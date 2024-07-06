17 человек, которые всякого насмотрелись в этих ваших очередях
Порой в очереди можно прожить маленькую жизнь. Тут сказать женщине, которая дышит в затылок, что необязательно так прижиматься, быстрее не будет. Там выдохнуть и не пустить мужичка, который пытается прорваться мимо всех. Мы уверены, что и у вас в загашнике полно таких историй.
- Пятилетняя доченька ходит в группу детского сада, в которой я воспитатель. И, подражая другим детям, дочь перестала называть меня мамой, теперь я Анна Васильевна. Недавно были с ребенком в продуктовом магазине, дочь просит очередной «киндер». А у нас дома таких два лежит. Я говорю: «Нет, Милуся, нельзя. У нас уже есть. Положи на место». Ребенок смотрит на меня с надеждой, а потом закатывает глаза, вздыхает и на весь магазин произносит: «Злая вы женщина, Анна Васильевна. Очень злая». Вся очередь не могла сдержать улыбку. © Мамдаринка / VK
- Вчера стою с дочкой в очереди на кассе в детском магазине. Тут с улицы заходят мальчик лет восьми и его отец, который несет разбитый в хлам игрушечный вертолет. Идут прямо к кассе. Сразу видно — случай не гарантийный. Далее диалог на кассе:
— Девушка, мы у вас сегодня утром вот этот вертолет купили.
— Я вас помню, но мы не можем принять назад вещь, которая...
— Нет, вы нас не поняли. Мы его просто принесли. Вдруг кто еще такой купит, а тут пульт хороший, да и так, на запчасти. Отдайте им. Понимаете, мы его только запустили, он до второго этажа поднялся, и на него ворона напала.
Тут в разговор вступает пацан:
— А рогатки у вас есть? © Quality Journal / VK
- Возвращаюсь после работы домой. Захотелось поесть. Зашел в ближайшую шаурмячку и стою в очереди. Передо мной стоит девушка лет 25, и я наблюдаю следующий диалог:
— Будьте добры, одну пахвалу.
Приезжий шаурмодел не растерялся и с соответствующим акцентом произнес:
— Ты посмотри, какая красивая девушка. Что за чудесные волосы! Что за прекрасные глаза! Вам все? © botanikandthe / Pikabu
- Пошла на обед в любимую кафешку, заказала тофу с овощным супом. Озвучила это все на кассе и вдруг слышу, как пара позади меня хихикнула. Оборачиваюсь и смотрю на них вопросительно. Мужчина выдает с усмешкой: «Тофу?» Женщина ему поддакивает: «По-моему, это как-то слишком ЗОЖно». Я обычно не реагирую на такие комментарии, но тут что-то не выдержала. Говорю: «Вы не похожи на тех, от кого стоит выслушивать советы по питанию». Оба тут же начали вопить, что я хамка. Камон, вы сами начали. © AceBv1 / Reddit
- Регулярно хожу в аптеку за своими таблетками. Там все так продумали, чтобы между людьми было расстояние. Но нет же! Мне постоянно чуть ли не дышат в затылок и заглядывают, что я там такое покупаю! Сегодня я всего лишь сделал шаг назад и наступил на ногу женщине, которая просто уперлась в меня носом. © TheoryBrief9375 / Reddit
В истории про тофу переводчик опустил важную фразу.
"Я обычно не реагирую на такие комментарии, но эти двое очень неважно выглядели: редкие волосы, плохая кожа, излишний вес". И вот поэтому она и сказала то, что сказала :).
- Прием терапевта по живой очереди. Я пришел как раз к открытию, к 8 утра. Иду к кабинету — там никого нет, но передо мной успевает девушка зайти с другой стороны коридора. Думаю: «Да и черт с ним, будем ждать». Жду минут 20, она не выходит, уже пару бабок собрал за собой. Бабки ропщут! Думаю, что за ерунда, стучусь, заглядываю в кабинет — а это, оказывается, была медсестра. Сидят вдвоем с врачом, ждут пациентов. © optdesign / Pikabu
- Когда был студентом, торговал овощами на рынке и чего только не видел. Как-то раз женщина выбрала картошку и положила пакет на весы. Я начал его завязывать, чтобы картоха не рассыпалась, но мои действия прервал возмущенный возглас: «Прекратите, за узел я платить не хочу, он ведь прилично веса пакетику добавляет. За день небось килограмм на сто людей дурите!» Еще одна бабушка просила на треть уменьшить сумму за болгарский перец, так как по ее словам треть веса — это воздух, заполняющий пустоту внутри. © Jayze / Pikabu
- Набрал полную корзину продуктов, подхожу к кассе. Передо мной рассчитывается человек и уходит. За мной встают 3 мужичка, у двоих в руках по паре автомобильных шин — ну, знаете, такие дешевые, которые выставляют гипермаркетах в конце осени. По доброте душевной предлагаю господам проследовать на кассу, ибо корзина у меня большая, придется долго ждать. Господа, поблагодарив, идут, и начинается представление. Кассирша крутит-вертит шину, никак не может найти наклейку со штрих-кодом, чтобы пропикать товар. Господа терпеливо ждут. Все это я наблюдаю краем глаза, параллельно залипая в телефон. Тут один мужичок аккуратно выкатывает пару шин, выходя из зоны касс, и направляется к выходу. Именно выкатывает, по полу, а двое других господ в этот момент слаженно отвлекают кассиршу и героически прикрывают товарища своими телесами. Я в тот момент лишь подумал, что господа изволили разделить счет. Но кассирша, как оказалось, только нашла артикул, и вопрошает:
— Сколько у вас шин? Две?
