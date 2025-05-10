16 родственников, чьи поступки смело можно сохранять в золотой фонд семейных баек
Фотоподборки
14 минут назад
Наша семья — это самые близкие и любимые люди на свете. И поэтому когда кто-то из родственников отчебучивает что-то из ряда во выходящее, никто не упустит шанса над ним по-доброму подтрунить.
«Мой младший брат съехал от нас две недели назад и впервые решил приготовить себе пиццу»
«Вы только посмотрите, что мама сотворила с моей футболкой!»
- Чувак, это по-настоящему гениально! © Mindless_Ad1954 / Reddit
«В прошлом году мама испекла торт на мой день рождения. Соль в том, что мне исполнилось 28 лет»
«Мой брат забыл, что у него в духовке пицца, и вот те на»
- Ой, какой пушистик! Мне так нравится, что я даже не могу возмущаться! © ibneko / Reddit
«Моя сестрица решила, что ей нужно есть больше овощей. Она сама придумала этот чудо-блюдо из морковки и фасоли»
«Брат взял почитать одну из моих книг и вот в каком виде он ее вернул»
«Вот так живет мой племянник»
«То, как выглядит холодильник моего брата, многое говорит о его личности»
«Вместо того, чтобы купить маленькую дорожную зубную щетку, мой брат просто распилил пополам свою»
«Сестра во время готовки использует только белую часть лука, а все это она собиралась просто выбросить»
«Если заглянуть в холодильник моего брата, то может сложиться впечатление, что он вообще не ест»
«Мой брат насыпал обычный белый сахар в емкость, где был коричневый сахар. На мое возмущение он ответил, мол, какая разница, если и то, и другое — сахар?»
«Только взгляните на питомца, которого завела себе моя мама»
«Гостил в выходные у брата и наткнулся на это»
«Испек этот пирог на годовщину свадьбы моих родителей, а мой брат додумался сделать это»
«Мой брат не смог пройти мимо распродажи в магазине и накупил себе 220 банок рыбных консервов»
Начитаются учебников по арифметике, "Вася купил 100 арбузов, а Петя в два раза больше", а потом бесчинствуют😒 Всё эти новые веяния
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Семейные фото — это целый кладезь ярких моментов, за которыми стоят самые ценные воспоминания в нашей жизни. Вы только взгляните на эти подборки снимков, от которых так и веет ностальгией:
Фото на превью QuackingDanger / Reddit
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