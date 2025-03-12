15+ человек показали снимки своих мам, красоте которых можно позавидовать
Фотоподборки
24 минуты назад
Красота мамы для каждого ребенка своя. И как же приятно, когда мы находим время посмотреть их старые фотографии. На этих снимках запечатлена не только их внешняя красота, но и особое тепло. Каждая фотография — это кусочек прошлого, полный любви и нежности.
«Моя мама в 1980-х. К счастью, многие говорят как я на нее похожа»
«Тут моей маме 19 лет. 1962 год»
«Моя мама в 1973 году»
«Мама в 1970-х. Это самый красивый человек, которого я знаю»
«А вот моя мама в 1980-х»
«Моя мама в 1977 году выглядела гораздо круче, чем я когда-либо надеюсь быть»
«Мама в 1970-х»
- Вау! Я мог бы быть твоим отцом! © Mutantdogboy / Reddit
«Любимая фотография моей мамы. Ей сейчас почти 70, и она все такая же крутая»
«Май 1986 года»
«Нашла этот бриллиант, когда разбирала старый хлам. Мама в 1969-м»
- Как будто фотошоп! © BelowMikeHawk / Reddit
«А вот и моя мамуля»
«Моя мама в 1977 году и сейчас»
«Моя мама где-то в начале 1980-х»
«Моя потрясающая мама. Здесь она еще подросток. Где-то в начале 1940-х»
«Мама в свой медовый месяц, 1967 год. Да, ей тут 23»
«Примерно 1990 год. Мама тогда только начала встречаться с отцом»
«Моя мама в конце 1980-х»
Мама — человек, которым хочется гордиться. Пользователи соцсетей решили поделиться снимками своих прекрасных мам и показать их красоту.
Фото на превью shelly887 / Reddit
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