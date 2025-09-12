15+ человек, которые отказались от кредитов ради свадьбы — и вот что из этого вышло
Свадьба не обязательно должна стоить целое состояние и следовать строгим традициям. Наоборот — именно из-за простых и креативных решений получаются самые душевные и запоминающиеся праздники. Кто-то едет на регистрацию на стареньком мотоцикле с коляской вместо лимузина, кто-то устраивает пикник в лесу или поход с друзьями, а кто-то сам печет торт и шьет платье. В каждой из этих историй главное не бюджет и не декорации, а радость, смех и ощущение, что все сделано от души. Именно такие свадьбы остаются в памяти теплыми и светлыми моментами.
«Я доверилась своей интуиции и сделала свадебный макияж и укладку сама. Еще и денег сэкономила»
- Ты ведь не откажешься и меня накрасить? © girltuesday / Reddit
«С женихом поговорили и решили, что просто распишемся и дело с концом. Но душа требовала праздника и решили мы это дело отпраздновать походом»
«Собрали толпу таких же отмороженных, как и мы, и пошли. К слову, некоторые узнали о том, что поход „свадебный“ — уже в день похода. Такая красота! В тот день мы прошли около 30 км. Было все: и свадебный доширак с колбасой, и „Я знаю короткую дорогу“, после которого мы ползли 3 км в гору по пояс в снегу».
«Тайно поженились у утесов Мохер в Ирландии. Я сама смастерила свадебный наряд — сшила юбку и связала свитер»
- Никогда бы не подумала, что вязание и свадьба сочетаются! Так красиво, что глаза на мокром месте! © AccomplishedBed9021 / Reddit
«Наша маленькая малобюджетная свадьба в доме моих родственников на озере»
«Мы с будущей свекровью и моей сестрой все спланировали и организовали сами. Родственники наготовили еды: рваную свинину, копченого лосося, запеченные овощи, булочки и разные салаты. Свекровь испекла торт — шоколадный, с начинкой из чизкейка; буквально лучший из тех, что я когда-либо пробовала в жизни. Сестра сплела для нас макраме-шнур для кельтского ритуала соединения рук. Она фактически скопировала картинку, которую мы нашли в интернете. Такие стоят около $200, а свой мы сделали за $30. Красилась я сама — репетировала три-четыре раза, чтобы понять, какой макияж подойдет. На еду и декор мы потратили около $1500, еще около $1000 — на наряды.
На свадьбе было около 20 приглашенных — для меня было важно, чтобы все прошло уютно и непринужденно, и я смогла по-настоящему пообщаться со всеми присутствующими. В целом это была свадьба моей мечты. И хотя я перфекционистка и обычно нахожу хоть какие-то досадные мелочи, о которых потом жалею, в этот раз все было идеально, и мне просто не к чему придраться. Это было абсолютно волшебно».
Свадьба в скандинавском стиле
«Нам совершенно не хотелось поддерживать концепцию с тамадой, выкупами, сборами на мальчика или девочку. Хотелось организовать что-то бюджетное и крутое — в итоге мы пришли к стилю викингов, при этом не соблюли ни одной классической традиции. Большинство гостей были мужики, соответственно, конкурсы тоже были больше ориентированы на мужиков — стрельба из луков, метание топоров и дротиков, рубка дров, забивание гвоздей и, для неженатых парней, сражение на мечах их мягкого сантеха, но все усложнялось тем, что они должны были делать это на сапах. Готовить сама я искренне не хотела, хотя могла бы, поэтому мы заказали кейтеринг. Кольца обошлись где-то в $90, оба серебряные: свое я заказала у любимого мастера, а муж выбрал в интернет-магазине. Среди всех свадеб, на которых я была, эта вышла самой веселой, местами слегка отбитой, но потрясающе уютной».
