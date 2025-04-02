15 доказательств, что когда на кухню заходит бабушка, происходит чудо
Когда бабушки заходят на кухню, обычная готовка превращается в настоящее волшебство. От их блюд исходит не только аппетитный аромат, но и тепло, забота и любовь. В этой статье мы расскажем о случаях, когда кулинарное мастерство бабушки создало на кухне по-настоящему особенную атмосферу
«Бабушка всегда устраивает нам корейский пир»
"Моя бабушка, которая едва ходит и почти не покидает дом, сегодня сделала ньокки, и это так согревает сердце"
О, теперь мне надо срочно попробовать Бабушкины ньокки. Ресторанные очень даже)
- Готов поспорить, что это очень вкусно! Бабушкины ньокки — самые лучшие! © dokuromark / Reddit
"Когда моя мексиканская бабушка неожиданно решает мне что-то приготовить"
«Просто душевное фото моей 95-летней бабушки, которая выпекает булочки с корицей к Рождеству»
Как будто рисунок из атмсоферных книжек про рождество.Новый год хочу теперь...
"Когда бабуле уже 88, но она до сих пор отлично справляется"
"Моя бабушка только что впервые испекла пирог на своей импровизированной кухне в подвале и решила похвастаться нам"
"Она решила превратить неиспользуемую часть нашего подвала в мини-кухню".
«Моя 96-летняя бабушка готовит подливу»
- Она должна быть безумно вкусной, раз такой риск! © Monkyd1 / Reddit
«У бабушки особая техника жарки на горячем масле»
Спешу вас успокоить - это фактура плитки такая. Я когда в магазе в первый раз увидела - тоже было желание ноготочком пососкребать грязь... Если честно, не могу себе представить, кто такое покупает , да ещё за те деньги, какие они за такую плитку просят...
- Не буду врать — это просто гениально! © Things_with_Stuff / Reddit
"Рождественские печеньки от моей бабушки"
"Вот такая кухня у моей бабули"
"Бабушка сказала, что я сладенький, как пирожок, и испекла это"
«Моей бабушке 102 года, и вот как она жарит курочку»
- Гениально! Тоже так попробую готовить. Чтоб стул стоял рядом для отдыха. © JM3DlCl / Reddit
"Когда бабушка отправляет меня домой с вкусняшками: домашний плов, винегрет и салат из помидоров, огурцов, лука и укропа"
«Бабуле уже 103, но она все еще вручную формирует основу для фирменного орехового пирога»
- Ты серьезно, ей 103? Она выглядит максимум на 75! И ее улыбка просто завораживает! © illthinkofonel8er / Reddit
"Моей бабушке 88, и она выпекает более 30 кг печенья каждый декабрь. Большую часть она отправляет на благотворительность"
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Комментарии
С детства обожаю бабушкины блинчики - кружевные, тоненькие, ем просто так, смазанные сливочным маслом (не люблю ни с начинками, ни с топпингами). Сейчас уже она и правнуку печет, парочку разрешаю ему (ему год и одиннадцать).
И мне всегда важно съесть тот самый первый блин, никому не отдаю своё право, специально приезжаю к началу готовки 😅😅