детство. Я с банкой. Что это значит — не знаю»
Это не банка, а боксерская перчатка)) я в детстве засовывала туда руки и говорила, что это "боксуньки"😂
- Выглядит как кадр из фильма! © Unknown author / Pikabu
«Мой папа любил модничать, не упускал шанс за границей закупиться модными вещичками»
«Слева я на даче, мне 5 лет. А вот я же, но уже в 20»
«Мы с другом Олегом что-то хомячим»
«Хорошо в деревне летом... Июнь 1985 года»
«Первоклассники, 1956 год»
- Хорошая фотография! Кстати, совместное обучение мальчиков и девочек было введено совсем незадолго до этого снимка, а именно в сентябре 1954 года". © PrPsi / Pikabu
Томск, 7-й класс, 1982-1983 учебный год, переменка на уроке труда
«Я и мама в конце 80-х. Очень люблю эту фотографию!»
Деревенский ухажер
«Мои родители, 1977 год»
Единственная позитивная фотография во всем этом беспросветье. Невеста удивительно красивая.
«Раньше не только трава была зеленее, но и снег белее. На фотке я с дедушкиной машиной»
«Анапа, 1974 год. Держит слона за хобот моя двоюродная сестра Светка, которую я вывезла на море на заработанные в стройотряде деньги»
«Мама в коляске, 1956 год»
- Сейчас за такую коляску ₽ 50 тыс. отдашь, не меньше! © chestopesto20222 / Pikabu
«С папой идем из садика. 1983 год»
- У тебя такой взгляд в бесконечно вечное, будто ты понял жизнь. © Buttercup.Rumple / Pikabu
«Я с мамой, примерно 1990 или 1991 год»
- «Мама очень красивая, а вы — ее маленькая копия». © Lilienskaya / Pikabu
1982 год. А как вчера было
«А это на фото я. Как же давно все это было!»
«Друзья, начало 80-х»
«Мой батя — пижон и стиляга! Это примерно 1970-й год. Зацените очки!»
«Это я и друг мой, Колька. Хорошо помню этот момент: колеса на моем велике очень тяжело вращались по размокшей весенней земле, и Колька весь измазался»
«Обожаю это фото с мамой: оно и слегка жутковатое, и такое милое одновременно! Я будто кукла фарфоровая в маминых руках»
«Мои родители после бракосочетания, счастливые, ровно 55 лет назад»
«Я с мамой у нее на работе. Год, наверное, 1989 или 1990»
Некоторые снимки могут буквально за секунду перенести нас в лето, где живет бабушка, где родители молоды, а мы — юны и полны надежд. И пересматривать их можно бесконечно.
Комментарии
а в чем уникальность этих фото? даже на тематическую подборку не тянет. просто разномастные чб фото.
Какая чудесная подборка. Я будто вернулась в детство, вспомнила молодых родителей. Причём, здесь все - школа, летом в деревне у бабушки, юность, с дружбанами во дворе. Лето, зима, осень, весна. И молодые папа-мама.
Спасибо.
Отличное фото