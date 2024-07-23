Свекровь 100% неправильно поступила, оставив внука! Но и забирать вот так без предупреждения нельзя было: ребёнок был на месте, слава богу, ничего ещё не случилось, а пожилого человека, действительно, мог удар хватить на нервной почве... Представляю, что она пережила, обнаружив пустую коляску! В любом случае, седых волос у неё добавилось. Надо было попросить подругу постоять с коляской, дождаться бабушку, а потом дома серьёзно с ней поговорить. И подумать, стоит ли доверять ребёнка в следующий раз...
18 свекровей и тещ, которые теперь вряд ли решатся чудить как раньше
Если повезет, то свекровь и теща могут стать для членов молодой семьи вторыми мамами. Но порой старшие родственницы хотят, чтобы все жили по их разумению, и тогда неизбежны недопонимания — как у героев нашей статьи.
- Я попросила свекровь погулять с внуком — малышу 10 месяцев. Она согласилась, говорит: «Я вокруг дома с ним похожу». Ушли они. А через полчаса звонит моя подруга и такая: «Что твой ребенок один на улице делает? Совсем с ума сошла его так оставлять?» Я опешила: как это один? Оказалось, эта волшебная на всю голову женщина оставила сына в коляске, а сама в магазин пошла. Я попросила подругу забрать моего малыша и принести к нам домой. Подруга так и сделала. Через 20 минут прилетела свекровь, вся растрепанная, с пустой коляской, губы трясутся, ревет, что ребенка выкрали... Как я на нее орала — не описать! Когда она увидела дома внука, ей поплохело. Потом она домой ушла — я не стала ее останавливать.
Вечером пришел муж, я все ему рассказала. Он выслушал и... встал на сторону матери. Сказал: «Ты в своем уме? У нее сердце больное. Ну, отошел человек на пару минут. Зачем ребенка забирать? А если бы она там же коньки откинула?» Отчитал меня и уехал к маме. А мне так обидно стало. Я ребенка спасла, а он на сторону матери встал. Уже неделю со мной не разговаривает. А если бы не мы, а кто-то другой ребенка забрал? Что тогда? © Love Psychology / VK
- Посадка и выкапывание картошки приходятся на самый пик моих заработков. Я бывшей теще сначала вежливо пытался объяснять, что за время, затраченное на возню с их картошкой, я могу заработать столько, что хватит купить весь их участок с домиком и всем урожаем. И мне проще и выгоднее этот корнеплод просто покупать, чем корячиться на участке, теряя хороший заработок. Картошечка золотой получается. Бесполезно, доводы не работают: «Вы же ее едите, а помогать ты не хочешь! Бездельник!»
Тогда пошли боле жесткие меры: я грубо заявил, что нам их картошка нафиг не сдалась, и если я ее увижу в своем доме — выброшу с балкона. Не поверили. Придя в гости, притаранили полную сумку. И она благополучно полетела со второго этажа. Только после этого отстали. © Nero59 / Pikabu
- Свекровь подарила внуку книжку, вот только читать он ее не хочет. Как раз вчера были у нее в гостях, так она и начала расспрашивать у нашего мальчика, как ему книжка, а он, разумеется, ни бэ ни мэ. Свекровь так разозлило, что я с ним не читаю, что она меня там, простите, чуть с потрохами не съела. Я уже так устала от ее претензий, что выдала: «Так вы сами приходите и читайте с ним! А то только дарить умеете. У меня работа есть, я не могу все свое время с ребенком быть!» Сказала, что придет... Ну-ну. © Мамдаринка / VK
- Моя свекровь странная. На днях прикопалась, почему мои дети загорели больше, чем я. «Это потому, что ты мажешь солнцезащитным кремом только себя? Тебе все равно, если у них будет рак кожи?» — спрашивает. Леди, вы и ваш сын — тайваньцы. Как я, бледнокожая ирландка, могу быть такой же загорелой, как наши смуглые дети?
На дне рождения моей дочки (ей исполнилось 5 лет), она смотрела, как малышка ест торт, и все время повторяла: «Такими темпами у нее будет диабет!» Затем свекровь отчитала своего сына за то, что он принимал лекарства от давления, ведь «нужно просто есть больше зелени — и ничего болеть не будет». В итоге уже он не выдержал и выдал: «Мама, а ты что, врач?» Наконец-то хоть кто-то ее осадил. © IWillBaconSlapYou / Reddit
- Мой муж воспитывался в абсолютно матриархальной семье. И когда мы поженились 6 лет назад, долгое время его мама пыталась взять управление нашей семьей на себя. Я отбивалась, как львица. Муж, абсолютно влюбленный и молодой, старательно меня поддерживал, хоть ему и было очень некомфортно.
