20+ мам и бабушек, от чьих архивных фотографий ну просто глаз не оторвать

Наверное, многие из нас хотя бы раз перебирали старые фотоальбомы. Интересно, насколько выразительными и самобытными были образы женщин в прошлом веке! Еще удивительнее, как с годами их красота не угасала, а словно расцветала по-новому. В сети люди выложили фото своих мам и бабушек, а некоторые даже показали, как те менялись с возрастом.

«Моей маме 16 лет»

«Это платье моя бабушка сшила своими руками. В тот же день дедушка сделал ей предложение»

«Моя мама в начале 80-х»

«Мой дедушка и его мама, 1946»

«Моя бабушка в 1968 году. Мои волосы — точно ее гены»

«Моя бабуля, 1952 год. Скучаю по ней»

«Мама и ее сестры, 60-е»

«Бабушке моего мужа стукнуло 96, а вот она в молодости»

«Моя прекрасная мама, 1952 год»

«Мама в 80-х. Она говорила, что меняет прически так же часто, как люди меняют одежду»

«Бабушка в 1950-е годы. Она всю свою жизнь пела и выступала в женском трио»

«Моя бабушка, 1946 год»

«Мама работала бортпроводницей в 70-х. У нее было сшитое на заказ платье из Китая.»

«Моя мама с Брюсом Ли в 1970»

«Красавица мама. На первом фото в 32 года, а на втором в 93»

Да ей больше 60 не дашь! В чем ее секрет? © why-is-the-floor-wet / Reddit

Она всегда была очень активной. До сих пор делает домашние лепешки! © saveitforthedisco / Reddit

«Мама с папой в 1974 году. Только что отпраздновали Золотую свадьбу»

«Мама, 90-е»

«Свекровь в начале 70-х. Друзья моего мужа продолжают говорить, что влюблены в нее»

«Моя мама и ее подруга в компании участников группы Motörhead в 1977 году»

«Прадедушка и прабабушка в день свадьбы в 1917 году. Прадедушка был портным и сам сшил платье для прабабушки»

«На фото моя бабушка на фоне строительства Сиднейского оперного театра»

«Мама в 70-е годы. Отец называл ее куколкой»

Поразительно, что тренд на такие брови продержался до начала 2000-х годов. © a-very- / Reddit

«Моя прекрасная бабушка в 16 лет и в 71»