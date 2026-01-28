20+ историй, которые доказывают, что дружба между мужчиной и женщиной существует, но есть нюансы
Существует ли дружба между мужчинами и женщинами? Этим вопросом задаются многие. Кто-то сам дружит, но может хотел бы перейти на другой уровень отношений. Кто-то смотрит на друзей своих партнеров и терзается ревностью, нет ли там романтической подоплеки. Сколько людей, столько и мнений. Но ведь дружба бывает очень разной. Именно об этом мы собрали истории, которые вошли в статью.
- У мужа есть и друзья, и подруги. И у меня есть друзья мужского пола. Мы никогда не проверяли телефоны друг друга, я считаю, это крайняя степень неуважения — лезть в личное пространство. Муж — не моя собственность, как и я не его. И да, мир действительно слишком многогранен, чтобы крутить его вокруг одного человека. © Anastasia Ananieva / VK
- На мой взгляд, очень редко можно встретить настоящую дружбу без каких-либо чувств с обеих сторон. Обычно в какой-то момент у кого-то появляются чувства, или же человек начинает об этом думать. © DueOccasion2778 / Reddit
- Я — мужчина, у меня несколько близких подруг, и я не испытываю к ним никаких романтических чувств. Это работает в обе стороны. Единственное, что иногда может пострадать в таких ситуациях, это ваши отношения с другими людьми, с которыми вы пытаетесь встречаться. Но даже тогда это можно решить, познакомив свою вторую половинку с подругой. © Blastspark01 / Reddit
- Мой лучший друг на работе — женатый мужчина. Мы дружим уже более 4 лет и наши отношения абсолютно платонические. Я помолвлена с мужчиной моей мечты, и мы с женихом были на свадьбе у друга. У меня также есть еще один друг, с которым я познакомилась на форуме автомобильного клуба. Я побывала на его мальчишнике и свадьбе. Он никогда не пытался завязать со мной отношения, и мы в основном просто вместе работали над машинами, это было здорово. © murphSTi / Reddit
- Близкого друга бросила девушка. Я приехала к нему, чтобы поддержать. Включили любимый фильм, чаек с вкусняхами устроили, балдеем на диване. И тут мне мой приятель, еле сдерживаясь, говорит: «Юль, а, может, ну их, этих женщин?» Я посмеялась с этих его слов. Потом он реально на бизнесе сфокусировался и год на свидания не ходил, пока случайно не встретил свою нынешнюю супругу.
- Часто пишут, что дружба между мужчиной и женщиной невозможна. А у меня есть пример, доказывающий обратное. В универе есть компания: четыре парня и четыре девушки. У каждого из них есть партнеры (не из их компании). На четвертом курсе они практически одновременно съехали от родителей на съемные квартиры и стали помогать друг другу с переездом и ремонтом. © Палата № 6 / VK
- У меня дружба с женщиной, которая на 20 лет моложе меня. Было время, когда я чувствовал, что я ей немного нравлюсь, но я понимал, что недостаточно богат для нее, поэтому никогда не пытался завести отношения дальше дружбы. Шесть лет спустя мы практически лучшие друзья, я получил крупное наследство и вложил большую его часть в два ее бизнеса, и мы обсуждаем еще один бизнес, который она запускает, и она рассказывает мне о своей сильной симпатии к одному парню. Могу с уверенностью сказать, что мы останемся только друзьями. © FoxOpposite9271 / Reddit
- В универские годы я близко подружилась с одним парнем. Мы общались постоянно. И в какой-то момент решили попробовать отношения. В итоге 3 года ада, я потеряла и веру в отношения и друга. С тех пор решила, что друзья — отдельно, любовь — отдельно. Дружу с кучей мужчин без каких-либо романтических намеков.
