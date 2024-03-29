Что то жена немного глупая...Он любовницу спрашивал и перепутал куда отправил. И отмазался как-то нелепо...
14 СМС-переписок, в которых собеседники шутят похлеще именитых стендап-комиков
Бывают такие случаи, когда очень ждешь от кого-то сообщение. И вот заветный звук СМС, открываешь мессенджер и выпадаешь в осадок. Дело в том, что некоторые люди в переписке никак не могут сдержать своего остроумия.
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А еще у нас есть СМС-переписки с мамами, которые так и ждут, чтобы подшутить над детьми.
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Зато у них в доме всегда дорого пахнет благородными сырами. Судя по тому, какое это событие - чистые носки
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