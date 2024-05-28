Да, омерзительно плеваться всем. Но девочке особенно. Да, я старорежимная.
15 доказательств того, что воспитывать дочку в современном мире — то еще испытание для родителей
Растить детей и в целом-то непросто, но когда у вас подрастает дочка... То бабушки-дедушки насядут со своими "она же девочка", то пацаны в школе задирать ее начнут. А подростковый возраст? Отпускать на первые свидания дочку — совсем не то же самое, что сына. В общем, родители девочек, держитесь.
- Трехлетняя дочь ходит на футбол. "Футбол" — это, конечно, громкое название, скорее спортивные занятия для детей от двух до четырех лет. Они там бегают, играют мячиками, но все это происходит в футбольной форме. Занятия проходят при родителях, и вчера на моих глазах какой-то пацан подбежал к моей дочери и толкнул ее на землю. Я схватила малого за шкирку, успокоила дочь и пошла искать его родителей. И знаете, что они мне сказали? "Нечего водить девочку на футбол, будьте готовы к травмам!". Перевела дочку в другую группу. Им еще повезло, что сегодня на нашем занятии не было моего мужа. Тогда бы точно досталось и пацану, и его дурным родителям. © Мамдаринка / VK
- Идем вчера с дочкой (7 лет) домой, она скачет, как ужаленная, песни поет. Проходим мимо стадиона школьного. Я ей говорю:
— Доча, а пробеги кружков 10, а то дома будешь носиться, на скакалке скакать, соседи хоть передохнут.
А дочь мне:
— Спорим на 2 куклы, что пробегу? Только с одной передышкой.
— Ладно, спорим!
И она налегке пробегает 5 кругов, минуту отдышалась и еще 5 кругов. Без подготовки. Из нагрузок у нее только школьная физра. На 9 кругу я уже побледнел и мысленно начал отсчитывать деньги. На 10 понял, что я чего-то не знаю про свою дочь: она даже не запыхалась и спокойно потопала домой. Думаю ее на бег отдать. © CheTak / Pikabu
- Моей дочери пять лет, и она стала интересоваться моими сережками. Попросила проколоть ей ушки и купить сережки. Этот разговор происходит практически каждый день вот уже четыре месяца, но муж не разрешал прокалывать дочке уши. Говорил, если во взрослом возрасте захочет, сама проколет. А мне стало так жаль дочь, что я отвела ее в салон, не послушав мужа. Все прошло хорошо, она даже не плакала, а потом радостно показывала папе сережки-звездочки. А он сделал вид, что рад, а сам уже неделю со мной не разговаривает. Неужели я и правда поступила так ужасно? © Мамдаринка / VK
- Сегодня остался с дочерью, и периодически бегал кормить и переодевать. В какой-то момент услышал плач и понесся вниз, успокаивать. Нашел дочь спящей. И так несколько раз. По итогу понял, что перепутал плач дочери со звуком циркулярной пилы с соседнего участка. © mimimaus / Pikabu
- Я отец троих детей: две дочки 6 и 10 лет и 10-летний сын. Старшая — такая девочка-девочка, но вот младшая во всем подражает брату, она девчонка-сорванец. Обожает спорт, они с братом проводят кучу времени вместе и играют в лакросс. В общем, суть не в этом. На днях приходила теща, мы с ней сидели на лавочке, пока дети играли во дворе, а жена готовила ужин. Сын сплюнул на землю, и дочка моментально повторила то же самое. А теща как заорет: «Роза! Ты же девочка, надо быть женственной! Хватит за братом повторять!». Я ей сказал, мол, какая разница, а она давай со мной спорить, что дочка ведет себя не так, как все нормальные девочки. Мы поругались, она ушла, а жена теперь сердится на меня, что я не проявил достаточно терпения к ее маме. И знаете, меня бы устроило, если бы теща сделала замечание обоим детям, потому что плеваться — это мерзко, но нет же! Она укорила только мою дочку, потому что «она же девочка». © VampireDuty / Reddit
- Мне 34, дочери 15, но выглядит она старше своих лет. И бывает такое, что во время прогулок с нами знакомятся парни. Мы с дочкой договорились, что, если ей понравился парень, я спокойно постою рядом и помолчу, а она продолжит общение. И вот после одного из таких знакомств паренек (18 лет) позвал дочь в кино, а она согласилась. Я поставила условие, что на первые встречи пойду с ней, она была не против. Приходим в назначенное время, стоит ухажер дочери, а с ним его друг. Ухажер-то не знал, что я мама, и взял мне "пару на вечер" — семнадцатилетнего студента-первокурсника, который весь фильм рассказывал мне про какие-то компьютерные игры и тик-токи, а на прощание пытался поцеловать меня, за что и отхватил. Вы бы слышали смех моего мужа, когда он узнал, что я была "на свидании". Но чего только не сделаешь ради дочери. Ей тот парень действительно понравился, и они вместе хорошо провели время. © Мамдаринка / VK
- В 9 классе добралась до папиного свадебного костюма из добротной синей шерсти, который он все мои 15 лет трепетно лелеял в дальнем углу шкафа. Распорола, перекроила, сшила под себя. Возвращается папа из очередной командировки, видит меня в новом костюме, и теряет дар речи, только вся боль утраченной молодости льется из его глаз. Мне стало так его жалко! Я же не знала, что костюм для него был символом-воспоминанием, мужчины об этом обычно никому вслух не говорят. Горевал он недолго. Как любой любящий родитель, обреченно махнул рукой на утрату: что сделано, того не воротишь. И после этого разрешил перешить мне еще несколько своих старых вещей. Мой папа — лучший! © TuxoTyT / Pikabu
А что-то приятное сделать для отца из-за такого своего самоуправства - неа. Онжемужчина - потерпит.