«Накрасилась на свадьбу сама. Несколько человек отговаривали меня от красной помады, но я послушала интуицию и все равно выбрала ее. И не пожалела»
«Наша свадьба в стиле Ренессанса»
«Я в восторге от того, как все получилось, и не могу не порекомендовать устроить тематическую свадьбу — если это вам по душе. Мы украшали все своими руками и из простых, недорогих материалов. Это заняло целую вечность, но в день свадьбы все выглядело просто потрясающе!»
«Сшила свадебное платье своей мечты»
«Вдохновением послужило классическое платье моей мамы 1965 года в стиле „принцесса“ с А-силуэтом, к которому я добавила немного средневековой фантазии. Платье я сшила сама из шёлковой тафты, а шлейф сделала из винтажной фаты, найденной в секонд-хенде. Украшения на рукавах тоже были взяты оттуда. Шлейф можно было снять, но я решила носить его весь день и вечер».
«Я не из тех девушек, кто мечтал о штампе, кольцах и платье, скорее, наоборот»
Мятое голубое бесформенное платье с пришитой к спине шторой поражает воображение
«Мы подали заявление в ЗАГС, просто выбрали ближайшую свободную дату. Кольца покупали вообще со смехом — я не хотела золото и бриллианты, парень вообще равнодушен к украшениям, так что выбрали два серебряных колечка, которые со всеми бонусами, акциями и баллами обошлись очень дешево. Платье не свадебное, костюм обычный. Свадьбу мы не планировали делать масштабной, так что отправили ближайшим родственникам и близким друзьям скриншот с сайта о том, что мы согласились стать мужем и женой. План был такой — в субботу сидим в кафе с родителями, а в воскресенье с друзьями, пиццей и настолками, что и реализовали в полном объёме. А в пятницу мы расписались, сделали фото, купили вкусной еды и поехали домой смотреть сериалы».
«Наша свадьба в карнавальном стиле на Хэллоуин»
«Мы поженились тайно в октябре 2023 года, а отпраздновали это событие со всеми спустя год — 31 октября. Было очень весело: большую часть украшений мы сделали своими руками. В качестве маркеров для рассадки использовали мифических животных, костюмы приветствовались, и мы веселились всю ночь. Наверное, это был лучший четверг в моей жизни».
Велосипедная свадьба
«Когда я познакомилась с мужем, мне было 27 лет, а ему — 42. И я захотела свадьбу. В белом платье и все такое. Но я — жадина, а деньги мне с неба не падали. И мужу тоже. И тогда мы взяли и организовали велосвадьбу. Платье я купила с рук за $30 и перешила: из „бабы на чайник“ в „зефир на ножках“. Мои свадебные сапоги — кружевные, со стразами и на шпильках — за ту же сумму взяла на рынке. Смотрелись шикарно. Велосипеды — свои, „кукол на машины“, а точнее, медвежат на рули, я тоже достала из собственных запасов.
За внешний вид невесты отвечали ванна, шампунь, мыло, мочалка, расческа и маникюрные ножницы. Пригласили родных и друзей, обозначив формат мероприятия: денег не дарите, подарков не дарите, просто приходите поржать, пофоткаться и шашлык с арбузом поесть. Не хотите — не идите, бегать ни за кем не будем. На велофоруме, кстати, тоже скинули информацию в стиле: „Приходите, кто хотите“. И все! В итоге: мы ничего никому не должны. Я получила праздник и белое платье, муж — массу удовольствия, ибо его не доставали выкупами, конкурсами и прочей шелухой. А я не убила клубок нервов, организуя мероприятие».
«Сама связала крючком и спицами свое свадебное платье»
" И пусть оно не такое изысканное и детализированное, как многие другие из тех, что я видела в интернете, но для меня оно оказалось идеальным. Я также связала три сумочки на завязках для подружек невесты, букет цветов, чтобы бросить его в толпу и салфетки для столов".