Недавно родители мужа приехали к нам в гости, и все было более или менее адекватно до того момента, пока наша 2-летняя дочь не потянулись за клубникой и не получила по губам от своей «любимой бабушки». Все офигели, но муж с его отцом промолчали, а я, естественно, вступилась за свою дочь и потребовала объяснить, что случилось. На что свекровь сказала, мол, таким маленьким детям клубнику нельзя. Я же ответила, что даю дочери клубнику, и услышала в ответ, что я ужасная мать. Не увидев поддержки и защиты в лице мужа, я собрала наши с дочерью вещи и вызвала такси к своим родителям. Мы спустились вниз, а муж даже не пошел за нами. Зато пошел свекор. Смешно, но он попросил взять его с собой, и я не отказала. Сидим сейчас втроем, пьем чай у моих родителей. И я в шоке от того, что моя семейная жизнь разрушилась за один день. © Мамдаринка / VK
- Мне 25 лет, жене 23 года. Теще я не понравился с первого взгляда. Она считает, что я ни на что не способен. «Ты уверен, что знаешь, как намазать масло на хлеб?», «Ты действительно думаешь, что сможешь справиться с ролью отца? Ты порядок-то дома навести не в состоянии!» Когда наша малышка родилась, я менял подгузники, укачивал ее перед сном, готовил еду для нас с женой. Но теща не отступалась: «Ты уверен, что правильно держишь ребенка? Смотри не урони», — говорила она, нависая надо мной как ястреб. Мама жены настаивала, чтоб мы кормили дочь смесью, хотя жена настроилась на грудное вскармливание. Однажды я зашел в комнату дочери и увидел, как теща дает малышке смесь. Я выхватил у нее бутылочку и спросил: «Что вы творите?» А она на голубом глазу: «Моей внучке нужна смесь, чтобы я могла брать ее к себе домой». Тогда я не выдержал и заявил: «Не знаю, кем ты себя возомнила, но это моя дочь. И моя жена решила, что будет кормить ее грудью. А если ты с этим не согласна, то выметайся отсюда!» Теща ушла и обиделась. Скатертью дорога. © Fickle_Demand9443 / Reddit
По губам, конечно, не правильно... но, кажется, в 2 года детям клубнику как потенциальный аллерген еще не стоит давать
- Встречался с девушкой. Я жил у родителей, много работал и копил свой первый миллион на первоначальный взнос на квартиру. Она жила у своих родителей. И вот прознали ее мама с папой о моем желании залезть в ипотеку и завели разговор, мол, негоже их дочери жить в чужой квартире на птичьих правах (на секундочку, я ее еще не купил и никого к себе жить не звал): чего это она будет там хранить очаг, пока ты платишь за свою ипотеку? Поэтому давай-ка сыграем свадебку, а потом уже обзаводитесь семейным гнездом. Намерения у меня в отношении их дочери были весьма серьезными, поэтому я озвучил встречное предложение: «У меня есть один миллион, квартира стоит два. Вы даете дочери миллион, и мы берем без всякой свадьбы недвижимость напополам». В итоге меня назвали меркантильным, и за следующие 2 месяца наши отношения быстро сошли на нет. © dolbokluy / Pikabu
- Мы со свекровью в специфических отношениях и не упускаем возможности как-то друг друга уколоть. Помню в начале отношений с мужем она упрекала меня, что я так себе готовлю, и носила нам судочки. Прошло много лет, я постоянно пеку и балую любимых разными блюдами. Дочери 3,5 года. Вчера забирали ее от свекрови и спросили, как она провела время с бабушкой. Малышка ответила, что хорошо. Тем же вечером она пришла ко мне на кухню и попросилась помочь приготовить ужин. Раньше она никогда не проявляла интерес к этому всему, и я удивилась. А дочь взялась за тарелку и сказала: «Бабушка говорит, я должна все уметь, а то мой муж будет из судочков кушать». Я тонко уловила отсылку к себе, поэтому ответила: «Нет, зайка, с тобой все будет хорошо. И еда — это не главное. Главное — не перебарщивай с опекой над сыном, когда он вырастет». © Мамдаринка / VK
- Приехал в поселок знакомиться с будущей тещей после работы в пятницу вечером. Посидели, пообщались и легли спать. В 6 утра меня будят, мол, пора огород поливать и полоть сорняки, пока не жарко. Я встал, покушал, собрался и поехал домой. Будущая жена приехала в воскресенье вечером. Я ей спокойно объяснил, что мне этот огород даром не нужен. У меня тяжелая физическая работа на производстве, и если я еще по выходным буду на огороде вкалывать, то шансы дожить до пенсии у меня будут минимальные, а картошку с кабачками я и в магазине могу купить. Жена поняла. Теща пыталась еще не раз подобный фокус провернуть — я без разговоров и объяснений сразу уезжал. Со временем от меня отстали. © BanPObespredelu / Pikabu
- Моя свекровь из тех бабушек, которые отрицают любое сходство между их внуками и невесткой, как будто я вообще просто мимо проходила. Все, что делает моя дочка, каждая ее черта — «это в нашу породу», — говорит бабушка. Но дочка — моя копия, и это очевидно, а бабушку она видит 4 раза в год по часу, поэтому вряд ли малышка могла перенять ее манеры и привычки.
