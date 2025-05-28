Веселились?на́ несостоявшейся свадьбе??для кино это неплохой сюжет,но вот в реальности не могу себе такого представить
16 историй, которые могли случится где угодно, но случились на свадьбе
Наверное, все, устраивая свадьбу, очень волнуются, чтобы все прошло идеально. Не даром многие готовятся за много месяцев, продумывают каждую мелочь. Но иногда происходит нечто, что совсем от нас не зависит, из-за чего свадьба, конечно, запомнится, но не только тем, как прекрасны были молодые, кружась в танце. Порой погода подведет, а иногда из-за недопонимания друзей обидят. А то и вовсе жених сбежит из-под алтаря. Всякое бывает, остается только улыбнуться и жить дальше.
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- Коллега пригласила на свадьбу. Купила платье, подарок, накрасилась, думаю хоть людей посмотрю. Сижу за столом, никого не трогаю. Тут ведущий просит гостей рассказать «забавные истории про молодоженов». Ну я с дуру выдала историю о том, как однажды тусили с невестой в клубе, она тогда обнималась с нашим бухгалтером и пела что-то из попсы. Все смеются, кроме жениха. Невеста тоже улыбается, но взгляд у нее, как у чайника, который вот-вот закипит. Через 20 минут она в слезах выбегает, жених за ней. Свадьба закончилась, торт не вынесли. Оказалось, наш бухгалтер это ее бывший, а когда мы ходили в клуб, она уже встречалась со своим женихом. Коллега на работе меня теперь просто ненавидит. А я-то просто хотела поделиться воспоминанием. © Не все поймут / VK
- Торт на мою свадьбу делал друг семьи. Торт выглядел довольно просто, но я-то знала, как много усилий было затрачено. Итак, свадьба, первый танец. И тут торт начинает заваливаться в сторону. Гости подскочили, пытаются его ловить как-то по кускам, чтобы хоть что-то осталось. © rezikrisp / Reddit
- Подруга пригласила на свадьбу. Ну как свадьбу... Они расписываются, едут в отель, там спа, джакузи. Ни кафе, ни фуршета, гости — чисто массовка в ЗАГСе. Еще и попросила подарить ей деньги. А мое участие в торжестве заключается в том, что я отпрашиваюсь с работы за свой счет, наряжаюсь в определенный цвет (чтобы фоточки красивые были, так подруга велела), стою в толпе в ЗАГСе, хлопаю молодым, вручаю конверт и уезжаю домой. Когда я узнала о такой свадьбе, идти не захотела. Подруга как-то очень обтекаемо потом спросила, не желаю ли я поздравить ее. Я написала, что поздравила же, написала кучу теплых слов. А она уточняет: поздравить финансово. Я офигела слегка от какой наглости. © Подслушано / Ideer
- Поехали с друзьями на свадьбу к близкому другу. Остановились в гостинице. Все люди как люди, а мы с женой везучие. Пришли после свадьбы, легли спать. Утром проснулись, а в ванной дверца душевой кабины разбита вдребезги. Как так получилось, мы не поняли, на нас ни царапины. Мы ничего ночью не слышали. Не могли мы разбить и чтобы никто ничего не помнил. Фиг знает, что это было, но влетели мы на кучу денег. © Подслушано / Ideer
- Давно расстались с бывшим, работаем в одном офисе, приходится пересекаться. Долго не могла его забыть, страдала. Коллеги рассказали, что почти сразу у него появилась девушка. Сложилось так, что общие друзья из нашей общей компании пригласили нас на свадьбу, сидели за одним столом, он явился со своей пассией. Весь вечер шутил шутки, которые во время отношений рассказала ему я. После этого мои чувства к нему как рукой сняло — так глупо он выглядел в эти моменты. © Подслушано / Ideer
- У меня кардинально изменилось отношение к свадьбе после того, как я побывала у подруги. Все началось идеально. Подруга светилась, платье как из сказки, цветы, музыка, все улыбаются, жених держит ее за руку, и вот тот самый момент — обмен клятвами. Ведущий с пафосом спрашивает: «Согласны ли вы, Дмитрий, взять в жены...» и тут он вдруг морщится, делает шаг назад и, глядя на всех испуганными глазами, выдаёт: «Секундочку... Можно в туалет?» Все смеются, думают, шутка. Но он не шутит. Он разворачивается и уходит быстрым шагом, а потом и вовсе бежит. Сначала все переглядываются, мол, ладно, ну бывает, нервничает, сейчас вернется. Но проходит минута. Две. Пять. Пятнадцать.
