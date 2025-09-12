15+ человек, которые отказались от кредитов ради свадьбы — и вот что из этого вышло

«Мы с будущей свекровью и моей сестрой все спланировали и организовали сами. Родственники наготовили еды: рваную свинину, копченого лосося, запеченные овощи, булочки и разные салаты. Свекровь испекла торт — шоколадный, с начинкой из чизкейка; буквально лучший из тех, что я когда-либо пробовала в жизни. Сестра сплела для нас макраме-шнур для кельтского ритуала соединения рук. Она фактически скопировала картинку, которую мы нашли в интернете. Такие стоят около $200, а свой мы сделали за $30. Красилась я сама — репетировала три-четыре раза, чтобы понять, какой макияж подойдет. На еду и декор мы потратили около $1500, еще около $1000 — на наряды.

На свадьбе было около 20 приглашенных — для меня было важно, чтобы все прошло уютно и непринужденно, и я смогла по-настоящему пообщаться со всеми присутствующими. В целом это была свадьба моей мечты. И хотя я перфекционистка и обычно нахожу хоть какие-то досадные мелочи, о которых потом жалею, в этот раз все было идеально, и мне просто не к чему придраться. Это было абсолютно волшебно».