И без спроса брать чужие вещи - фу. А портить их - два раза фу. Омерзительно.
- Я своей дочери в школу всегда кладу много еды, чтобы голодная не ходила. Недавно нашла в ее рюкзаке много мелких купюр. Спросила, почему она не тратит карманные, а оказалось, что она мои бутерброды одноклассникам продает! Ну и бизнесвумен, я в шоке! Говорит: «Мам, ты так много накладываешь, я один съедаю, а остальные продаю. Собираю на новую куклу, ты злишься?» Ну и чудо. © Мамдаринка / VK
- Шестилетняя дочка прожужжала все уши про какое-то новое кафе, где подают модные тортики. Я решила ее порадовать и заказала нам столик, а так как ближайший выходной у меня совпал с Днем матери, то я решила позвать с нами своих маму и свекровь. Дочка надела любимое платье и просто светилась от счастья, а вот свекровь все время бурчала, что это пустая трата денег, торты маленькие и нелепые... С каждым ее словом дочкина радость сходила на нет. В конце концов, я позвала свекровь в уборную на разговор и попросила ее оставить при себе свои замечания и критику. Моя дочь просто хочет повеселиться, а это трудно, когда кто-то постоянно бухтит над ухом. А свекровь выдала, что я слишком балую дочь, что она и половины сказанного не поймет, а если и поймет, то хотя бы научится ценить деньги. В итоге я сказала, что если она будет и дальше мешать моей дочке радоваться, то может сразу уйти. Так она и сделала. Муж потом сказал, что я могла бы и потерпеть пару часов. © Adventurous_Ant1546 / Reddit
" Ну и бизнесвумен, я в шоке! "
Обязана поделиться с матерью тогда. Ну или пусть делает бутеры сама. И продукты для них сама покупает
- Я не помню, сколько мне было, но была маленькой точно. Мы вышли с папой из подъезда, и вот я засовываю руки в кармашки платья, пытаясь подражать папе и его походке. Он плюнул, и я набрала полный рот слюней и тоже все это на землю. По дороге мы встретили соседку с первого этажа, которая, увидев плевок, укрепила мой образ словами «Вся в отца». Папа улыбался. И мне было хорошо. У маленькой меня не было никаких противоречий с миром, в котором я жила. Дети — не губки. Дети — сосуды, которые родители наполняют собой. Естественно, взрослея, ребенок начинает фильтровать, что можно, чего нельзя. А до момента фильтрации ты пьешь сырые яйца с отцом по утрам, ешь рыбные молоки на ужин, любишь рыбалку и плести сети, натянутые в зале между двух стульев. © mannecka / Pikabu
- Пока всех раздражали «яжематери», у меня выросла «яжедочь». Родителями мы стали по молодости, растили ненавязчиво, воспитывали без лишнего энтузиазма. Мужа не стало, когда дочке было 22, и с тех пор она буквально душит меня. Окончила институт, нашла работу поближе ко мне, каждый день ходит в гости, практически ко мне переехала (жила отдельно с 18 лет), всячески опекает. Прошло два года, личной жизни ни у меня, ни у нее. Пытаюсь отправить дочку отдохнуть, советую познакомиться с кем-нибудь. В ответ истерики: «Я ради тебя стараюсь, ты одна не справишься!» А я даже не пенсионерка. Мне 43, у меня есть работа и нет проблем со здоровьем. Ума не приложу, что делать. © Подслушано / Ideer
- Когда я стала подростком, за мной ухаживали. Сверстники из школы, молодые парни из круга знакомых старшей сестры, друзья двоюродных братьев-сестер. Меня папа учил так: девушка может принять подарок в виде конфет или цветов. Остальное — взятка за более близкие отношения. Цветы и конфеты не обязывают девушку ни к чему. И как-то один из ухаживающих сделал мне дорогой подарок — золотую цепочку. Подарок был возвращен, а у папы с этим парнем еще и разговор был, на который меня не пригласили. Но по итогу, отец мне рассказал в шутливой манере, что, мол, тот хотел взять меня замуж, но просил в приданное корову, а отец только на козу согласился, так что не договорились. Папа, я очень тебя люблю! © NataBijoux / Pikabu
