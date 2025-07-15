15 рассказов об учебных годах, которые и у вас разблокируют воспоминания

Я голову сломала, пытаясь представить себе эту сцену с тремя подругами, которые втихаря удрали из столовой и пробрались в класс. С первой и второй более или менее понятно, а про третью пришлось просить помощи у ИИ, потому что в первоисточнике нет ни двери, ни падающих парт. Вот версия ИИ:



Третий друг в панике пытается “скользить по столу” — вот тут ключевой момент. Судя по описанию, он либо:



Запрыгнул н.а стол и попытался проскользить по его поверхности н.а животе или груди (как в боевиках, где герой скользит по капоту машины),



Либо просто хотел быстро пересечь стол, но сделал это настолько неуклюже и с таким размахом, что вместо одного стола его понесло дальше — по рядам столов, стоящих друг за другом.