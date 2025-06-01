10+ случаев, когда финал оказался драматичнее, чем в кассовом фильме
Истории
1 час назад
Жизнь умеет приподносить сюрпризы. Кажется, что все идет по накатанному пути — и вдруг поворот, от которого перехватывает дыхание. Читая такие истории, понимаешь, что реальность опять переплюнула фантазию.
- Обедала как-то с коллегой и обмолвилась, что считаю юристов самыми ужасными людьми на планете, так как они пытаются поймать людей в ловушку с помощью слов. А она такая: «Да, я знаю. Я замужем за одним из них, ты забыла?» Я тогда подумала: «Да уж, никогда мне друзей не завести». © Womantree1 / Reddit
- Ходили с парнем в театр. Перед нами сидели двое, целовались, не стесняясь. Мой парень не выдержал, наклонился к ним и мрачно сказал: «Вы сюда окультуриваться пришли или фигней страдать?» Они обернулись и оказалось, что мужчина — это наш преподаватель из универа. Ему под шестьдесят. Он либо нас не узнал, либо сделал вид, что не узнал, просто отвернулся обратно к сцене. А его спутница вышла в туалет. Я, конечно, пошла за ней из любопытства. И там все стало ясно: это была наша одногруппница. Та, которая почему-то никогда не ходит на его пары, но стабильно получает «отлично». © Карамель / VK
- Педиатр: «Вы пока курточку с Мишеньки снимите, я мигом!» Сам — шмыг за дверь. Минут через 10 возвращается, весь мокрый, спрашивает: «Ну, как ваша девочка себя чувствует?» А у нас мальчик. Потом еще 3 раза отлучался. Оказалось, этот хитрый жук назначал прием двум семьям на одно и то же время, в двух разных кабинетах, на первом и на третьем этажах. Пока одного ребенка раздевают, он другого осматривает, и так по кругу. И денежки с обеих семей брал.
- Не стесняясь в выражениях, обозвала в чате с коллегами нашего начальника. Взглянула на экран и обомлела: мое сообщение улетело ему в личку! Хотела написать: «Ой, это не вам!», но вовремя одумалась. На трясущихся ногах я направилась в кабинет начальника, предвкушая полный разнос, но его секретарша сказала, что он на обеде. Отменить отправку сообщения было нельзя, зато можно было стереть из архива. Я удалила свою реплику и оповещение на компьютере босса, пока он, ничего не подозревая, уплетал солянку на бизнес-ланче. Так близка к провалу я еще никогда не была! Я теперь все по три раза перепроверяю, чтобы не попасть в подобную ситуацию. © admin / y—story
- Однажды коллега, с которым мы хорошо общались, отвел меня в сторонку и сказал, что его жена беременна. Я, естественно, с широкой улыбкой поздравил его, собирался пожать ему руку, но он проигнорировал мой жест и сообщил, что отец — не он. Я не знал, куда глаза деть. © securidude / Reddit
- Как-то зашла в профиль женщины с отзывами, она там уже знаток 100000 уровня. Гляжу, а практически все ее рецензии негативные. Из последнего у нее был отрицательный отзыв на какую-то химчистку примерно такого содержания: «Не пользовалась услугами данной химчистки, но у вас много плохих отзывов, поэтому я тоже напишу, не пойду к вам». Меня вынесло. © Аноним3398212 / Ideer
- Мы с подругой любили спорить на всякие дурацкие желания. И вот в последний раз я проспорила и должна была сходить на свидание с ее бывшим, очаровать его, а потом бросить. Все шло по плану, пока однажды я не поняла, что влюбилась в него. Пока мы друг в друга не влюбились. Сейчас мы не собираемся расставаться, счастливы в отношениях, но по плану подруги через 2 недели я должна с ним порвать. Он не знает о плане. Она не знает о наших чувствах. А я не знаю, что мне со всем этим делать. © Не все поймут / VK
- Была я одна дома. И так мне петь захотелось! А я этого уже давно не делала. Короче, пела весь день и не очень тихо. И вот останавливаюсь на полустрофе, чтобы дыхание перевести, и вдруг с верхнего этажа как раздастся мужская пародия на мое завывание! Так стыдно мне не было уже очень давно. © Подслушано / Ideer