Жених не возвращается. Подруга стоит бледная, гости перешептываются, мама невесты уже чуть сознание не теряет, и тут прибегает свидетель и, задыхаясь, шепчет мне на ухо: «Его нет. Он ушел. Такси вызвал». Я в шоке «Ты шутишь?» А он просто трясет головой. В этот момент я смотрю на подругу, а в ее глазах понимание и безнадега. Просто стоит, сжимая букет, губы дрожат, но слезы не текут. Все ждут, что она закричит, заплачет, убежит. Но она вдруг глубоко вдыхает, делает шаг вперед, берет микрофон и спокойно говорит: «Ну что, господа, раз уж банкет оплачен — давайте веселиться!» И знаете, что? Все поддержали. Да, невеста осталась без жениха, но зато у нее остались мы — друзья, семья и мы вместе просто веселились до ночи. © Карамель / VK
- Мой отец был шафером на этой свадьбе. Во время приема, когда он собирался произнести речь, он забыл имя невесты. Он потратил добрых десять секунд, торопливо нашептывая себе под нос случайные имена девушек. Поскольку он держал микрофон, все в комнате могли это слышать. Для других это звучало как длинный список бывших подружек жениха. © neg9 / Reddit
- На нашей свадьбе все бы просто легли со смеху. Муж (на тот момент жених), никому не говоря, поменял имя и фамилию в паспорте. Знала только я. Все гости узнали в начале церемонии, когда ведущий звал Артема, а Артем не выходил. © jessica__moren
- На свадьбе моего кузена семья жениха сделала замечания семье невесты о том, что они не помогли ни за что заплатить. В ответ на это родители невесты начали швырять деньги в семью жениха и выписывать им огромные чеки с криками: «Ну как? Теперь вы довольны?» Как же это было неловко. © tsim12345 / Reddit
- Меня родственники позвали поснимать их свадьбу. Как мне подумалось это будет лучше конверта (и конечно дороже). Когда дошла очередь до подарков, ну знаете каждого вызывают по имени и он дарит, позвали меня. Было неприятно. Больше свадьбы и прочие мероприятия для родни не снимаю. © aliaksei.kaidash
- Пошел я на свадьбу с девушкой. Уже конец, осталось букет бросить. Я надеялся, что моя девушка не будет его ловить. Не тут-то было, невеста бросает букет, а девушка как подпрыгнет за ним. Потом подходит ко мне с этим букетом и небрежно говорит: «Да не бойся ты, я просто хотела показать, что крутая и могу его поймать». © Палата № 6 / VK
И что там фотографу было неприятно? Сказал "я дарю вам самые красочные воспоминания о самом первом дне вашей семейной жизни",все
- Мой муж — тот еще кадр. У нас свадьба, а он весь день никакой ходил, а потом и вовсе пропал. В панике бегу к ведущему, прошу развлечь гостей, сама иду искать. Выхожу, а он идет, улыбается в 32 зуба и орет: «Ты не поверишь, я только что продал машину! 4 месяца все никак не мог продать, а тут вот праздник такой!» Эх, кажется, мне придется смириться, что я всегда буду на 2 месте после его машин, но сама знала, на что шла. © Палата № 6 / VK
- Раньше увлекалась фотографией. Периодически друзья-товарищи приглашали пофоткать семейные праздники. Мне несложно, а им хорошие фотографии. Соглашалась ровно до свадьбы друзей. Пригласили на свадьбу, попросили в виде подарка сделать фоточек, а во время свадебного банкета меня и оплачиваемого оператора посадили отдельно в холле и дали по тарелке еды, причем не той, что для всех, а попроще. «Друзья» так и не поняли, почему я свернула все общение. Но фотки все-таки отдала. Не стала отвечать взаимностью. © Подслушано / Ideer
- Мы были на свадьбе в ужасно дождливый день, даже гроза с молниями разыгралась. В тот момент, когда невеста подходила к алтарю, вырубило электричество, музыка затихла. Там было ужасно темно, всего пара свечей горела, поэтому церемонию провели, подсвечивая фонариком. Так еще и невеста успела насквозь промокнуть, у нее даже тушь потекла. Немного даже жутковато выглядело. © Unknown author / Reddit
- Нас с мужем позвал на свадьбу его коллега. Муж должен был приехать прямо с работы, но его задержали, поэтому поехала я одна. Приехала, зашла в зал, гостей не знала, но оно и неудивительно. Прошлась между столиками, увидела листочек со своей фамилией (не самая распространенная, кстати!). Села, уже и гости подтянулись. Налила себе сок, взяла закуску, сижу, пью, знакомлюсь. Тут муж звонит, мол, ты где, уже все началось давно... Короче, я перепутала зал и просто пожрала на чужой свадьбе. Так стыдно никогда не было. © Подслушано / Ideer
- Подруга выходила замуж и пригласила меня быть свидетельницей. Я была в восторге, думала, что это будет самое романтичное событие года. Но на свадьбе все пошло не по плану: платье подруги порвалось прямо на фотосессии, в районе попы треснуло. А каблук сломался перед самым ЗАГСом. Мы все бегали, искали иголку с ниткой, а фотограф делал все возможное, чтобы спасти ситуацию. Потом еще невеста от отчаяния разрыдалась и у нее потек макияж... Я как свидетельница успокаивала ее, вытирала сопли, организовывала всех, старалась держаться бодрячком. Но под конец торжества поняла, что от нервов даже не ела ничего. Не хочу больше быть свидетельницей, не зовите. © Карамель / VK
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