15+ переписок, которые показывают, как порой отношения проверяют нервы на прочность

Переписки давно стали не только способом общения, но и ареной для романтики или даже эпичных семейных разборок. Ведь когда есть время обдумать каждое слово, диалог может получиться куда драматичнее, чем при разговоре вживую. Но иногда общение в мессенджерах между мужчиной и женщиной порождает мысль: «А точно ли мы говорим на одном языке?»