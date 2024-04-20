Вторая история - конфуз. Но первое правило при покупке квартиры - менять замки, чтобы в ваше отсутствие старые хозяева не вынесли розетки и лампочки.
20 историй о профдеформации, которая у каждого со своими приколами
По идее, мы должны грамотно чередовать работу и отдых, уделять время семье и саморазвитию да еще и не забывать вести здоровый образ жизни. Но для большинства из нас — это лишь мечты. Многие так упахиваются на работе, что порой забывают, как зовут родственников и в каком классе учатся их дети. А герои нашей статьи так перетрудились, что насмешили окружающих до слез.
- Работаю официантом. Недавно шла мимо парковки и автоматически громко и с улыбкой сказала жующим в тачке парням: «Приятного аппетита!» Видели бы вы их лица, один даже поперхнулся от неожиданности. © Подслушано / Ideer
- Ночь. Возвращаюсь домой из командировки. 12 часов в дороге, голодная, уставшая и злая. Звонить мужу не стала, жалко будить. Открываю дверь, слышу шум из спальни. Бросаю вещи, бегу туда с криком: «Совсем обалдел!» Включаю свет и вижу в своей постели незнакомых людей. Немая сцена. И тут я вспоминаю, что мы недавно съехали из этой квартиры, а ключи я сдать забыла. Вернулась «домой» на автопилоте. Вот это я заработалась! © Подслушано / Ideer
- Когда я работал в аэропорту, мне приходилось несколько раз за день кричать: «Следующий, пожалуйста!». Однажды я целую неделю работал допоздна и жутко устал. По дороге домой с работы я решил заехать в закусочную. Остановился, чтобы сделать заказ, и проорал в динамик: «Следующий, пожалуйста!» © Etchisketchistan / Reddit
- Как-то работала в строительном маркете. И мы вместо чека выдавали накладные. Клиентов нужно было спрашивать после покупки: «Накладная нужна?». А в то время я жила с парнем. В итоге однажды ночью парень просыпается, а я ему спросонья: «Ты куда?». Он: «В туалет». Я: «Накладная нужна?» © iulia.bulgaru
- Это было много лет назад. Я тогда работала в школе. Стою с коллегой на остановке, ждем автобус. Говорим, естественно, про школу. Подходит наш автобус, заходим, и не знаю, что у меня в голове щелкнуло, может мне салон автобуса класс напомнил, а пассажиры — детей за партами. В общем, я громко и четко на весь автобус выдала: «Здравствуйте! Садитесь». Ничего не скажу про реакцию пассажиров, уткнулись с коллегой друг в друга, давясь от смеха. Проехали только одну остановку и буквально вывалились из автобуса © Екатерина / ADME
- Работал официантом 16 часов, вышел, уставший, с работы. Поехал домой, а на выходе таксисту сказал: «Вам все понравилось?» © habiboov
- Ехал тут на днях в автобусе, подошла кондуктор. Обилечивает всех, доходит до меня и, отрывая мне билет, неожиданно выдает:
— Пакет нужен?
Я не растерялся и ответил:
— Спасибо, в руках донесу.
— Ой, простите, на автомате сказала: 10 лет проработала на кассе супермаркета, а тут лишь второй день работаю.
