18 свекровей и тещ, которые теперь вряд ли решатся чудить как раньше

Свекровь 100% неправильно поступила, оставив внука! Но и забирать вот так без предупреждения нельзя было: ребёнок был на месте, слава богу, ничего ещё не случилось, а пожилого человека, действительно, мог удар хватить на нервной почве... Представляю, что она пережила, обнаружив пустую коляску! В любом случае, седых волос у неё добавилось. Надо было попросить подругу постоять с коляской, дождаться бабушку, а потом дома серьёзно с ней поговорить. И подумать, стоит ли доверять ребёнка в следующий раз...