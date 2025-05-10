16 родственников, чьи поступки смело можно сохранять в золотой фонд семейных баек

Наша семья — это самые близкие и любимые люди на свете. И поэтому когда кто-то из родственников отчебучивает что-то из ряда во выходящее, никто не упустит шанса над ним по-доброму подтрунить.

«Мой младший брат съехал от нас две недели назад и впервые решил приготовить себе пиццу»

«Вы только посмотрите, что мама сотворила с моей футболкой!»

«В прошлом году мама испекла торт на мой день рождения. Соль в том, что мне исполнилось 28 лет»

«Мой брат забыл, что у него в духовке пицца, и вот те на»

Ой, какой пушистик! Мне так нравится, что я даже не могу возмущаться! © ibneko / Reddit

«Моя сестрица решила, что ей нужно есть больше овощей. Она сама придумала этот чудо-блюдо из морковки и фасоли»

«Брат взял почитать одну из моих книг и вот в каком виде он ее вернул»

«Вот так живет мой племянник»

«То, как выглядит холодильник моего брата, многое говорит о его личности»

«Вместо того, чтобы купить маленькую дорожную зубную щетку, мой брат просто распилил пополам свою»

«Сестра во время готовки использует только белую часть лука, а все это она собиралась просто выбросить»

«Если заглянуть в холодильник моего брата, то может сложиться впечатление, что он вообще не ест»

«Мой брат насыпал обычный белый сахар в емкость, где был коричневый сахар. На мое возмущение он ответил, мол, какая разница, если и то, и другое — сахар?»

«Только взгляните на питомца, которого завела себе моя мама»

«Гостил в выходные у брата и наткнулся на это»

«Испек этот пирог на годовщину свадьбы моих родителей, а мой брат додумался сделать это»