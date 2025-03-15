20+ мам и бабушек, от чьих архивных фотографий ну просто глаз не оторвать

Наверное, многие из нас хотя бы раз перебирали старые фотоальбомы. Интересно, насколько выразительными и самобытными были образы женщин в прошлом веке! Еще удивительнее, как с годами их красота не угасала, а словно расцветала по-новому. В сети люди выложили фото своих мам и бабушек, а некоторые даже показали, как те менялись с возрастом.
«Это платье моя бабушка сшила своими руками. В тот же день дедушка сделал ей предложение»
«Мой дедушка и его мама, 1946»
«Моя бабушка в 1968 году. Мои волосы — точно ее гены»
«Моя бабуля, 1952 год. Скучаю по ней»
«Бабушке моего мужа стукнуло 96, а вот она в молодости»
«Моя прекрасная мама, 1952 год»
«Мама в 80-х. Она говорила, что меняет прически так же часто, как люди меняют одежду»
«Бабушка в 1950-е годы. Она всю свою жизнь пела и выступала в женском трио»
«Мама работала бортпроводницей в 70-х. У нее было сшитое на заказ платье из Китая.»
«Моя мама с Брюсом Ли в 1970»
«Красавица мама. На первом фото в 32 года, а на втором в 93»
«Мама с папой в 1974 году. Только что отпраздновали Золотую свадьбу»
«Свекровь в начале 70-х. Друзья моего мужа продолжают говорить, что влюблены в нее»
«Моя мама и ее подруга в компании участников группы Motörhead в 1977 году»
«Прадедушка и прабабушка в день свадьбы в 1917 году. Прадедушка был портным и сам сшил платье для прабабушки»
«На фото моя бабушка на фоне строительства Сиднейского оперного театра»
«Мама в 70-е годы. Отец называл ее куколкой»
- Поразительно, что тренд на такие брови продержался до начала 2000-х годов. © a-very- / Reddit
«Моя прекрасная бабушка в 16 лет и в 71»
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