20+ фото из времен, когда трава была зеленее даже на черно-белых снимках

Сегодня каждый день можно делать на телефон сотни снимков, а раньше фотографии были редкостью. К тому, чтобы запечатлеть себя или близких на пленку, обычно готовились. Но иногда фотографу удавалось поймать не постановочные, а спонтанные моменты, которые лучше всего отражают дух времени.

«Счастливые лица ушедшей эпохи⁠⁠, 1983 год»

«Бабушка мне всегда рассказывала, что в молодости не красилась и вообще ничего им не надо было. И тут я нахожу у нее вот такие фото»

«Я в восхищении, а бабушке стыдно. Ну почему?! Теперь для меня бабушка в молодости — как звезда или актриса».

«Это мое детство. Я с банкой. Что это значит — не знаю»

Выглядит как кадр из фильма! © Unknown author / Pikabu

«Мой папа любил модничать, не упускал шанс за границей закупиться модными вещичками»

«Слева я на даче, мне 5 лет. А вот я же, но уже в 20»

«Мы с другом Олегом что-то хомячим»

«Хорошо в деревне летом...⁠⁠ Июнь 1985 года»

«Первоклассники, 1956 год»

Хорошая фотография! Кстати, совместное обучение мальчиков и девочек было введено совсем незадолго до этого снимка, а именно в сентябре 1954 года". © PrPsi / Pikabu

Томск, 7-й класс, 1982-1983 учебный год, переменка на уроке труда

«Я и мама в конце 80-х. Очень люблю эту фотографию!»

Деревенский ухажер

«Мои родители, 1977 год»

«Раньше не только трава была зеленее, но и снег белее. На фотке я с дедушкиной машиной»

«Анапа, 1974 год. Держит слона за хобот моя двоюродная сестра Светка, которую я вывезла на море на заработанные в стройотряде деньги»

«Мама в коляске, 1956⁠⁠ год»

Сейчас за такую коляску ₽ 50 тыс. отдашь, не меньше! © chestopesto20222 / Pikabu

«С папой идем из садика. 1983 год»

У тебя такой взгляд в бесконечно вечное, будто ты понял жизнь. © Buttercup.Rumple / Pikabu

«Я с мамой, примерно 1990 или 1991 год»

«Мама очень красивая, а вы — ее маленькая копия». © Lilienskaya / Pikabu

1982 год. А как вчера было

«А это на фото я. Как же давно все это было!»

«Друзья, начало 80-х»

«Мой батя — пижон и стиляга!⁠⁠ Это примерно 1970-й год. Зацените очки!»

«Это я и друг мой, Колька. Хорошо помню этот момент: колеса на моем велике очень тяжело вращались по размокшей весенней земле, и Колька весь измазался»

«Обожаю это фото с мамой: оно и слегка жутковатое, и такое милое одновременно! Я будто кукла фарфоровая в маминых руках»

«Мои родители после бракосочетания, счастливые, ровно 55 лет назад»

«Я с мамой у нее на работе. Год, наверное, 1989 или 1990⁠⁠»