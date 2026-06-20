15+ добрых комиксов о том, как мудрость старшего поколения живет в нашем доме и сегодня

Полный холодильник домашних заготовок, чайный гриб на подоконнике и уютная кофта, связанная своими руками — нет, это не теплые воспоминания о нашем детстве, а вполне себе реальность. С возрастом многие все чаще понимают, что не стоит пренебрегать богатым опытом наших родителей и бабушек с дедушками.

Помните, как трепетно раньше хранили красивые пакеты. А сейчас за них еще и денег можно выручить. Если не верите, загляните на доски объявлений

AI-generated image

Когда-то картошку или сахар было принято покупать целыми мешками, ну а мы сейчас часто не прочь затариться по акции. Иногда чуть ли не в тех же объемах

AI-generated image Noumen только что Заведётся в них жучок Ответить

Кое-кто даже считает себя настоящим запасливым хомячком

Я люблю делать всякие запасы. Где бы я ни жила, я всегда покупаю про запас вещи, одежду, еду. Я покупаю мини-оптом — так правда выходит дешевле, ну или беру про запас по скидке сразу несколько штук на ближайший год. У меня всегда есть запасы футболок, носков, зубной пасты, шампуня, салфеток. Дома есть даже морозилка отдельная, там запасы мяса, домашних полуфабрикатов и ягод. В принципе, муж рад, что я такая хозяйственная. Но минус есть — квартира превратилась в мини-склад. Уже предлагаю мужу переехать в трехкомнатную, чтобы одна комната была складом. © Подслушано / Ideer

Лет тридцать назад хозяйки часто считали своей обязанностью забить холодильник всякими соленьями и заморозками. Ну и мы от них не отстаем

AI-generated image

Старшее поколение обладало каким-то особым талантом делать запоминающиеся подарки буквально из ничего

Моя бабушка перед праздниками ехала на рынок и покупала семечки. Дешевых мелких побольше, а дорогих крупных — совсем немного. Еще брала небольшой пакетик арахиса и недорогие карамельки, по чуть-чуть разных. Приехав домой, она смешивала семечки — крупные с мелкими, высыпала на противень, обжаривала до звонкого щелканья, до равномерной золотистости внутри.

А потом она собирала каждому тот самый, особенный мешочек. Мы получали его на праздник. Сначала выбирался арахис и разноцветные карамельки. Обычные, на которые не бросишь взгляд проходя мимо, в подарке они казались самыми вкусными конфетами на свете. «Морские камешки» или барбариски, дюшес или мятные, конфеты прятались в россыпи семечек, иногда проглядывая яркими боками через полиэтилен. До сих пор тот самый запах жареных до золотистости в духовке семечек тут же переносит меня в те вечера. С чаем и яблочным пирогом, с метелью за окнами и тем самым подарком, с семечками. Детство, бабушка, вечер, семья. © Pikabu

Если раньше мы могли недоумевать, когда бабушка второй раз обдавала кипятком ту же заварку, то сейчас прекрасно ее понимаем

AI-generated image Noumen только что Не смей!😃 в карман положи Ответить

Раньше на многих кухнях держали банку для кипяченой воды. У нас теперь тоже нередко на столах стоят кувшины. Вот только причина немного другая

AI-generated image Noumen только что Мы берём воду из-за большого содержания солей в той, что в кране, а они чего фильтруют? Ответить

Наши бабушки и дедушки часто находили для привычных вещей новые способы применения

Мы в детстве бумажные кораблики пускали по ручью и следили, какой быстрее всех доплывет до озера. Победитель получал стакан семечек или новую трубку для плевания рябиной. Так бабуля меня научила: «Ты свечку расплавь, я тебе помогу, и намажь кораблик свой воском. Он шустрый будет! Только никому не говори». Я был чемпионом по запуску корабликов. Просто рекордсменом, и никому не говорил, чему меня бабуля научила. © Kspksp / Pikabu

С детства многие из нас усвоили, что некоторые вещи можно использовать дважды

И не только вещи, но и обычную воду

AI-generated image Noumen только что Что за гадость Ответить

Почему бы и не перенять секреты бабулиного воспитания?

Я в детстве не была научена родителями что-то делать по дому, элементарно хотя бы для себя. И бабушка однажды сказала мне, что когда человек работает, он становится красивым. Я сразу пошла убирать двор, складывать дрова. И по ходу дела спрашивала: «Ба, а я уже красивая?» Бабушка поддакивала и улыбалась. © JohnDeacon / Pikabu

Как и наши мамы и бабушки, мы не всегда готовы лишний раз запускать стиральную машинку

AI-generated image

Даже если нет дачи, вполне можно устроить мини-огород на балконе или подоконнике

AI-generated image

Опытная бабушка всегда придумает новый способ сохранения семейного бюджета

Микроволновку бабушке подарили лет 15 назад. Не пользуется. Дорого, много энергии ест. Электрочайник по тому же поводу не использует. Недавно все-таки решила попробовать переубедить ее. И вот вчера навещали ее, смотрю, греет в микроволновке. Но! Теперь мы с подачи бабушки знаем: если суп налить заранее за час в тарелку, то он нагреется до температуры окружающей среды и греть его нужно будет не полторы минуты, а минуту. Вот такая экономия! © ayantis / Pikabu Noumen только что Не тратит электричество, а щиток может выбить Ответить

Кажется, вязаные вещи снова на пике моды. Особенно те, которые созданы своими руками

AI-generated image

Помните банку с чайным грибом из своего детства? Это и есть модная комбуча, о которой так много говорят сегодня. А ведь ее и сейчас можно выращивать на подоконнике

AI-generated image

Если у вас осталось еще немного свободного времени, вы как раз успеете прочитать нашу следующую статью с уютными историями и фото о семейных буднях.