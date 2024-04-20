20 историй о профдеформации, которая у каждого со своими приколами

По идее, мы должны грамотно чередовать работу и отдых, уделять время семье и саморазвитию да еще и не забывать вести здоровый образ жизни. Но для большинства из нас — это лишь мечты. Многие так упахиваются на работе, что порой забывают, как зовут родственников и в каком классе учатся их дети. А герои нашей статьи так перетрудились, что насмешили окружающих до слез.