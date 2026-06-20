15+ добрых комиксов о том, как мудрость старшего поколения живет в нашем доме и сегодня

Авторские колонки
20.06.2026
15+ добрых комиксов о том, как мудрость старшего поколения живет в нашем доме и сегодня

Полный холодильник домашних заготовок, чайный гриб на подоконнике и уютная кофта, связанная своими руками — нет, это не теплые воспоминания о нашем детстве, а вполне себе реальность. С возрастом многие все чаще понимают, что не стоит пренебрегать богатым опытом наших родителей и бабушек с дедушками.

Помните, как трепетно раньше хранили красивые пакеты. А сейчас за них еще и денег можно выручить. Если не верите, загляните на доски объявлений

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Когда-то картошку или сахар было принято покупать целыми мешками, ну а мы сейчас часто не прочь затариться по акции. Иногда чуть ли не в тех же объемах

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Кое-кто даже считает себя настоящим запасливым хомячком

  • Я люблю делать всякие запасы. Где бы я ни жила, я всегда покупаю про запас вещи, одежду, еду. Я покупаю мини-оптом — так правда выходит дешевле, ну или беру про запас по скидке сразу несколько штук на ближайший год. У меня всегда есть запасы футболок, носков, зубной пасты, шампуня, салфеток. Дома есть даже морозилка отдельная, там запасы мяса, домашних полуфабрикатов и ягод. В принципе, муж рад, что я такая хозяйственная. Но минус есть — квартира превратилась в мини-склад. Уже предлагаю мужу переехать в трехкомнатную, чтобы одна комната была складом.

Лет тридцать назад хозяйки часто считали своей обязанностью забить холодильник всякими соленьями и заморозками. Ну и мы от них не отстаем

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Старшее поколение обладало каким-то особым талантом делать запоминающиеся подарки буквально из ничего

  • Моя бабушка перед праздниками ехала на рынок и покупала семечки. Дешевых мелких побольше, а дорогих крупных — совсем немного. Еще брала небольшой пакетик арахиса и недорогие карамельки, по чуть-чуть разных. Приехав домой, она смешивала семечки — крупные с мелкими, высыпала на противень, обжаривала до звонкого щелканья, до равномерной золотистости внутри.
    А потом она собирала каждому тот самый, особенный мешочек. Мы получали его на праздник. Сначала выбирался арахис и разноцветные карамельки. Обычные, на которые не бросишь взгляд проходя мимо, в подарке они казались самыми вкусными конфетами на свете. «Морские камешки» или барбариски, дюшес или мятные, конфеты прятались в россыпи семечек, иногда проглядывая яркими боками через полиэтилен. До сих пор тот самый запах жареных до золотистости в духовке семечек тут же переносит меня в те вечера. С чаем и яблочным пирогом, с метелью за окнами и тем самым подарком, с семечками. Детство, бабушка, вечер, семья.

Если раньше мы могли недоумевать, когда бабушка второй раз обдавала кипятком ту же заварку, то сейчас прекрасно ее понимаем

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Раньше на многих кухнях держали банку для кипяченой воды. У нас теперь тоже нередко на столах стоят кувшины. Вот только причина немного другая

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Noumen
только что

Мы берём воду из-за большого содержания солей в той, что в кране, а они чего фильтруют?

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Наши бабушки и дедушки часто находили для привычных вещей новые способы применения

  • Мы в детстве бумажные кораблики пускали по ручью и следили, какой быстрее всех доплывет до озера. Победитель получал стакан семечек или новую трубку для плевания рябиной. Так бабуля меня научила: «Ты свечку расплавь, я тебе помогу, и намажь кораблик свой воском. Он шустрый будет! Только никому не говори». Я был чемпионом по запуску корабликов. Просто рекордсменом, и никому не говорил, чему меня бабуля научила.

С детства многие из нас усвоили, что некоторые вещи можно использовать дважды

И не только вещи, но и обычную воду

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Почему бы и не перенять секреты бабулиного воспитания?

  • Я в детстве не была научена родителями что-то делать по дому, элементарно хотя бы для себя. И бабушка однажды сказала мне, что когда человек работает, он становится красивым. Я сразу пошла убирать двор, складывать дрова. И по ходу дела спрашивала: «Ба, а я уже красивая?» Бабушка поддакивала и улыбалась.

Как и наши мамы и бабушки, мы не всегда готовы лишний раз запускать стиральную машинку

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Даже если нет дачи, вполне можно устроить мини-огород на балконе или подоконнике

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Опытная бабушка всегда придумает новый способ сохранения семейного бюджета

  • Микроволновку бабушке подарили лет 15 назад. Не пользуется. Дорого, много энергии ест. Электрочайник по тому же поводу не использует. Недавно все-таки решила попробовать переубедить ее. И вот вчера навещали ее, смотрю, греет в микроволновке. Но! Теперь мы с подачи бабушки знаем: если суп налить заранее за час в тарелку, то он нагреется до температуры окружающей среды и греть его нужно будет не полторы минуты, а минуту. Вот такая экономия!

Кажется, вязаные вещи снова на пике моды. Особенно те, которые созданы своими руками

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Помните банку с чайным грибом из своего детства? Это и есть модная комбуча, о которой так много говорят сегодня. А ведь ее и сейчас можно выращивать на подоконнике

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Если у вас осталось еще немного свободного времени, вы как раз успеете прочитать нашу следующую статью с уютными историями и фото о семейных буднях.

Фото на превью AI-generated image

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