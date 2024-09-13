15+ историй про сессии, которые бывшие студенты так и не смогли забыть

У каждого студента — свои методы подготовки к экзамену. Кто-то усиленно учит материал в течение семестра, кто-то пишет шпаргалки, а самые отчаянные пытаются «проглотить» содержание учебника за одну ночь. В этой статье собраны занятные истории, которые произошли во время сессий.

На уроках английского мой сосед по парте постоянно пытался у меня списать. Иногда я позволяла ему это сделать, но порой отказывала. Как-то раз на экзамене он снова попытался у меня все сдуть. Я плохо себя чувствовала, поэтому не стала реагировать, мол, пусть пишет. В итоге он так увлекся, что переписал вообще все. Даже мои имя и фамилию. © Paulina Márquez / Quora

Сдаю экзамен по зоологии позвоночных, самочувствие не очень. Первый вопрос знаю очень хорошо и бодро отвечаю, а вот ответить на второй вопрос не могу. Пытаюсь создать видимость того, что знаю, но препод меня прерывает и спрашивает: «У нас здесь водится белоплечий орлан. Какие орланы еще есть?» Я осторожно отвечаю: «Белоголовый?» Препод кивает: «Хорошо! А еще?» И тут уже я уверенно выдал: «Белохвостый?» В итоге сдал я на четверку. © flame.777 / Pikabu

Готовилась всю ночь к экзамену и проспала. Прилетаю в аудиторию и сходу начинаю рассказывать все, что в голове засело. А препод почти не слушает и с улыбкой мне: «Пятерка устроит?» Гляжу в экзаменационный лист — а там даже у заядлых прогульщиков 4 да 5. Удивленно спрашиваю, мол, как так-то? А он в ответ: «Да я все равно с первого числа увольняюсь, будете вспоминать меня добрым словом». Мировой мужик! © Подслушано / Ideer

Еще больше историй про опоздания можно почитать здесь.

К экзамену особо не готовилась: знала, что смогу списать, да и препод добрый. В аудитории села за последнюю парту и достала потихоньку шпаргалки. А преподаватель смотрит на меня пристально и молчит. Я распереживалась, говорю: «Что-то не так? Может, ближе сесть?» А он мне: «А вы билет тянуть собираетесь?» Пятерку я все-таки получила. © Подслушано / Ideer

Когда все сдавали экзамены, я лежала в больнице. Один экзамен поставили «автоматом», а перед вторым мне позвонили и сказали: «У тебя билет номер 6». Ну ладно. За 2 дня до экзамена меня выписали. Пошла в библиотеку, набрала книг, выучила и явилась на экзамен. Подхожу тянуть билет и говорю преподавательнице, мол, мне нужен шестой. Она взглянула на меня удивленно и дала его. Экзамен я сдала. А потом выяснилось, что у студентов была схема раскладки билетов и тянуть нужно было самой. © Подслушано / Ideer

Как-то раз во время экзамена у препода зазвонил телефон. Вместо того, чтобы выключить его или выйти в коридор, она медленно прошла через всю аудиторию и сказала: «Помогите выключить его». Телефон звонил несколько минут, но она даже не пыталась его выключить. © ImNotSarcastic0 / Reddit

Идет экзамен по социологии, вдруг сидящий рядом со мной парень уснул и стал громко храпеть. В аудитории находилось около 40 человек, и все еле сдерживались, чтобы не расхохотаться. Даже преподаватели улыбались. А потом храп стал таким оглушительным, что преподу пришлось его разбудить. © False_Ad3403 / Reddit

Был у нас один препод, который во время лекции мог внезапно начать рассказывать какие-то левые истории, прям заносило его. А еще в нашей студенческой компании был странный парень. Как только кто-то начинал что-то рассказывать, он без конца перебивал фразой: «Причем тут...?» Ему многократно говорили, чтобы он сначала дослушал собеседника, а уже потом встревал. Но все было бесполезно. Однажды кто-то ляпнул: «А слабо нашему преподу такое сказать?» Его все поддержали: «Да-да, попробуй, у него же реально истории ни к селу ни к городу». И вот когда препода в очередной раз занесло, этот чудик выдал свое любимое: «А причем тут...?» Экзамен завалил, из института был отчислен. © Подслушано / Ideer

