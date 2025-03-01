18 доказательств того, что любая поездка - это потенциальное приключение

Любая поездка чаще всего воспринимается как рутина. Но наши сегодняшние герои умудрились попасть в такую ситуацию, что не рассказать о ней в сети, было бы большой ошибкой.

"Приезжаешь на 10 минут раньше своего поезда, он отменяется, следующий — через 25 минут, и он еще и опаздывает. И вот наконец-то двери открываются, но ты видишь это..."

Как одно число чуть не поменяло планы

Муж в командировке, метро, конец восьмидесятых. Мужик напротив читает газету рекламных объявлений. Муж увидел дату на газете и похолодел — у него билет на самолет через три часа. Пулей доехал до комнаты, которую снимал, закинул вещи в сумку — и в аэропорт. Понятное дело, не успел, самолет улетел. Муж в кассы, менять билет на другую дату. Подает билет кассиру со словами: «Опоздал на рейс, дайте на ближайший». И о чудо! Кассир говорит: «А ваш билет на завтра». Посмотрел внимательно на дату на календарике — и от счастья чуть не запел. Видимо мужик в метро работал в типографии, и получил газету, которую уже отпечатали, но пустят на реализацию только завтра. © Ирина Мирошник / Dzen

"Cалат за 3 доллара в крутом ресторане в аэропорту. И да, это я его еще не ел"

© Unknown author / Reddit Ольга Курпякова 1 день назад Ассортимент и цены аэропортовских кафе и ресторанов всегда меня поражают, хотя уже и не должна бы этому удивляться, так как довольно взрослая тётя и летаю регулярно, но всё равно бываю поражена каждый раз. - - Ответить

Ну в самом деле!

Вылетаем из аэропорта. Самолет несколько раз тряхнуло. Вся из себя такая гламурная дамочка возмущенно спрашивает у стюардессы, что случилось. Стюардесса ей: «Ничего страшного, попали в воздушную яму». А дамочка не унимается и говорит: «Вы здесь каждый день летаете, неужели нельзя выучить, где у вас тут ямы, и облететь их!?» © Константин Арадан / Dzen

"Вот что таксист дал на сдачу. Не могу поверить, что не заметил сразу"

© FardinTheSpardin / Reddit Ольга Курпякова 1 день назад "Yes, miss. Обязательно выучим все воздушные ямы и будем их облетать. Кстати, не хотите ли следующий раз присоединиться к пилотам". Откуда только берутся такие пассажиры? А если серьёзно, сейчас очень строго всё с безопасностью, двери в кабину пилотов всегда плотно закрыты, а я летала с родителями начиная с 6 месяцев и до 20 лет регулярно, раньше часто двери в кабину пилотов оставляли открытой и всегда поражалась обилию кнопок, рычагов и всяких сложных устройств na приборах управления самолетом. - - Ответить

"Не имеет денежной стоимости"

История короткой любви

Ехала в метро утром, еще полусонная. Вдруг рядом садится парень — ну такой, что глаз не оторвать: высокий, ухоженный, да еще и с одной из моих любимых книг в руках. Он ее листает, а я подглядываю. Очень интересно посмотреть, где же он там остановился. Он останавливается, что-то долго смотрит, а потом вдруг достает ручку и начинает разрисовывать портрет… очки, усы… Мое сердце разбито. © Палата №6 / VK

"У нас заменили старые, но более-менее удобные автобусные сиденья на эту пластиковую гадость, от которой все болит"

Мягкая сила в действии

Сегодня в маршрутке попалась бабушка, которая требовала закрыть все окна, так как ей дует. И когда уже собирались их закрывать и смириться с жарой, какой-то парень достал из рюкзака плед и предложил бабушке укрыться им, чтобы не продуло. После недолгих раздумий она приняла это предложение, и мы ехали в прохладной маршрутке, а я и все пассажиры были очень благодарны этому парню. © Палата №6 / VK

"Какой-то наглец занял два места в метро. Это с учетом того, что стоячих пассажиров хватало"

Если и решать споры, то только так

В метро две девушки пытались уступить друг другу единственное свободное место. Пока они стояли и спорили, к ним подошла женщина с сумкой и поставила ее на сиденье. Затем она приоткрыла молнию, указала на кота внутри и сказала: "Это Алексей. Он, как истинный джентльмен, милосердно вызвался разрешить сложившийся между дамами спор. Не благодарите". © Палата №6 / VK

"На таком вот обещанном мне "сиденье у окна" я буду ехать два с половиной часа"

Любые духи уступают этому легендарному запаху

В маршрутке подсел парень. Ерзал минут 5 на сиденье, я уже не вытерпела и спросила: "Все в порядке?" Он ответил, что я очень вкусно пахну. Я смутилась и сказала: "Спасибо, это мои новые духи". Но такого ответа, я точно не ожидала. Он говорит: "Да нет, ты чебуреком пахнешь, аж кушать захотелось". Не знала, как и реагировать. © Палата №6 / VK

"Вылет задерживался уже на 4 часа. Наконец нашла свободную розетку рядом со стулом. А это оказалась наклейка"

Такие коммуникации мы одобряем

Зашла в автобус, жду отправления. Заходит женщина с маленькой девочкой, малышка села, поправила платьице и заявила "Кучер, трогай, нам пора на бал!", мама покраснела, а остальные пассажиры чуть не попадали на пол со смеху, когда водитель ответил: "Да, моя королева". © Палата №6 / VK

"Место этой кнопки "стоп" в автобусе - просто беда.

Я постоянно следил за ногой, чтобы случайно ее не задеть"

Женщина - загадка со звездочкой

Ехала на работу в автобусе, напротив сидит женщина. В какой-то момент она снимает шапку, достает ножницы, хватает прядь волос спереди и кааак отчекрыжит от нее половину! Потом, не обращая внимания на других, достает зеркальце, подравнивает новообретенную челочку, остриженные пряди засовывает в кошелек и выходит на первой же остановке. Что это было вообще? © Палата №6 / VK

Только что купил дорогую коробку шоколада в аэропорту Бразилии. И только хотел насладиться, как увидел, открыв обертку, что в плитке чертова личинка!"

"Невеста забылась и приехала в аэропорт в тапочках. А мы едем в отпуск на неделю"