- Решила устроить выходной своему зрению и не пользоваться очками, благо, у меня всего −1,5 и вижу в целом нормально. Готовила, убиралась, посмотрела кино без проблем. Проходила мимо прихожей, где лежала на своем любимом месте моя собака, говорила ей нежности. В очередной раз, сказав ободряющее: «Ты ж мое волосатое чудо», я увидела, как то самое волосатое чудо со следами сильной заспанности появляется из другого конца квартиры. Оказывается, все это время я разговаривала с упавшей курткой... Купила линзы. © Подслушано / Ideer
- Приeхал на работу, а навстречу мне наша новоиспеченная начальница. Раньше, когда видел ее, здоровался, но ответом мне была тишина. Я и перестал. Молчу, а она выдает: «И почему наши инженеры не здороваются с начальством?» Я говорю, мол, я-то здороваюсь, это от нее ни ответа, ни привета. И тут она выдала мысль, которая не дает мне покоя: «Твое дело поздороваться с начальством, а вот здороваться с тобой или нет — это решает само начальство». Я молча похлопал глазами, сказал, что, как встречу начальство, обязательно поздороваюсь, и пошел по своим делам. © Stories / VK
- Еду в метро, а там пацан с линзами, клыками, гримом, рожками смотрит на меня как вампир. Выхожу на станции, а он за мной, я повернулась, приготовилась дать отпор. Он и говорит: «Девушка, вы телефон в поезде обронили». Я смотрю: и правда нет девайса! Он мне телефон протягивает, я в шоке. © Подслушано / Ideer
В метро редкий случай, если не над кем поржать. Каких чудОВ только не встретишь 🤣
-
-
Ответить
- У меня на работе запрещено слушать музыку без наушников, как и везде, наверное. В один пасмурный день я надел наушники, включил музыку и не заметил, что телефон затупил, и музыка играла и в наушниках, и через динамик. Спросил у начальства, почему за весь день мне никто ничего не сказал? А мне ответили, что у меня хороший вкус. Шеф потом попросил скинуть несколько песен и напевал их, чтобы я понял, какие. © Подслушано / Ideer
- Первая любовь у меня случилась в 16 лет с ровесником. Мы оба были неопытные, поэтому не смогли построить нормальные отношения. Спустя 10 лет случайно встретились в кофейне. Он признался, что до сих пор помнит обо мне. А потом шокировал, что даже дочь назвал в мою честь. Надеюсь, жена не в курсе. © Карамель / VK
- Моя подруга узнала, что ее удочерили, а ее родная мать все это время жила в соседнем доме. Это была 58-летняя женщина, которая вырастила 6 детей. Моя подруга росла, играя на улице со своими братьями и думая, что они просто соседи. Выяснилось, что ее биологическая мама не могла потянуть еще одного ребенка и отдала его на усыновление соседям. При условии, что она сможет наблюдать, как растет ее дочь. © ssstudent / Reddit
Герои этих статей поделились занятными случаями из своего родительского опыта:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
19 человек показали, как пустяковые, казалось бы, вещи делают интерьер круче в тысячу раз
Народное творчество
3 года назад
15+ мистических историй от читателей AdMe.ru, после которых по спине невольно пробежит холодок
Народное творчество
3 года назад
18 доказательств того, что отношения с детьми любимых от прошлого брака — это аттракцион, в котором может быть как весело, так и страшно
Народное творчество
2 года назад
18 молодоженов, которые нарушили все свадебные правила и не пожалели
Народное творчество
2 года назад
18 человек показали свои фото в стиле «было - стало», и разницу трудно не заметить
Народное творчество
1 год назад
Мы представили, как будем выглядеть в 2061 году. Ощущение, что у этого шуточного прогноза есть все шансы сбыться
Художники
4 года назад
16 человек, которые создают неповторимые наряды и аксессуары своими руками
Мода и стиль
8 месяцев назад
20+ человек, которые того и гляди лопнут от зависти
Истории
1 месяц назад
15 человек, которые заподозрили любимых в обмане и решили вывести их на чистую воду
Истории
2 месяца назад
22 вещи, которые делали все крутые девушки в начале 2000-х. А сейчас все это кажется очень странным
Ностальгия
4 года назад
18 преображений от звездного визажиста, с которыми фотошоп и рядом не валялся
Культура
4 года назад
20+ хозяев, которые души не чают в своих питомцах. Хоть иногда и влипают из-за них в истории
Народное творчество
7 месяцев назад