- Конечно, дружба между мужчиной и женщиной есть. Все, что нужно сделать, это не пытаться замутить буквально с каждым встречным. У меня было много подруг. В некоторых дружеских отношениях присутствовала игривость, в других — нет. Некоторые были ко мне неравнодушны (или наоборот), а некоторые — нет. С некоторыми я даже встречался и подружился после расставания. Некоторые — это подруги из смешанной компании, где я встречался с другими людьми, но не с ними. Некоторые — подруги моей девушки, с которыми я подружился, некоторые — подруги или жены моих друзей. Некоторые — это просто люди, с которыми я познакомился на работе или в другой компании, с которыми мне приятно общаться, без какой-либо романтической составляющей. Все они — абсолютно искренние друзья. © NotABonobo / Reddit
- В колледже я была безумно влюблена в своего друга. Несколько раз приглашала его к себе, ничего из этого не вышло, и я думала, что он просто не понял намеков. Пару лет спустя я призналась ему во всем, а он выдал, что все знал с самого начала и ловко избегал моих ухаживаний. © elyouseewhy / Reddit
- Я была влюблена в своего лучшего друга три года. Мы все делали вместе. Ходили в кино, смотрели сериалы по вечерам, ходили в походы и так далее. Он даже заходил ко мне на работу поговорить. Мы дарили друг другу подарки, и все думали, что мы встречаемся. Он даже поощрял эти слухи, когда мы появлялись на публике. Но ничего из этого не вышло. Он начал встречаться с другой, и я почувствовала, что мне нужно быть откровеннее. Я сказала ему, что люблю, и он не разговаривал со мной целый год. В сентябре он женился. Сейчас я помолвлена, так что, думаю, в итоге все сложилось как нельзя лучше. © Unknown author / Reddit
- Я познакомилась с ним через бывшего парня на втором курсе колледжа. Мы очень сблизились, и я познакомила его со своей лучшей подругой. Они встречались несколько раз, но ничего не вышло. На последнем курсе мы тайно начали встречаться и с тех пор вместе. Я очень счастлива! © eatmyrobot / Reddit
- Я сходила на 5-6 свиданий с парнем, которого знаю много лет. Вчера он написал мне: «Мне очень нравится проводить с тобой время. Я знаю, что мы не пара, но вижу, что мы можем стать отличными друзьями». Сегодня он пригласил меня на обед и рассказал о свидании, которое у него было вчера вечером. © funny-chubby-awesome / Reddit
- Мы «познакомились», когда нам было по 6 месяцев, потому что наши родители дружили. Потом мы стали очень хорошими друзьями, но у него была девушка, а у меня парень. В итоге каждый расстался со своей половинкой, и вот мы вместе уже почти 3 года и безумно влюблены друг в друга. © kindapreppyveg / Reddit
Не согласна с постом ниже. Дружбу можно найти и в зрелом возрасте. Был у меня коллега, классный чел, примерно моего возраста, т.е. одна база воспитания. У меня 2 детей, у него тоже, примерно того же возраста. Но совершенно не мой типаж мужчины. И безумно влюбленный в свою супругу спустя 12 лет брака. Но это не мешало нам после работы еще по 1,5-2 часа обсуждать какие-то дела, вопросы, темы, просить или давать совет и т.п.
Жаль, разъехались, теперь только списываемся порой.
- Такое существует, но, думаю, есть некоторые ограничения. Например, это могут быть друзья детства или друзья семьи. Но если это кто-то, с кем они познакомились во взрослом возрасте, то, честно говоря, я не думаю, что это чистая дружба. Дружба — это разновидность любви. А любовь может расти. © Big-Recognition7722 / Reddit
- Есть пара друзей-мужчин, с которыми у меня настоящая дружба безо всяких подтекстов. Но в большинстве случаев, с которыми я сталкивалась в жизни, в паре друзей мужчина-женщина кто-то кому-то нравится больше, чем друг. © Море Дождей / ADME
- Мы с другом давным-давно договорились, что если до 30 не встретим свою любовь, то распишемся и будем жить вместе. И вот, на мое 30-летие он мне говорит: «Ну, что насчет свадьбы?» Я аж поперхнулась. А он спокойненько выдает: «Я тут встретил девушку недвно. Она та самая. Так что свадьбе быть. Ты же будешь моим „другом жениха“?» Ну конечно буду. Мы дружили всю жизнь и собираемся дружить еще столько же.
- Мы живем неподалеку и проводим много времени вместе, поэтому большинство людей считают нас парой. Мы смеемся над этим, но мне все равно кажется странным, что многие сразу делают такой вывод. © ****ing_hurtstone / Reddit
- С первого курса дружу с девушкой. Прошло уже 6 лет, она вышла замуж, я женился. Дружим семьями. © Andreї Sinitsyne / VK
- Мы были друзьями. Однажды я пришла к нему домой на день рождения. Дверь была приоткрыта, вошла его собака и рыкнула на меня. Неделю спустя я спросила его, хочет ли он встречаться со мной. Он ответил: «Мы не можем встречаться. Моя собака тебя не любит. Надеюсь, мы сможем остаться друзьями». Вот так собака отправила меня во френдзону. © unicornshiznett_lol / Reddit
- У меня много близких друзей противоположного пола, и дело не в каких-либо личных границах. Просто нет интереса друг к другу, но мы наслаждаемся общением как личности. © ******face6000 / Reddit
- Я безумно влюблена в одного парня. Он оплачивает мои обеды, однажды приготовил мне ужин, предложил познакомиться с моими родителями. Звучит неплохо, правда? На прошлой неделе мы были в кафе с друзьями, он сказал: «Да, она — лучшая подруга на свете!» — и попытался дать мне «пять». Я стала свидетельницей своего собственного момента френдзоны. © pay4******** / Reddit
А вы как считаете, может существовать чистая дружба между мужчиной и женщиной?