В эти выходные я решила немного пошалить. Я нашла свою фотографию, сделанную в том же возрасте, что и дочка сейчас, сварганила фотоколлаж и выложила его в соцсетях. Пост получил более 60 комментариев — люди писали, что мы просто как двойняшки. Свекровь не лайкнула коллаж и не прокомментировала его, хотя точно знаю, что она его увидела, ведь она в соцсетях сидит 24/7. Я знаю, что она сейчас просто кипит, и мне это нравится. © russo049 / Reddit
Ну фиг знает, что лучше: свекровь, видящая во внучке свою породу, или свекровь, подзуживающая сына, мол ребенок на нас не похож, а наш ли он?
- Так случилось, что моя свекровь месяц жила с нами в квартире. У нас с ней нормальные отношения, но все же 2 хозяйки — это беда. Каждый день были какие-то вопросы или небольшие претензии ко мне, но мы никогда не ругались. Когда свекровь поняла, что меня ее мнение не интересует, она взяла все в свои руки. Например, если плитка на кухне ей кажется недостаточно чистой, то она уже не мне сообщала об этом, а сама шла ее мыть. Правда, делала она это поздно ночью, когда все спали. Меня это страшно нервировало. Я попросила мужа что-то с этим сделать, и он придумал просто гениальное решение. Муж сказал своей маме, что мы установили по всей квартире сигнализацию, поэтому ночью шастать нельзя, а то сразу милиция приедет. Сначала я смеялась и не верила, что это поможет, но свекровь реально успокоилась. Это были просто лучшие 2 недели проживания с ней. © Мамдаринка / VK
- Свекровь неделю назад приехала к нам в гости. Муж в командировке, а она ведет себя отвратительно. Например, садимся есть. Мой малыш принес большой игрушечный грузовик на стол. Я напомнила ему: «Никаких игрушек во время еды. Пожалуйста, положи машинку обратно в коробку с игрушками. Поешь — и поиграешь». Мой сынок встал, чтобы отнести грузовик, и тут свекровь выдала: «Все в порядке, дорогой, бабушка разрешает». Это не единичный случай. Она пыталась разрешить детям есть сладости вместо ужина, говорила им, что они могут делать то, что я только что им запретила и так далее. Я так устала от этого, что сказала: «Давайте не будем забывать, что бабушка здесь всего лишь гостья. Гости не устанавливают правила, не так ли?» Свекровь покраснела и обозвала меня хамкой. В тот же вечер муж позвонил и начал орать, мол, как я смею грубить его матери? А я заявила, что, поскольку дом мой, это был последний раз, когда она у нас останавливалась. Мне надоело чувствовать себя неуютно в собственном доме. © Helpful_Intern_4904 / Reddit
- Свекровь очень хотела внука. Прямо настолько сильно, что уже придумала имя и скупала нам вещи в голубых тонах. Мы просили не торопить события, но она — женщина упрямая. Даже подружкам своим рассказала, что у нас стопроцентно мальчик, якобы живот у меня примечательный. В итоге родилась у нас здоровенькая красивенькая девочка. Свекровь повела себя странно, сперва даже немного расстроилась. А потом смирилась, приняла внучку. Но теперь наседает, чтобы мы поскорее рожали второго, и на этот раз мальчика. Отношусь к этому с юмором, говорю, чтобы дергала второго сына, пускай осчастливит ее внуком. Мы-то рожали для себя. © Мамдаринка / VK
- Я встречаюсь со своей девушкой чуть больше года. Ее мать — это просто что-то с чем-то! Она постоянно критикует свою дочку, а та плачет после каждого разговора с ней. И вот моя любимая забеременела. Мы не планировали, но рады. Моя будущая теща узнала об этом и потребовала, чтобы мы дали малышу имя, которое она хочет. Я сказал, что мы как родители в состоянии выбрать имя для своего малыша сами. Так мамаша заявила моей девушке: «Либо вы называете малыша, как я хочу, либо я знать этого ребенка не желаю!» Я не сдержался и сказал, что второй вариант — когда такая бабушка не участвует в жизни ребенка — меня полностью устраивает. Теща устроила истерику, мол, мы не можем так с ней поступить. Но она сама виновата. Пусть живет с этим. © Unhappy_Plankton_287 / Reddit
