15 доказательств того, что воспитывать дочку в современном мире — то еще испытание для родителей

Растить детей и в целом-то непросто, но когда у вас подрастает дочка... То бабушки-дедушки насядут со своими "она же девочка", то пацаны в школе задирать ее начнут. А подростковый возраст? Отпускать на первые свидания дочку — совсем не то же самое, что сына. В общем, родители девочек, держитесь.