Свадьба на колесах
«Мы с мужем любим кемпинг и внедорожники, поэтому решили устроить свадьбу посреди недельного путешествия — без ресторана, кейтеринга и диджея. Я заранее присмотрела место: просторный лагерь недалеко от Моаба, с потрясающими видами и большим кострищем. Когда мы приехали, он оказался пустым, и это было идеальное место для наших друзей и их машин. По вечерам мы смотрели на Млечный путь и кометы и сидели у костра.
Гости начали подтягиваться во вторник, в среду мы проехались с ними по легкому маршруту и вечером снова сидели у огня. Настоящий день свадьбы наступил в четверг. С самого утра все ожили: муж поехал завтракать с друзьями, а мы с девочками готовились — подруги помогли мне с платьем и украшениями. На место церемонии мы прибыли позже, чем планировали, но никто не возражал. Друзья помогли расставить стулья, организовать парковку и сделать „алтарь из машин“. Я проехала по трейлу к месту церемонии вместе со свекровью, которая сидела рядом со мной — она оказалась настоящим бойцом. Мы с мужем обменялись клятвами, смеялись, плакали и наслаждались моментом. После этого мы все поехали ужинать в парк с фудтраками, а вечером снова сидели у костра с друзьями. Мы разговаривали, смеялись, делились историями — это было камерно, искренне и абсолютно в нашем стиле. Было столько всего интересного, что сложно описать словами. Но самое важное, что хочу сказать — справляйте свадьбу своей мечты, какой бы она ни была».
«Свадьба через 8 месяцев после знакомства»
«Образ невесты: косметичка тети (сама я не крашусь), косуха от коллеги, обычный топ и юбка-пачка. Самое дорогое — кроссовки, которые и спустя шесть лет еще живы и в активном использовании. Образ жениха: масс-маркет.
За неделю до свадьбы узнаем, что кафе рядом с загсом, где мы хотели посидеть в узком семейно-дружеском кругу, закрывается. Срочно договариваемся с любимой точкой, но она гораздо дальше. Старшее поколение распределяется по машинам, остальные едут на метро. Из развлечений — танцы, настольный футбол, поздравления. В шесть вечера мы оставляем молодежь продолжать праздновать, родители разъезжаются, а сами по горящей путевке улетаем во Вьетнам».
«Свадьба обошлась нам в $201»
Лицензия на брак и платная церемония в суде?? Кто знает, в какой это стране и что вообще означает? 165 долларов только за регистрацию брака??? В этой стране правительству все эти официальные браки совсем не нужны???
«Букет для меня собрала сестра из цветов из супермаркета — получилось невероятно красиво, хотя это был ее первый опыт. Она же фотографировала нас на мобильник, и снимки вышли отличные. Мы пошли в местный парк неподалеку, день был солнечным. Мое платье за $26 из молодежного масс-маркета, фата за $10 — из магазина аксессуаров для подростков. Макияж сделала сама. Муж надел костюм, который у него уже был.
Лицензия на брак стоила $130, сама церемония в суде — $35. Мы очень хотели пожениться до переезда в новый дом — и я безумно счастлива, что так и сделали».
Мотосвадьба
«Пожениться решили еще вчерашними студентами — денег мало. Я заядлый мотоциклист, жена тоже любит прокатиться со мной. Для поездок по лесам и полям у нас был старенький мотоцикл с коляской. Решили: лимузин — для слабаков, вместо него будет мотоцикл и колонна друзей на байках. За пару дней до свадьбы я подкрашивал свой байк из баллончиков, скрывая „рыжики“ и пытаясь попасть в цвет. Ну и ленточки всякие красивые приклеивал.
За два часа до свадьбы, уже в костюме, лихорадочно перебирал карбюратор на мотоцикле свидетеля — тот отказался заводиться в самый ответственный момент. Потом кое-как отмыл руки (рубашку, кстати, не испачкал!). Стартанули от моего гаража за невестой, оттуда — в ЗАГС. Расписались, друзья-спортоводы чуток пожгли резину, прокатились в парк пофоткаться, а потом — в ресторан. Прохожие были в восторге».
