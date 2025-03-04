Цените своих бабушек! Мне моя бабушка очень многое дала в жизни и готовку и отношение к миру,животным,людям, она ушла 5 лет назад, не проходит и дня,чтоб я ее не вспомнила, очень многое дала именно бабуля!!!!!!
15 историй и фото наших мам и бабушек, которые докажут, что жить на полную катушку можно в любом возрасте
Вы наверняка встречали людей, говорящих: «Ой, ну куда мне в моем-то возрасте!» Ерунда, ведь возраст веселью не помеха. Можно и в 80 лет играть в онлайн-игры, и в 40 впервые учиться кататься на скейте, как героини сегодняшней статьи. Главное, чтобы было желание и здоровье позволяло.
- Омерзительная погода. Стоим с подругой возле подъезда. К подъезду подбегает бабуся лет 70, звонит в домофон и весело так вопит: «Выходи гуля-я-ять!» Домофон отключается, из окна на втором этаже высовывается другая: «Сейчас оденусь!» Бабулька внизу поворачивается к нам, блаженно улыбается, прямо как ребенок. Вот это я понимаю — «сердцем не стареть». © Подслушано / Ideer
«На этом фото моей прабабуле 90 лет. Ох и хулиганка!»
- Я хочу быть как она, когда состарюсь. © sophistre / Reddit
- Сидели с племянником днем в кафе, состоящим из нескольких залов. В главном зале громко орала музыка, а из посетителей были две бабушки далеко пенсионного возраста. В какой-то момент одна из них зашла поговорить по телефону в наш, тихий, зал, и я слышу конец разговора: «Внучок, ты иди домой, только не говори, что я в кафе, скажи, что бабка с подругой на лавке сидят». © Подслушано / Ideer
«Мне 42. На скейт встала вместе с сыном чуть больше года назад»
«Уже умею делать олли, съезжать с рампы и вот теперь учусь кататься в боуле»
- Мама в свои 45 не побоялась полностью изменить свою жизнь и начать все с нуля. Ушла с надоевшей работы, занялась спортом и танцами, постройнела и похорошела, выглядеть стала на 15 лет моложе, за полтора года сама выучила французский, влюбилась и скоро переезжает в страну своей мечты. У нее за спиной куча проблем, боли, предательств, взлетов и оглушительных падений, но она мой кумир, потому что я не знаю никого, кто так верит в счастье и добивается его, как она. © Подслушано / Ideer
«С юбилеем мою чудесную бабулечку!»
- Отлично выглядит в свои 70! Стоп, в смысле ей 100? © AnywhereMajestic2377 / Reddit
- Моя бабушка в свои 65 лет купила новую машину за приличную сумму (на права она сдала в 55 лет), освоила компьютер, научилась и полюбила играть в игры, свободно пользуется соцсетями и скайпом, на данный момент успешно осваивает фотошоп. Бабуля следит за модой и одевается так, что мы с сестрой берем ее босоножки, брючки и блузочки погулять. Мужчины с интересом обращают на бабушку внимание и никогда не дают ей ее годы. Говорит, не чувствует себя на свой возраст и не думает о старости, а просто наслаждается жизнью. © Подслушано / Ideer
«Маме моего друга на днях исполнилось 80. Она обожает играть в World of Warcraft»
«Мама связала 48 пледов и передала их больным детям»
- Я думаю, что большинство людей, которые знают нашу семью, считают нас немного «того». Именно за это я так обожаю нашу семью! Нашей бабушке по маминой линии исполнилось 65 лет. Мы долго думали, что подарить, чтобы подарок был и полезным, и интересным, и подходящим именно для нашей бабы Вали. Все гости были в шоке, узнав, что подарок от меня, мамы и отца — это велосипед. Новенький, крутой велосипед. За нашими спинами шептались: «Велосипед? Они издеваются? Бабушке?» А мы не думаем, что наша баба Валя такая старая, что не будет кайфовать от катания на велосипеде. И мы не ошиблись, потому что наша бабушка тоже, как мы все, с чудинкой. Безумно радовалась подарку и сразу же пошла во двор — пробовать проехаться. © Палата № 6 / VK
«Живу со своей 96-летней прабабушкой. Смотрите, какая она модница в этих очках!»
«Каждый год в декабре моя бабушка печет более 30 кг печенья. И почти все из них она отдает на благотворительную рождественскую ярмарку в местный дом инвалидов»
- Маме друга 70+. Утром звоню ей — она уже сходила в бассейн, вечером пойдет на концерт с подругой, а пока печет пироги. И так у нее каждый день, постоянно какой-то движ.
А я сегодня полдня собиралась с мыслями, чтобы сходить на почту в соседний дом. © OlyaByO / X
«Мама нарисовала картину и решила, что никому она не понравится. А это всего лишь ее вторая в жизни работа, между прочим»
«На свой 95-й день рождения бабуля захотела сотворить что-нибудь эдакое»
- Да она выглядит моложе меня, а мне, между прочим, 74! © disdkatster / Reddit
А у нас есть и другие статьи о том, что с возрастом не исчезает ни чувство юмора, ни жизнелюбие — например, вот эта. История про дедулю, который обожает пиццу, нас вообще умилила.
Комментарии
Хорошо, когда человек доживая до глубокой старости сохраняет ясность ума, оптимизм, какие либо увлечения и просто желание жить. Не всем это удаётся, но те, кому это посчастливилось оставляют о себе добрую и светлую память у родных, близких и друзей.