Господа:
— Да, две.
Отрываюсь от телефона и, во имя правды, выдаю ей:
— Четыре шины. Четыре. Две вынесли уже.
Немая пауза. Господа не знают, что делать. Гениальный план с отклеиванием штрих-кодов провален. Один мужичок повернулся ко мне. В его взгляде я прочитал упрек, разочарование и смирение. Господа, не сказав ни слова, рассчитались за 4 шины, и вышли. © kizildur / Pikabu
- Стою в мясном отделе, небольшая очередь. Впереди женщина лет 50-55, девушка-продавец ей мясо взвешивает. Тетка внимательно смотрит и категорично говорит: «Сдуйте пакет, я за воздух платить не собираюсь». Продавец невозмутимо сдувает пакет, приминая его. Тетка забирает пакет и уходит. Подходит моя очередь: «Девушка, а мне взвесьте корейки кусочек. Воздух оставьте, сегодня шикуем». © Unknown author / Pikabu
- В очереди к урологу видел двух похожих людей — женщину постарше и мужчину помладше. Одинаковые лица, похожие короткие стрижки, сидят рядышком и одинаково сложили ручки на коленях. Когда подошла очередь, женщина пыталась зайти вместе с младшим. Доктор спросила:
— И анализ у него при вас брать?
— Ну да, а что такого?
Мужчина:
— Ну ма-а-а...
Ох, же ж... Спасибо маме, что вырастила меня самостоятельным мужиком! © Подслушано / Ideer
- Пришлось мне однажды делать покупки в магазине на периферии, где одна продавщица на все отделы. За мной собралась очередь из женщины лет 50 и нескольких колоритных мужчин. Ко всему купленному попросила добавить средства личной гигиены, указав рукой на соответствующую полку. Продавщица сообразила быстро. За ней сообразила и женщина из очереди. Громогласно и раскатисто она потребовала: «Томка, захвати и для моей гиены вон те прокладки». © Подслушано / Ideer
- Стояла на почте за посылкой. В помещении клубилась толпа пенсионеров, которые пришли заплатить за коммуналку. И тут яростный стук в дверь! Замешкавшись, кто-то все же открыл. Заползает дедок с клюшкой. Очень медленно, охая, ползет сквозь плотную очередь. Никто и не думает его останавливать — у деда вид, будто он вот-вот представится. Кто-то чуть ли не несет его до окошка, где дед чего-то там оплачивает. Затем он бодренько сваливает в закат. И забывает клюшку у окошка. © Подслушано / Ideer
- Вспомнился случай на первом курсе, когда я была нищенкой с копеечной стипендией. Зашла в один фастфуд купить кофе, прикладываю карту — денег не хватает. Судорожно думаю, кому звонить, чтобы попросить перевести. Запинаясь, говорю девушке на кассе: «Сейчас-сейчас, подождите, я чуть позже оплачу». А она: «Да я вам уже сделала, не надо платить, берите». Я вся растеклась, беру стаканчик, говорю спасибо и ухожу. Надеюсь, у нее сейчас все хорошо. Она просто спасла меня от гипогликемической комы после бессонной ночи перед подготовкой к паре по анатомии. © gingrbreadsgirl / Twitter
- Покупал мороженое в небольшом магазине. Подходит моя очередь на кассе. И тут на все здание начинают орать пожарная сирена и голос, приказывающий немедленно покинуть здание. Реакцию людей надо было видеть. Нет, паники не было, никто даже глазом не моргнул. Кассир с каменным лицом пробил мое мороженое и покупки людей, которые стояли за мной. Лишь после этого все неспешно побрели к выходу. © Подслушано / Ideer
- Покупаю пару баклажанов, несколько перцев, килограмм помидоров и один лимон. Кассирша, пробивая их по очереди на кассе, печально говорит: «Лимон совсем один... Без друзей». © rabeyka / Twitter
А что сигнализация?она орет часто без причины.у нас в санатории в новом корпусе часто орала,в квартире новой тоже периодически…хорошо,что в чате дома пишут,что опять случайно сработала!
«Ребят, не переживайте, они там уже с черри байки травят».
- Я пошла на почту с самого утра, надо было отправить кучу заказов. У меня свой интернет-магазин. Когда уже начала оформлять, женщина, которая за мной и минуты еще не простояла, стала возмущаться, что я сейчас 3 часа буду посылки отправлять. Если что, у меня все уже было создано в приложении. Меня это так выбесило! Я ей высказала все, что думаю, спустя те 2 минуты, за которые оформила свои 55 посылок. © Палата 6 / VK
- Сегодня на кассе в супермаркете меня отчитал испанец за то, что я не выбирала хамон тщательно и взяла плохой. Все люди в очереди тоже вставили свои 5 копеек. Купить хамон мне, естественно, не разрешили. © marinque / Twitter
А вот еще несколько человек, чьи походы в магазин стали незабываемыми: