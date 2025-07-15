15 рассказов об учебных годах, которые и у вас разблокируют воспоминания
Строгий преподаватель по химии, злополучный экзамен, незаслуженная тройка или мальчик с параллели. У всех разные воспоминания о школе и университете. В этой статье мы собрали те моменты учебной жизни, которые откликнутся многим. Несмотря на все трудности, то время вспоминать хочется с теплом. Пожалуйста, помните, что это сборник личных историй, а не профессиональный совет по психологии или выбору карьеры.
- Одноклассник почитал советы о том, как добиться расположения учителей. Один из советов — задавать вопросы по пройденной теме, тем самым показывая свою заинтересованность в учебе. Совет хороший, но в меру, а одноклассник... переборщил. В итоге, после месяца постоянных вопросов к математичке она не сдержалась. Когда увидела, что после очередного урока он идет к ней, чтобы «уточнить по теме урока», она просто схватила в охапку все свои вещи и убежала из кабинета, потеряв по пути методичку. © Шкогвартс / VK
- Помню, где-то в восьмом классе не спала несколько ночей, потому что готовилась к какой-то важной контрольной по математике и почему-то очень боялась получить меньше пятерки. В целом, вроде как написала хорошо, ни с чем у меня проблем не возникло, но когда через неделю учительница раздавала контрольные, моей среди них не оказалось. Тем не менее, я получила пятерку и успокоилась. После урока учительница попросила меня задержаться и рассказала, что контрольную проверить не смогла, потому что она оставила ее на столе и ее сожрала собака. © Не все поймут / VK
- В школе у меня был хороший друг, который постоянно мне во всем помогал. То даст списать домашку, то отгонит мальчиков от меня, то защитит перед учительницей. Это было очень приятно. Я считала его своим лучшим другом, благодарила его, но держала расстояние. Делала это не специально, потому что не понимала его намерений. Только в последних классах оказалось, что он был влюблен в меня. Я держала мальчика во френдзоне со второго класса. Больше девяти лет! Но он продолжал ухаживать за мной, помогать мне и защищать меня. Сейчас уже шесть лет, как женаты. Люблю его больше жизни! Терпение и труд все перетрут! © Шкогвартс / VK
- Класса с 8 все взрослые начали спрашивать, кем хочу стать в будущем. А я отвечал, что пойду дворником. Мама так бесилась каждый раз, услышав это. А я и правда не знал, кем хочу быть. Учился средне, но тяги к какой-то конкретной профессии не было. Пока в 9 классе не влюбился в девочку из параллели. Ее ничего не интересовало, кроме увлечения медициной. Хотела стать врачом. Чтобы покорить ее, я начал изучать биологию, но она все равно не отвечала мне взаимностью. Тогда решил тоже готовиться к поступлению в мед. Два года окучивал ее, думал вот поступим вместе, и точно покорю ее своим умом. Но получилось так, что она после выпускного не поступила. А я спустя много лет благодарен ей. Стал стоматологом и держу свою клинику. © Шкогвартс / VK
- В младших классах у меня была подруга, с которой мы неплохо общались. Она была полненькой, а я худенькой, но мне всегда хотелось поддержать ее и защитить от насмешек. В школьные времена мы отлично ладили, дружили до 11 класса, к которому она уже сбросила достаточно веса. Потом, к сожалению, после школы наши пути разошлись. С годами общение сошло на нет, а не так давно она мне написала. Предложила встретиться и поблагодарила за поддержку, говорит, что если бы не я, то она точно не стала бы моделью! Я в приятном шоке! Очень рада за нее, потому что она заслужила быть счастливой! © Шкогвартс / VK
- Мой любимый учится в другом городе. В прошлом месяце у нас был период, когда мы не виделись больше двух недель. У него было много работы и долги в универе. Было такое чувство, что мы не виделись полгода! В конце месяца я получила от него звонок в четыре утра. Ничего не понимала, сонная взяла трубку, а он говорит мне выйти на улицу. Вылетела на улицу, а там он стоит. Улыбается. А в руках держит букет цветов и мой любимый тортик. Парень приехал на день для того, чтобы увидеться со мной. Он не хотел терять ни минуты, поэтому сразу приехал ко мне. Я была на седьмом небе от счастья! © Карамель / VK
- Как-то в кафе произошла такая ситуация, мы сидим вместе с парнем, ужинаем. Неожиданно рядом за столиком девушка становится на стул и показывает жестом знак «молчать». Посетители между собой переглянулись от недоумения, потом она берет трубку и говорит: «Да, мам, все в порядке, я у Насти дома, сидим, презентацию готовим». Как только мама положила трубку, девушка всех поблагодарила и как ни в чем не бывало села обратно за свой столик к парню. И все все поняли, никто даже глазом не повел. © Не все поймут / VK
- В актовом зале было человек 100. И вот я поднимаюсь на сцену за грамотой, и в самый ответственный момент поскальзываюсь на глазах у всех. Я продолжила как ни в чем не бывало. Главное в таких ситуациях не начать переживать и не побояться посмеяться над собой. Мой брат заснял это все на камеру. Было так смешно наблюдать за тем, как все покатились со смеху. © No_Art_1977 / Reddit
