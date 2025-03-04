15 историй и фото наших мам и бабушек, которые докажут, что жить на полную катушку можно в любом возрасте

Вы наверняка встречали людей, говорящих: «Ой, ну куда мне в моем-то возрасте!» Ерунда, ведь возраст веселью не помеха. Можно и в 80 лет играть в онлайн-игры, и в 40 впервые учиться кататься на скейте, как героини сегодняшней статьи. Главное, чтобы было желание и здоровье позволяло.