Плохое настроение как рукой сняло. © dizcook / Pikabu
- Я — врач-педиатр. Как-то с мужем пришли в магазин электроники выбирать новый ноутбук. К нам подходит консультант и начинает рассказывать о характеристиках компьютера. Я хотела спросить: «Есть ли антивирус на компьютере?», — а спросила с серьезным лицом: «Есть ли на этом компьютере противовирусные?». Муж ржет, консультант в недоумении, а я не понимаю, что не так-то. © alexandrovaolga
- Я работаю с дошкольниками. Чтобы приучить их мыть руки и сделать это более приятным, я обычно напеваю вместе с ними песню. Мы пошли с друзьями потусить в кафе, зашли в туалет, и я по привычке запела: «Мой руки каждый день, натирай их мылом. Будет микробам нехорошо, будет им уныло». © superpie5 / Reddit
- Я уже бешу свою девушку привычкой обращать внимание на некачественную постройку дома или общественного здания. Теперь каждый раз как мы идем в новое место, и я начинаю оглядываться на какое-то строение, она с ходу требует, чтобы я помалкивал, так как устала слышать мою профессиональную критику того, какими методами оно возведено. © DarkoEnterprises / Reddit
- Я ежедневно ездил на автобусе на работу около 4 утра. Жена отвозила меня на остановку, чтобы мне не приходилось оставлять там машину на 14 часов. И вот к нам на некоторое время подселилась подруга жены. Она искала работу и дом в нашем районе. Она вставала рано, поэтому решила дать жене поспать и отвезти меня к остановке самостоятельно. Когда мы доехали до остановки, я привычным жестом наклонился и поцеловал ее на прощание. Она посмотрела на меня ошеломленно, а я в миг покраснел, когда понял, что вычудил, и сказал: «Извини, это привычка». А потом еще несколько дней жена подкалывала меня тем, что я «приставал» к ее подруге. © LegendOfBobbyTables / Reddit
- Обожаю обувь на высоких каблуках. Хожу я как-то на работе, а одна нога почему-то подкашивается и выворачивается. Сижу и потираю ее под стулом. И только под конец рабочего дня один из коллег робко спросил: «А сейчас модно что ли, когда один каблук толстый, а другой тонкий?» И только в семь вечера я понимаю, что я в разных ботинках и весь день хромаю, потому что один ниже другого на 5 сантиметров. Кажется, уже пора в отпуск. © Подслушано / Ideer
- После доставки пиццы пошел работать в обычную доставку. Отдавал стройматериал и на прощание сказал: «Приятного аппетита». И, думая об этой тупости, просто сел в машину и уехал. © guess.ask
- Раньше работал водителем автобуса. И, возвращаясь домой на своей собственной машине, по привычке притормаживал на автобусных остановках. © Tink_650 / Reddit
- Я, когда секретарем работала в эру механических пишущих машин, пальцами абсолютно у любых орехов могла скорлупу сломать. Просто большим и указательным сжимала орех, а потом ядро доставала. Ну и почти любую гайку открутить могла. © Olga.Sergeeva / Pikabu
- Я — парикмахер. Неделю работала без выходных и так устала, что еду в метро и машинально поправляю волосы девушке. Тут она стала туда-сюда вертеться, а я возьми и скажи: «Можно, пожалуйста, не двигаться!». Видели бы вы ее лицо в этот момент! © orlova_kavsa
- Муж — инженер СКС [СКС — структурированные кабельные системы, т.е. системы, которые отвечают за подключение компьютеров, серверов и других цифровых устройств к единой структуре, прим. ADME]. Как-то, помню, были мы в отпуске, едем на фуникулере, я восторгаюсь видами гор. И периодически слышу от мужа: «Ну ни фига себе, ого, во дают!» После чего он мне показывает на телефоне сумму и говорит: «Вот им во сколько обошлось видеонаблюдение!» Это он заметил какие-то навороченные камеры на столбах и все время на фуникулере не природу созерцал, а пересчитывал столбы и количество камер на них... © CatKate / ADME
- Работала официантом. После 12 смен подряд пошла с друзьями в кафе. А по пути в туалет забрала грязные тарелки с соседнего столика. © a.mnlv
У меня сувенирный магазин, где можно найти всё от магнитиков до футболок.
Перед Новым Годом мы с мужем поехали в молл закупить подарки родственникам. Я очнулась, когда муж легонько тронул меня за плечо, сказав: "Имярек, ты тут не работаешь!"
Оказывается, я стояла и минут 10 поправляла стопки с футболками. Перескладывала их и укладывала в ровные стопочки:(
- Мама моя работала медсестрой в хирургическом отделении. Как-то пришла поздно вечером домой с дежурства и завалилась спать. Отец сидел и смотрел телевизор, а она встала с закрытыми глазами, подошла к нему и говорит: «Та-а-ак, быстро все по палатам! Отбой!» И пошла дальше спать. Отец, конечно, слегка выпал в осадок, но указ выполнил. © Annge / Pikabu
- Муж уехал в командировку, остались мы вдвоем с кошкой в квартире. И вот после тяжелого рабочего дня прихожу домой, громко здороваюсь с хвостатой. А она из комнаты басом отвечает мне: «Привет!» Оказывается, я совсем заработалась и забыла про брата мужа, который приехал, чтобы доделать ремонт на балконе. © Подслушано / Ideer
Вот еще небольшая подборка статей, героям которых бывает непросто найти общий язык с окружающими.