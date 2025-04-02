15 доказательств, что когда на кухню заходит бабушка, происходит чудо

Фотоподборки
1 час назад

Когда бабушки заходят на кухню, обычная готовка превращается в настоящее волшебство. От их блюд исходит не только аппетитный аромат, но и тепло, забота и любовь. В этой статье мы расскажем о случаях, когда кулинарное мастерство бабушки создало на кухне по-настоящему особенную атмосферу

«Бабушка всегда устраивает нам корейский пир»

"Моя бабушка, которая едва ходит и почти не покидает дом, сегодня сделала ньокки, и это так согревает сердце"

  • Готов поспорить, что это очень вкусно! Бабушкины ньокки — самые лучшие! © dokuromark / Reddit

"Когда моя мексиканская бабушка неожиданно решает мне что-то приготовить"

«Просто душевное фото моей 95-летней бабушки, которая выпекает булочки с корицей к Рождеству»

Тапочек
19 часов назад

Как будто рисунок из атмсоферных книжек про рождество.Новый год хочу теперь...

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"Когда бабуле уже 88, но она до сих пор отлично справляется"

"Моя бабушка только что впервые испекла пирог на своей импровизированной кухне в подвале и решила похвастаться нам"

"Она решила превратить неиспользуемую часть нашего подвала в мини-кухню".

«Моя 96-летняя бабушка готовит подливу»

  • Она должна быть безумно вкусной, раз такой риск! © Monkyd1 / Reddit

«У бабушки особая техника жарки на горячем масле»

Кошачья прислуга
19 часов назад

Спешу вас успокоить - это фактура плитки такая. Я когда в магазе в первый раз увидела - тоже было желание ноготочком пососкребать грязь... Если честно, не могу себе представить, кто такое покупает , да ещё за те деньги, какие они за такую плитку просят...

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"Рождественские печеньки от моей бабушки"

"Вот такая кухня у моей бабули"

"Бабушка сказала, что я сладенький, как пирожок, и испекла это"

«Моей бабушке 102 года, и вот как она жарит курочку»

  • Гениально! Тоже так попробую готовить. Чтоб стул стоял рядом для отдыха. © JM3DlCl / Reddit

"Когда бабушка отправляет меня домой с вкусняшками: домашний плов, винегрет и салат из помидоров, огурцов, лука и укропа"

«Бабуле уже 103, но она все еще вручную формирует основу для фирменного орехового пирога»

  • Ты серьезно, ей 103? Она выглядит максимум на 75! И ее улыбка просто завораживает! © illthinkofonel8er / Reddit

"Моей бабушке 88, и она выпекает более 30 кг печенья каждый декабрь. Большую часть она отправляет на благотворительность"

Фото на превью imgretel23 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Алина
1 час назад

С детства обожаю бабушкины блинчики - кружевные, тоненькие, ем просто так, смазанные сливочным маслом (не люблю ни с начинками, ни с топпингами). Сейчас уже она и правнуку печет, парочку разрешаю ему (ему год и одиннадцать).
И мне всегда важно съесть тот самый первый блин, никому не отдаю своё право, специально приезжаю к началу готовки 😅😅

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