15+ историй о ветеринарах и пушистых пациентах, с которыми не соскучишься

У сватов есть кошка. Ей надо было сделать какую то прививку, и сват посадил её в переноску и отвёз к ветеринару. Но там кошка не захотела вылезать наружу. Чем только её не выманивали, ни в какую. Тогда сват перевернул переноску, чтобы она выпала. Но она так вцепилась, что не могли её даже вытряхнуть. Бедное животное перенесло такой стресс. Прививку ей так и не сделали.