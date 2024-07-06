17 человек, которые всякого насмотрелись в этих ваших очередях

Порой в очереди можно прожить маленькую жизнь. Тут сказать женщине, которая дышит в затылок, что необязательно так прижиматься, быстрее не будет. Там выдохнуть и не пустить мужичка, который пытается прорваться мимо всех. Мы уверены, что и у вас в загашнике полно таких историй.