- Так уж подобрались гены, что я, смуглая брюнетка, стала мамой златокудрой девочки. Такая типичная кукла: блондинистые кучеряшки, голубые круглые глазенки, темные реснички и розовые щечки с ямочками. И к июлю мы с дочкой превращаемся в две противоположности: ее волосы выгорают и становятся еще блондинистей, а я загораю очень быстро и к середине лета становлюсь очень смуглой. И вот мы только переехали в новую квартиру и вышли погулять. А дочка в этом возрасте по какому-то только ей понятному бзику называла нас с мужем исключительно "Русик" и "Ирочка". Гуляем, роем ямки в песочнице, бабульки у подъезда умиляются и начинают знакомиться. Дочь честно рапортует: она не мамина и не папина (самостоятельная, да), опять переехала с Русиком и Ирочкой, пока поживем тут, а потом опять уедем далеко, папы нет (дочь, за что?), Русик на работе. А генетика и чувство такта бабулькам не знакомы, и они начинают допрос. Ваша, мол, девочка? Родная? Пока я говорю, что родная, ребенок тарахтит, что она своя собственная, а никакая не наша, и вообще, Ирочка, гулять пошли. Бабульки уходят. А еще через какое-то время во двор въезжает машина полиции и сотрудники требуют разговора. Оказывается, бабульки ретировались домой и какая-то особо ответственная старушенция позвонила в полицию: мол, во дворе ребенок говорит, что с чужими людьми живет, часто переезжает и вообще, караул. В итоге вызвали с работы мужа, собрали документы и поехали в отделение полиции писать объяснительную, что ребенок наш. Для отчетности. Хотя колбасило меня в тот день знатно, но теперь вспоминаю с юмором. © weero / Pikabu
- Воспитываю дочку один. Когда ей было 6 лет, спросила, откуда берутся дети. Я не привык мутить воду, поэтому пошли в книжный, нашли хорошую книгу для детей на эту тему, с картинками, пояснениями. Она восприняла нормально, хоть и удивилась. Потом она пошла в первый класс, и ей какой-то мальчик заявил, что детей находят в капусте. Дочка возразила и рассказала все, как есть на самом деле. На следующий день звонок от родителей этого мальчика. Угрожают вызвать органы опеки и написать в полицию заявление на меня. «Какого фига ваш ребенок в 7 лет знает про такие вещи? Вы что, больной?» Выслушал истерику, пригрозил, что выложу запись разговора в родительскую группу. Оповестил классного руководителя об этой ситуации, чтобы предотвратить всякие провокации. Поддержала. Хорошо, что хоть педагоги сейчас адекватные. © Подслушано / Ideer
- В семье из четверых детей я была единственной девочкой, и до школы играла в основном с мальчишками в их игры. Возможность поиграть с кем-нибудь в дочки-матери, в куклы, в принцесс выпадала редко. Поэтому для себя решила, что если у меня родится дочка, то обязательно поиграю во все это с ней. Забеременела девочкой. Заранее накупила кукол, игрушечную посуду, все, во что мне хотелось поиграть в детстве, но... Дочери это оказалось совершенно неинтересно. С детства она предпочитала нейтральные игры вроде продавца или врача, к куклам и платьям была равнодушна. Я надеялась, что, может, интерес еще проснётся, но сейчас ей уже 13, и игрушки постепенно вообще отходят на задний план. Чувствую себя ребенком, которого родители всегда последним забирают из детского сада — вроде бы все игрушки твои, а играть не с кем. © Подслушано / Ideer
Да уж, родительство — далеко не легкая прогулка, и героини вот этой нашей статьи тоже убеждены в этом на 100%.
Комментарии
"Неужели я и правда поступила так ужасно?"
Да. Потому что проигнорировала мнение отца как родителя.
А видя и зная как дети могут манипулировать своими матерями, я даже удивляюсь как она так долго продержалась.