- В студенчестве работал в одной фирме, где являлся «техническим специалистом». Работал с компьютерами, чинил их, помогал с программами. В основном, все проблемы были мелочные, ибо коллектив довольно возрастной, никто особо не шарит в компьютерах, с техникой не дружат. Приходит ко мне как-то дамочка, говорит, что документы у нее сами печатаются на ноутбуке. Пришел к ней, смотрю, а оно и вправду само печатается. Проблема решилась одним движением — я просто отодвинул большую стопку бумаг, которая лежала сбоку на клавишах ноутбука. Кратко об опыте, который я там получал. © Шкогвартс / VK
- Мой одноклассник однажды кинул теннисный мячик так далеко, что он пролетел метров 50 и угодил в чашку нашего куратора. Кофе разлился ей на одежду и лицо. У нее была репутация не самой приятной особы. Она накатала жалобу, сказав, что мы специально спланировали это. Если бы паренек действительно мог попасть в чашку с такого расстояния, уверен, что он бы уже был олимпийским чемпионом. © potatobread_ / Reddit
- Нам было по 13. Мы с двумя одноклассницами решили улизнуть из столовой во время обеденного перерыва. И вот уже по секрету возвращаемся в класс, когда слышим, как открывается дверь в коридоре. Нас охватила паника. Я сползла на коленки. Моя подруга спряталась под партой, хорошо так приложившись об нее головой. Другая испугалась и хотела спрятаться за дверью, но по пути задела парты, которые с грохотом упали вместе со всеми принадлежностями, что были на них. © Unknown author / Reddit
Я голову сломала, пытаясь представить себе эту сцену с тремя подругами, которые втихаря удрали из столовой и пробрались в класс. С первой и второй более или менее понятно, а про третью пришлось просить помощи у ИИ, потому что в первоисточнике нет ни двери, ни падающих парт. Вот версия ИИ:
Третий друг в панике пытается “скользить по столу” — вот тут ключевой момент. Судя по описанию, он либо:
Запрыгнул н.а стол и попытался проскользить по его поверхности н.а животе или груди (как в боевиках, где герой скользит по капоту машины),
Либо просто хотел быстро пересечь стол, но сделал это настолько неуклюже и с таким размахом, что вместо одного стола его понесло дальше — по рядам столов, стоящих друг за другом.
- В школе была отличницей, и с тех пор сформировался комплекс отличницы. Каждая «четверка» — слезы. Еще и мама подливала масла в огонь: «Ну неужели нельзя было выучить на пять?» Школа давно позади, как и вуз с красным дипломом без единой «четверки». На работе мне очень тяжело: начальница любит навесить на меня лишнюю работу, на мне элементарно ездят, я много делаю бесплатно чисто за «спасибо». Как в школе, когда давала списывать результат своего упорного труда. © Подслушано / Ideer
- Еще на третьем курсе мне после экзамена не хватило буквально пару баллов для хорошей оценки. Это помогло бы мне не слететь с бюджета и остаться на стипендии. Преподаватель решил пойти мне на встречу, припомнил все прошлые заслуги, идеальное посещение лекций и пар, но всё равно нужно было еще два балла. Внезапно он просит меня повернуться спиной, пальцами проводит по моей спине и спрашивает: «А сколько у вас кошек?». Я отвечаю, что три, препод добавляет: «Ага, вижу шерсть на вашем свитере!». И ставит нужную оценку! Оказалось, что он очень любит животных и часто помогает приютам. © Шкогвартс / VK
- Когда училась в шестом классе, я заболела. Сидела дома неделю, но из моих друзей одноклассников мне никто не звонил и не проведывал. Я аж расстроилась тогда очень, потому что мы все тогда дружили. Но за день до того, как вернуться в школу, ко мне домой залетает орава из 20 человек, а у каждого в руках моя любимая сахарная вата. Оказывается, мои друзья специально тогда деньги копили, чтобы столько ваты смогли купить. Это одно из моих лучших детских воспоминаний. © Шкогвартс / VK
- После школы не захотел поступать в институт. Предпочел года 2 поработать, а потом решить, кем хочу быть. Для родителей это стало трагедией. Говорили, что я должен учиться, «а что мы знакомым скажем», «ты не станешь человеком без образования». Дошло до ультиматума, что если я не поступлю туда, куда скажут, то должен съехать. Это была провокация в стиле «раз такой самостоятельный, нас не слушаешь, то и живи отдельно». Единственным человеком, который меня поддержал, был дядя. Он сказал следовать своим желаниям, разрешил пожить у него и предложил поработать его помощником. Не передать, как благодарен! Если бы он тогда не подставил плечо, я так и жил бы всю жизнь ради других и с мыслью «а что люди скажут». © Шкогвартс / VK
А какой момент со школы или университета вам запомнился больше всего? В наших подборках люди поделились своими воспоминаниями:
Комментарии
Обычно n-a собаку, сожравшую тетрадку, валили школьники, а не учителя)
А у нас в классе еще была популярна отмазка: "младшая сестра разорвала домашку" 😁
Опять пустой наезд наа отличников. Отличники на отлично выполняют СВОЮ работу. А если нна тебя вешают не твое, проблема не в этой особенности характера.
Что люди скажут, ладно. А вот что много где требуется диплом, этого пока не отменили.
В последней истории нет продолжения в виде "они в меня не верили, а я вон кем стал". Интересно, почему? Не потому ли, что стремление с самостоятельности так и осталось стремлением? И жилье, и работа - все дядя обеспечил.