«Горжусь всеми нашими самодельными цветочными композициями»
«Недавно поженились и до сих пор на седьмом небе от счастья. Все цветочные украшения делали сами: было немало стресса, но результат нас очень порадовал. Основные композиции — из искусственных цветов, а в маленьких вазочках были живые. И еще мы не удержались и сделали для фотобудки реквизит с мордочками наших котов — гости были в восторге!»
«Не хотела платить $300 долларов за фату, поэтому смастерила ее сама»
«Сама испекла торт и украшала его уже в свадебном платье»
«Выпечка — мое хобби, и я всегда мечтала испечь свадебный торт. Когда настал день моей свадьбы, я просто не могла отказаться от этой идеи, даже несмотря на то, что все вокруг говорили, будто я сошла с ума. Финальную сборку и декор я решила отложить до момента, когда торт окажется на столе. Поэтому, когда гости ужинали, я незаметно ушла украшать торт и десертный стол. Удивительно, но я ни разу не испачкала платье кремом! Сахарные цветы и грибочки я сделала за несколько недель до свадьбы. Коржи испекла и заморозила примерно за две недели. Печенье было двух видов: песочное с лепестками роз и лимонное. Я получила огромное удовольствие от этого проекта! Немного нервничала, когда собирала ярусы — ведь это был мой первый многоярусный торт. Но он не развалился, и я его не уронила! Племянники и племянницы толпились вокруг меня, пока я украшала торт цветами, а я угощала их сахарными лепестками. Это был по-настоящему волшебный день, и боги выпечки явно были на моей стороне».
Свадьба в лесу
Сейчас есть такой пластик, что ничуть не портит торжество, а мыть его после не нужно - посуда одноразовая. Особенно хорошо, если на выезд, обалдеешь стекло тащить с собой на 40 человек в лес, только разве что кейтеринг вызывать туда, но и они пластиком вполне себе пользуются. На фото вся посуда из пластика, включая приборы. Сейчас на маркетплейсах такой выбор, можно любое торжество сделать красивым и ненапряжным.
«Мы устроили празднование через две недели после свадьбы. Кольца заказали необычные — резные, стилизованные под перстни XIV века с гранатом. Вышло недорого, тем более что муж заявил: золото терпеть не может и хочет кольцо из латуни. У меня же кольцо — серебряное. Муж сказал, что праздник должен быть веселым, поэтому никаких ведущих, тортов и конкурсов. Я испекла кучу пирогов с рыбой и капустой, пожарили шашлык, сварили ведро ухи из красной рыбы. Гостей было около сорока — в основном друзья и несколько родственников, от самых маленьких до восьмидесятилетних. Отмечали в прекрасном лесу. Мое платье и костюм жениха в стиле польских шляхтичей шила мама. И да, платье было красным. При этом ели все из красивой стеклянной посуды — потому что пластик портит торжественность. Потом многие говорили, что это была самая классная, нешаблонная и дико веселая свадьба».
Мы собрали истории про людей, которые не были готовы продать все, чтобы оплатить свадьбу и все у них вышло душевно и тепло, без лишних затрат. А бывает и так, что на бюджете не экономят, а все равно что-то идет не по плану:
Краткое содержание всех историй: мы не хотели ни праздника, ни волшебства, пришли на свадьбу в костюмах с выпускного. Из украшений желуди, из угощений шоколадка. Всю ночь мы веселились и кидались шариками из фольги от шоколадки. Это было потрясающе, мы всю жизнь мечтали о такой свадьбе. П. С. Я вовсе не снобствую над маленьким бюджетом. Просто обидно, что люди больше не хотят волшебных моментов, им чем обыденней - тем лучше.
Классная подборка. Хотя традиционные свадьбы бывают шикарными, запоминающимися и волшебными, но вот такие уютные или с приключениями, нетипичные - тоже потрясающие ))))))))))