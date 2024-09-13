15+ историй про сессии, которые бывшие студенты так и не смогли забыть

20 неадекватных поручений от начальников, которым явно не подарят кружку «Лучший в мире босс»
Народное творчество
2 года назад
У каждого студента — свои методы подготовки к экзамену. Кто-то усиленно учит материал в течение семестра, кто-то пишет шпаргалки, а самые отчаянные пытаются «проглотить» содержание учебника за одну ночь. В этой статье собраны занятные истории, которые произошли во время сессий.
Еще больше историй про опоздания можно почитать здесь.
В этой статье мы собрали другие истории об экзаменах и курьезах из студенческой жизни. Но бывшим школьникам тоже есть, что рассказать о преподавателях и соучениках.