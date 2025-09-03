14 ироничных комиксов, которые поймет каждый, кто хоть раз ходил по врачам

Поход к врачу — это не только про лечение. Это еще и целый сериал из различных жанровых сценок. В этих комиксах — привычные эпизоды из жизни поликлиники, в которых некоторые узнают себя, свою маму или знакомую бабушку. Если вы хоть раз сидели под дверью в кабинет терапевта и слушали советы соседки — вы их узнаете. И, мы надеемся, улыбнетесь.

Народный сход у дверей еще закрытой поликлиники, для некоторых, — особая форма утреннего досуга

Первобытный ужас перед стоматологом — привет из эпохи, когда лечение зубов было сродни подвигу

Ага лечат не больно зато потом ещё неизвестно что на лечат. Хорошего стоматолога фиг найдёшь.

Вероятность того, что в кабинет войдут без стука, всегда стремится к 100%. Особенно если вы находитесь в самом неловком положении из всех возможных

Вот когда девушка на флюорографию заходит, мужикам-врачам срочно надо в этот же кабинет по делу.

Главное — контент, считают некоторые. А что именно снимаешь и где — детали, которые не стоят их внимания

Пройти в кабинет врача без одобрения местного фейсконтроля — миссия почти невыполнимая

У меня такое тоже было когда работать начинала. Это оч смешно

Самодиагностика в интернете — верный способ найти у себя новые экзотические болезни

У человечьих врачей пока с этим не сталкивалась, но у ветеринаров пару раз приходилось вместе искать где бы купить лекарство, ушедшее с российского рынка, и замену с трудом подобранного диетического корма.

Спор о том, чья очередь войти, — это священный ритуал в любой поликлинике

А вас не удивляет что тут бабушка таноса из игры в кальмара

Врачи иногда слышат не то, что мы говорим, а то, что они ожидают услышать

Некоторые врачи пациентов в лицо не узнают, но твои зубы или другие части тела помнят лучше, чем дорогу домой

Всё по старому анекдоту:



— Иван Иваныч, здравствуйте!

— Здравствуйте… простите, что-то не припомню…

— Ну и дела, я ж соседка ваша по даче!

— Ну-ка, повернитесь-ка спиной, наклонитесь пониже… ааа, Тамара Степановна, добрый день! - - Ответить

В очереди к врачу всегда найдется добрая душа, которая знает, как лечиться «правильно»

Ага, а потом упускают рак, который на момент подобного бабкиного "лечения" находился в начальной стадии.

Иногда бахилы, без которых не пускают в поликлинику, потом доезжают с нами до дома — а мы замечаем это слишком поздно

Некоторые пациенты считают, что для постановки диагноза врачу достаточно просто знать, что «что-то не так»

В Советской Армии доктор разламывает таблетку анальгина пополам и даёт солдату - Это от головы, а это от живота!!! Только смотри не перепутай !!!🤣🤣🤣

Иногда инструкция к лекарству, выписанному врачом, читается как список поводов никогда его не принимать

Пила два лекарства. Одно от диареи, второе от тошноты. Угадайте, где и какая побочна была?