- Полгода назад я нашла в комиссионке классную сумочку всего за $ 8. Я повязываю на нее платок и всякие бусины-подвески — мне так нравится. Мы с мужем часто ужинаем в доме моей свекрови, которая обожает минимализм и предпочитает нейтральные цвета в одежде. Когда она впервые увидела мою сумочку, то назвала ее вырвиглазной. С тех пор каждый раз, когда мы приходили к ней домой, она отпускала комментарий типа «ты все еще таскаешь это убожество с собой?» Дошло до того, что я просто стала оставлять сумочку в машине. Однако месяц назад мы все пошли в ресторан, где свекровь снова увидела мою сумочку и сказала: «Пожалуйста, оставь эту уродливую вещь в машине». Это задело меня за живое, мы поссорились. А на прошлой неделе мы снова пришли к ней на ужин, и она, сияя, подарила мне сумку желто-бежевого цвета. «Надень ее!» — сказала она. — «Разве она тебе не нравится?» Я не люблю иметь то, чем не собираюсь пользоваться. Я сказала спасибо, но отказалась от подарка, так как сумка была вообще не в моем стиле. Ох, как оскорбилась свекровь, даже всплакнула. Ну я не собираюсь развлекать ее тем, чтобы плясать под ее дудку. © HereForParanormal / Reddit
Можете закидать меня тапками, но я бы приняла сумку от свекрови, поблагодарила и пару раз взяла с собой, идя к ней в гости. Мне не тяжело, ей приятно, мир в семье, волки сыты, овцы целы)
- У нас с мужем четверо детей: двое похожи на меня, двое — на него. Моя свекровь отдает явное предпочтение тем внукам, что пошли внешностью в ее сына. А когда она с теми, которые похожи на меня, то ходит и говорит всем: «Вообще не понимаю, в кого они! У нас в семье ни у кого нет такой внешности...» Она нас так этим достала, что мы просто перестали с ней общаться. Вообще. © momplicatedwolf / Reddit
- Свекровь приехала в гости и давай докапываться: «А чего это внучка в 2 года еще стихи не рассказывает? Вот у соседки малышка уже вовсю шпарит! И весь алфавит знает, не то что наша!» Я обалдела от таких претензий, но не растерялась и выдала: «А вот у моей соседки свекровь каждый день с внучкой гуляет по 4 часа, а не как вы, мама, раз в полгода в гости заезжает». Свекровь губы поджала и больше про свою соседку песен мне не пела.
- Мы с мужем и месячной дочуркой поехали в гости к свекрови. Она приготовила нам 2 комнаты: одну для нас с дочкой, а вторую для сына, ведь «мужчине нужно высыпаться». Муж сказал, что мы будем спать вместе. Ночь. Дочка проснулась, муж встал укачивать. Тут распахивается дверь, влетают свекровь с золовкой и как давай орать на меня: «Просыпайся, твоя дочь плачет!» Я сказала, что она с отцом, все ок, а свекровь мне: «Ну что ты за мать? У сына ведь рабочая встреча утром!» Муж прогнал их из нашей спальни.
Когда мы проснулись в 7 утра, дочки рядом не было. Оказалось, свекровь забрала ее в сад, а мне заявила: «А что такого? Ты только и делаешь, что дрыхнешь!» За завтраком они с золовкой обсуждали, что я все повесила на мужа, а сама бездельничаю. Ну я не сдержалась и выпалила: «Я не одна делала этого ребенка. Воспитанием занимаются оба родителя. Не суйте свои носы в мой брак и занимайтесь своими делами». И мы уехали из этого дома. © WeekMaleficent6736 / Reddit
Есть такие родственнички, от которых лучше держаться подальше — целее нервы будут. И у нас про таких уникумов есть отдельная статья.
Комментарии
А любящая жена не должна была сказать мужу: "Ты спи у тебя завтра утром встреча, я ее убаюкаю?" Где-то даже понимаю негодование свекрови по поводу дрыхнущей невестки.
"У меня работа есть, я не могу все свое время с ребенком быть!"
А все время и не требуется, раз возможности нет. Но когда баба дура и за языком не следит...
"«У меня есть один миллион, квартира стоит два. Вы даете дочери миллион, и мы берем без всякой свадьбы недвижимость напополам». В итоге меня назвали меркантильным, и за следующие 2 месяца наши отношения быстро сошли на нет"
Как вовремя все прояснилось!