Был у нас в универе профессор. Одной группе он на зачете сказал открыть форточку. А когда они открыли, то сказал: «О, халява прилетела!» — и поставил всей группе зачет. Разумеется, все это рассказали второй группе. Те в предвкушении пришли на зачет, ждут. Профессор снова просит открыть окно. А потом как выдаст: «Халява улетела» — и начал принимать зачет. © Нина Пузравина / ADME

Помню, как нас готовили к экзамену по литературе. Нам сказали: «В билете будет вопрос про ваше мнение насчет произведения. Так вот, ваше мнение никого не интересует, держите его при себе. А писать надо так, как написано в учебнике». По-моему, это очень даже соответствует реальной жизни. © biosirb / Pikabu

Встречалась я на третьем курсе с парнем, который постоянно говорил о том, как ему уже хочется работать и как ему не хватает денег, а мы студенты медицинского. Я себе тихонечко подрабатывала санитаркой и набиралась опыта. Посещаемость у меня была выше, чем у него, и оценки, соответственно, тоже. К тому же еще находила время гулять с друзьями и уделять внимание ему. По перед самой сессией он бросил меня фразой: «Времени у меня на любовь к тебе нет!» Сессию я сдала без пересдач, а он бегал и сдавал экзамены еще долго. © Подслушано / Ideer

Однажды сдали мы с друзьями экзамен, стоим потом, разговариваем, и один спросил: «А как вы ответили на 10-й вопрос?» Другой тут же ответил: «Так там же их было всего 8». Оказалось, что он не перевернул листок с заданиями, а на обороте были еще вопросы. Это был единственный раз, когда я увидел, как кто-то побледнел. Этот парень очень хотел стать врачом, так что для него это был небольшой провал. © madjackslam / Reddit

Идет экзамен по строительной механике. Вопросы реально сложные. Проходит примерно час, и один студент встает и громко выдает: «К черту все это, я пас!». И просто уходит. Через 10 секунд встает другой парень и говорит: «Я тоже». © Watsis_name / Reddit

Первая сессия, последний экзамен, день рождения. Все условия для того, чтобы получить хороший результат. Тяну билет, иду отвечать, препод поздравляет с днем рождения, смотрит в зачетку, где только четверки, и ставит «три» со словами: «Как жаль, что первая тройка, да еще и в день рождения». © Подслушано / Ideer

Сдавала экзамен по психологии. Вытягиваю билет, начинаю рассказывать. Вдруг препод поднимает на меня глаза и перебивает словами: «Вы бы еще голой пришли!» Не понимаю, в чем дело. А он кивает на грудь и говорит: «Вон бельишко навыкат». Обалдеть! Опускаю глаза, а у меня там красная кофта аккуратно выглядывает из-под выреза свитера тонкой и ровной полосочкой, словно бюстгальтер. Начала объяснять ему, что недоразумение вышло, но он даже слушать не стал. Поставил мне в итоге трояк и испортил настроение на целый день.

Экзамен по биологии. Препод была на высоких каблуках. Но когда ей нужно было пройти по аудитории, она снимала туфли и ходила в следках. © ProfessionalId***233 / Reddit

На первом курсе был экзамен по высшей математике. Преподаватель дерет три шкуры, всего пара четверок. На «десерт» оставила тех, кто пятерку хотел. И вот собирает она наши зачетки, ставит всем подряд «отлично». Мы в шоке говорим: «Ну спросите хоть что-нибудь!» На что она с невозмутимо выдает: «Сколько будет пятью пять?» Самая нереальная сдача экзамена. © Подслушано / Ideer

Сдавал в универе экзамен по философии. Учился заочно, поэтому материал знал так себе. Тяну билет, вижу, что ответа не знаю. Начал отвечать так, чтобы звучало логично. Препод слушала меня, подперев ладонью щеку. Потом задала несколько дополнительных вопросов. А после моего ответа как выдала: «Вы не правы! Но в вашем ответе все так обоснованно, что я не могу вам возразить. Отлично!» © Николай Киричек / ADME

Экзамены в моей жизни были разные: провальные и блестяще сданные. Но самым страшным был тот, который я принимала у своей сестры. Меня трясло, я не могла на нее смотреть спокойно — так переживала, что она ошибется! Она отвечала прекрасно, но один раз ошиблась, и я поставила ей четыре, хотя любого другого студента в этой ситуации вытянула бы на пять. Зато подозрения других студентов, что она учится по блату, сразу исчезли. © Подслушано / Ideer